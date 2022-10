rapport – Kelowna Capital Nouvelles

Le nombre de personnes utilisant les banques alimentaires à travers le pays a atteint un niveau record plus tôt cette année, avec une inflation élevée et de faibles taux d’aide sociale cités comme des facteurs clés de la hausse, indique un nouveau rapport de Banques alimentaires Canada.

Le rapport annuel publié jeudi indique qu’il y a eu près de 1,5 million de visites dans les banques alimentaires en mars, un chiffre supérieur de 15% au nombre de visites du même mois l’an dernier et de 35% supérieur au nombre de visites en mars 2019, avant le la pandémie a frappé.

Le rapport, qui a examiné les données de plus de 4 750 banques alimentaires et organisations communautaires, a déclaré que la montée en flèche du coût de la nourriture et du logement, ainsi que la forte inflation et les faibles taux d’aide sociale, ont contribué à l’augmentation de l’utilisation des banques alimentaires.

Kirstin Beardsley, PDG de Banques alimentaires Canada, a qualifié les chiffres de « dévastateurs ».

«Ce que nous voyons, c’est la combinaison des effets à long terme d’un filet de sécurité sociale brisé combiné aux effets de l’inflation et des coûts élevés qui poussent plus de gens à utiliser les banques alimentaires que jamais auparavant dans l’histoire du Canada», a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

“Derrière chacun de ces chiffres se cache une personne qui lutte trop pour s’en sortir.”

Les groupes à revenu fixe comme les personnes âgées et les personnes employées mais à faible revenu comme les étudiants ont été plus durement touchés parce que leurs chèques de paie ne peuvent pas suivre l’inflation, a déclaré Beardsley.

“Nous avons des personnes comme des personnes âgées, qui ont pu se permettre de vivre, qui doivent soudainement se tourner vers la banque alimentaire pour la première fois de leur vie parce que tout ne s’additionne pas”, a déclaré Beardsley.

“Et les étudiants sont les mêmes, souvent ils ont un revenu très limité, et donc lorsque les coûts augmentent, comme nous l’avons vu, vous ne pouvez tout simplement pas étirer le dollar.”

Le rapport indique qu’environ 500 000 clients des banques alimentaires – environ un tiers – sont des enfants, qui représentent environ 20 % de la population totale du pays.

La faim chez les enfants est un problème qui peut avoir un impact durable, a déclaré Beardsley.

“C’est l’avenir de notre pays, c’est qui seront nos futurs dirigeants, scientifiques, artistes”, a-t-elle déclaré. “Lorsque vous allez à l’école le ventre vide, vous n’apprenez pas, vous ne vous concentrez pas, vous ne vous préparez pas à prospérer.”

Banques alimentaires Canada a déclaré que l’insécurité alimentaire est particulièrement grave dans le nord du Canada, appelant à l’élaboration d’approches communautaires dans ces régions pour résoudre le problème.

Beardsley a qualifié le rapport de « signal d’alarme » qui devrait déclencher des mesures pour lutter contre l’insécurité alimentaire et les problèmes qui y contribuent.

Le rapport propose des solutions à court et à long terme, notamment la création d’un revenu minimum universel pour les Canadiens à faible revenu et la fourniture de logements plus abordables et subventionnés.

Il suggère également que des réformes sont nécessaires à l’assurance-emploi et aux programmes d’allocation canadienne pour les travailleurs.

—Sharif Hassan, La Presse canadienne

Banque AlimentairePauvreté