Rapport: Jude Bellingham a choisi le Real Madrid comme prochain club

Jude Bellingham a décidé de déménager au Real Madrid.

C’est l’incroyable rapport qui est sorti récemment, l’adolescent du Borussia Dortmund ayant apparemment snobé un passage en Premier League.

Bellingham est recherché par Liverpool, Chelsea et Manchester United selon diverses rumeurs. Le Real Madrid a également montré un intérêt, cependant, Los Blancos ayant signé Eduardo Camavinga et Aurelien Tchouameni au cours des deux dernières saisons pour renforcer leur milieu de terrain à long terme.

En signant des joueurs comme Aurélien Tchouameni, le Real Madrid a fait un effort concerté pour régénérer ses options de milieu de terrain (Crédit image : Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images)

Selon le journaliste Jorge C. Picon (s’ouvre dans un nouvel onglet) du point de vente espagnol Relevo (s’ouvre dans un nouvel onglet)Bellingham est favorable à un déménagement en Espagne, snobant l’opportunité de revenir en Angleterre pour se battre pour les titres.

Le rapport indique que, comme le Real Madrid ne peut pas offrir les mêmes finances que la Premier League, le club cherche à sécuriser les joueurs en les incitant à leur projet – et cette décision aurait du sens pour Bellingham. Aucun des six premiers ne peut garantir le football de la Ligue des champions au-delà de ses managers actuels, après tout, alors que le Real ne devrait pas arrêter de concourir pour les titres.

Bien que le déménagement puisse certainement se produire, le rapport semble un peu bizarre.

Bellingham a fréquemment fermé les discussions sur son avenir au cours de sa carrière à Dortmund, après tout. Le joueur de 19 ans est allé jusqu’à spéculation sur le transfert d’appel “irrespectueuse” récemment (s’ouvre dans un nouvel onglet)tandis que d’autres rapports ont suggéré (s’ouvre dans un nouvel onglet) qu’il pourrait rester en Bundesliga jusqu’en 2024.

Jude Bellingham est désormais un homme clé pour le club et le pays (Crédit image : Michael Regan – La FA/La FA via Getty Images)

Il semblerait peu probable que Bellingham ait déjà décidé de son avenir, surtout avec une Coupe du monde à l’horizon. Quand il finira par passer à autre chose, cependant, il pourrait devenir le milieu de terrain le plus cher de tous les temps.

Le milieu de terrain de Dortmund est évalué à 81 millions de livres sterling par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

