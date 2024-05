Rapport : Josip Stanišić, prêté au Bayern Munich, ne veut pas revenir

Selon un rapport du journaliste de Sky Sport Patrick Berger (capté par @iMiaSanMia), Josip Stanišić, prêté au Bayern Munich, ne veut pas revenir au club après avoir passé la saison avec le Bayer Leverkusen.

Le rôle de Stanišić a augmenté de plus en plus au cours de la saison et le joueur de 24 ans fait désormais partie intégrante d’une équipe qui n’a pas perdu un match toute la saison. Après avoir goûté à un temps de jeu régulier, l’international croate ne voudra peut-être pas risquer de se retrouver sur le banc :

Josip Stanišić ne veut pas retourner au Bayern cet été et aimerait rester à Leverkusen. Il en a informé le club. Toujours pas de discussions entre les clubs – des négociations devraient avoir lieu après la fin de la saison. Reste à savoir si le Bayern vendra à un concurrent direct.

Le poste d’arrière droit du Bayern Munich est actuellement occupé par Joshua Kimmich, Noussair Mazraoui et Sacha Boey. Cela dit, il ne serait pas totalement choquant que les trois joueurs quittent la Bavière cet été.

Quoi qu’il en soit, le Bayern Munich va devoir comprendre très rapidement ce qu’il veut faire de Stanišić.

Vous cherchez plus d’idées et d’analyses sur la recherche insensée d’entraîneurs du Bayern Munich et pourquoi le club ne semble pas être sur la même longueur d’onde en matière d’embauche ? Que diriez-vous de quelques idées sur lesquelles les joueurs du Bayern Munich pourraient faire partie de la purge de Max Eberl et Christoph Freund pour l’été ? mercato? Eh bien, nous avons ce qu’il vous faut avec notre émission bavaroise de podcasts, disponible sur Spotify ou ci-dessous :