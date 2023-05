Rapport: Jon Gruden présent pour les premiers travaux de QB Derek Carr avec Saints

L’ancien entraîneur des Raiders, Jon Gruden, faisait partie d’une poignée d’invités qui ont observé les entraînements volontaires de l’intersaison des Saints de la Nouvelle-Orléans cette semaine.

Une personne familière avec la situation a confirmé la présence de Gruden lors de la première semaine d’entraînements volontaires des Saints avec le nouveau quart-arrière Derek Carr, qui a affiché certains de ses meilleurs chiffres de passes en carrière dans les infractions conçues par Gruden. La personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat vendredi parce que le club n’a pas divulgué publiquement les noms des entraîneurs non Saints qui ont assisté aux entraînements.

Plusieurs entraîneurs universitaires actifs étaient également là, a déclaré la personne.

Gruden a été entraîneur pour la dernière fois en 2021, démissionnant de cinq matchs cette saison à la suite de fuites d’e-mails dans lesquels il critiquait les gens – y compris le commissaire de la NFL Roger Goodell – avec des termes homophobes et misogynes.

Les saints ont tenu trois entraînements cette semaine. Seul le premier d’entre eux – mardi – était ouvert aux médias.

Le Times-Picayune a d’abord rapporté la visite de Gruden.

Les équipes de la NFL invitent régulièrement des membres de la profession d’entraîneur à différents niveaux pour observer les entraînements et le camp d’entraînement hors saison, et pour rencontrer des membres du personnel d’entraîneurs des Saints. La plupart de ces visites sont au nom du développement professionnel. Parfois, les hôtes demandent également des commentaires à certains invités.

Il reste à voir si Gruden, 59 ans, qui a entraîné les Buccaneers de Tampa Bay en 2002 jusqu’au premier triomphe de la franchise au Super Bowl, tentera à nouveau de travailler dans la NFL.

Il entretient des relations de longue date avec les Saints, dont l’ancien entraîneur, Sean Payton, a commencé sa carrière dans la NFL en travaillant avec Gruden dans l’équipe des Eagles de Philadelphie de Ray Rhodes en 1997.

Lorsque Payton a entraîné les Saints de 2006 à 2021, il a dirigé une version de l’attaque de la côte ouest qui contenait certaines similitudes avec les stratagèmes de Gruden. L’offensive des Saints est maintenant supervisée par le coordinateur Pete Carmichael, un assistant offensif pendant tout le séjour de Payton à la Nouvelle-Orléans.

Carmichael a pris la relève en 2022 après que Payton – maintenant entraîneur des Broncos de Denver – ait commencé une retraite d’un an.

Carr a éclipsé 4 000 verges en une saison à quatre reprises – toutes au cours de saisons consécutives de 2018 à 2021. Gruden, dont le premier poste d’entraîneur-chef est venu avec les Raiders de 1998 à 2001, a été réembauché par le club en 2018. Bien que Gruden soit parti pendant le Saison 2021, l’attaque du club est restée celle qu’il a conçue et installée jusqu’à ce que les Raiders embauchent l’entraîneur actuel Josh McDaniels en 2022.

Reportage de l’Associated Press.

