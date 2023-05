Rapport Johnston : l’offre de Trudeau de lire l’annexe confidentielle de Johnston rejetée

OTTAWA –

Les chefs des deux principaux partis d’opposition fédéraux rejettent l’invitation de Justin Trudeau à recevoir des habilitations de sécurité afin d’examiner l’annexe confidentielle du rapport du rapporteur spécial David Johnston, incitant le premier ministre à les accuser de se cacher derrière « un voile d’ignorance ».

Mardi, tout en soulignant la menace réelle que représente l’ingérence électorale étrangère et la nécessité de combler de graves lacunes en matière de renseignement, Johnston a recommandé de ne pas mener d’enquête publique sur la manière dont le gouvernement fédéral a traité la question. Il prévoit plutôt de mener des audiences publiques plus prospectives.

En faisant cette évaluation, il a compilé une « annexe confidentielle » qui traitait des principales allégations d’ingérence et des documents de renseignement pertinents qui ont conduit Johnston à cette conclusion.

Cet addendum spécial a été fourni au Premier ministre, avec la recommandation qu’il soit partagé avec les chefs des partis d’opposition, à condition qu’ils reçoivent l’autorisation de sécurité top secret nécessaire pour l’examiner.

Trudeau a déclaré mardi qu’il avait écrit à ses homologues de l’opposition pour entamer le processus d’autorisation afin qu’ils puissent voir la même image complète que lui, mais cette offre a rapidement été repoussée, avec le chef conservateur Pierre Poilievre et le chef du Bloc québécois Yves- François Blanchet refusant de poursuivre la lecture des informations secrètes.

« C’est un piège », a déclaré Blanchet mercredi, s’adressant aux journalistes à Ottawa.

Bien que Blanchet ait déclaré qu’il ne prenait pas la parole de Johnston pour quoi que ce soit, il ne poursuivra toujours pas la lecture des mêmes informations lui-même car il pense que Trudeau essaie d’utiliser l’offre pour essentiellement faire taire les chefs des partis d’opposition sur la question, car ils seraient incapables de parler publiquement de ce qu’ils ont appris en accédant au matériel classifié.

« Le piège, c’est de dire : ‘Si tu veux tout voir, tu ne peux rien dire, ni rien faire avec ça' », a déclaré Blanchet. « Et puis ils [the Liberals] dira à tout le monde que « tout est arrangé » parce que les dirigeants des partis d’opposition ont vu quelque chose contre lequel ils ne peuvent rien faire ».

Blanchet, qui a déclaré que le rapport de Johnston minimise la gravité de la question de l’ingérence étrangère et donne l’impression qu’il essaie de protéger le secret des libéraux au pouvoir, demande maintenant qu’un certain degré de documentation soit déclassifié.

« Quelqu’un doit prendre des décisions sages et prudentes quant aux documents qui peuvent être rendus publics ou non. Ce ne peut pas être lui [Johnston]. Ce ne peut pas non plus être le bureau du premier ministre. Il faut que ce soit quelqu’un d’indépendant, avec un mandat du Parlement, c’est la seule façon de le faire. Certains de ces documents peuvent être révélés, d’autres non », a déclaré Blanchet.

S’adressant aux journalistes à Toronto, Poilievre a confirmé qu’il ne participerait à aucun processus d’information top secret, après avoir déclaré mardi qu’il « ne sera pas réduit au silence ».

Il a souligné les fuites qui ont généré une grande partie des rapports sur les tentatives d’ingérence dans les campagnes de 2019 et 2021 comme une indication qu’il y a des membres de la communauté du renseignement du Canada qui pensent que le public devrait en savoir plus. Dans son rapport, Johnston a examiné plusieurs cas de fuites de renseignements rapportés par The Globe and Mail et Global News, concluant que dans certains cas, des renseignements ou des documents ont été « mal interprétés dans certains reportages médiatiques » car ils manquaient du contexte de la situation dans son ensemble, comme fournies dans son annexe.

Poilievre s’est également engagé mercredi à déclencher une enquête publique si les conservateurs forment le prochain gouvernement. Il a déclaré que ce processus serait dirigé par un juge ayant une expérience en matière de sécurité nationale et des pouvoirs d’assignation à comparaître pour contraindre « tous les documents du gouvernement et décider, sur la base des faits et en fonction de notre intérêt national, quelle part de cela devrait être publique ».

Johnston a recommandé que ses conclusions soient renvoyées et examinées par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP) et le Comité d’examen de la sécurité nationale et du renseignement (NSIRA), et que les deux organismes de surveillance fassent rapport publiquement s’ils ne sont pas d’accord.

Blanchet et Poilievre ont indiqué qu’ils n’empêcheront pas leurs députés qui siègent au NSICOP de participer à l’examen de ce panel top secret.

« UN VOILE D’IGNORANCE »

Dans son rapport, Johnston a déclaré que bien qu’il sache que dans des circonstances politiques normales, un chef de parti d’opposition peut ne pas vouloir se soumettre aux contraintes de la loi sur la sécurité de l’information, « cette question est trop importante pour quiconque aspire à amener le pays à intentionnellement maintenir un voile d’ignorance sur ces questions. »

Il a déclaré que même si les partis politiques peuvent être en désaccord et vouloir continuer à débattre de la question de l’ingérence étrangère, ils devraient le faire « à partir d’une compréhension commune des faits réels, et non comme spéculé ou hypothétique à partir de reportages médiatiques basés sur des fuites d’informations partielles ».

« Ces examens de contrôle devraient accroître la confiance et garantir au Parlement une base plus solide pour les débats importants qu’il aura sur l’ingérence étrangère et les mesures pour la détecter, la dissuader et la contrer », a déclaré Johnston.

Faisant écho à ce point de vue, Trudeau a emprunté mercredi une partie du langage de Johnston, ciblant spécifiquement Poilievre, affirmant qu’il « choisissait de s’asseoir derrière un voile d’ignorance ».

« Il ne veut pas que les faits entravent un bon argument politique ou une attaque personnelle. Je pense que les Canadiens doivent se poser la question : est-ce un leader sérieux ? Est-ce une façon sérieuse de gérer quelque chose d’aussi important ? en tant que pays étrangers essayant de jouer avec notre démocratie, avec nos entreprises, avec nos communautés de la diaspora », a déclaré Trudeau. « Sur une question comme celle-ci, nous devons être fondés sur des faits. C’est ce que fait ce gouvernement, c’est ce que David Johnston a fait. »

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, est le seul chef du parti d’opposition qui a exprimé son intérêt à accepter l’offre de Trudeau de recevoir l’autorisation nécessaire pour consulter l’intégralité des conclusions de Johnston.

Il continue de plaider en faveur d’une certaine forme d’enquête publique, tout en reconnaissant qu’il n’est pas possible de partager certaines des informations les plus saillantes susceptibles de rassurer les Canadiens.

« Nous pensons que le travail de M. Johnston doit se poursuivre. Il a découvert des découvertes importantes, et ce sont ces choses importantes que les Canadiens doivent savoir, mais je reste résolu à ce que nous ayons besoin d’une enquête publique », a déclaré Singh sur Power Play de CTV mardi. .

Le chef du NPD prévoit de s’asseoir avec Trudeau pour lui faire savoir qu’il prévoit d’utiliser « tous les outils » dont il dispose pour continuer à faire pression pour une enquête.

La chef du Parti vert, Elizabeth May, a déclaré que même si elle n’avait pas été contactée pour participer à l’examen de Johnston jusqu’à présent, elle souhaitait examiner les informations confidentielles et acceptait les limitations de sécurité.

« Contrairement à d’autres partis d’opposition, les Verts ont écrit au très honorable David Johnston pour demander l’accès aux documents et aux antécédents protégés par la sécurité », a déclaré le parti dans un communiqué mercredi.

« À notre avis, avoir la possibilité d’examiner les antécédents et des informations hautement confidentielles est un aspect important de notre processus démocratique », a déclaré May dans le communiqué. « Si, après avoir examiné ces informations, nous croyons toujours qu’une enquête publique est nécessaire, ce que je m’attends à ce que nous fassions, alors avoir une connaissance complète et un plus grand contexte n’est pas un obstacle à la demande d’une enquête publique complète. Contrairement à M. Poilievre, nous pensons être pleinement informé est une force. »

Une réunion de dernière minute du comité de la procédure et des affaires de la Chambre, qui a étudié la question de l’ingérence électorale étrangère, a été convoquée pour jeudi, les députés souhaitant discuter du rapport de Johnston.