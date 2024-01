Rapport – Jim Irsay des Colts retrouvé inconscient à son domicile en décembre

INDIANAPOLIS — Le propriétaire des Colts, Jim Irsay, a été retrouvé inconscient et ayant du mal à respirer avant d’être transporté à l’hôpital par des ambulanciers paramédicaux le mois dernier, selon un rapport.

TMZ.comcitant des documents de la police de Carmel (Indiana), a rapporté qu’Irsay avait été retrouvé allongé dans son lit et qu’il était froid au toucher lorsque les secours l’ont atteint le matin du 8 décembre.

Le rapport indiquait qu’un appel d’urgence d’une personne à la maison indiquait qu’Irsay avait un “ton de peau bleu”.

Le trafic radio consulté par ESPN a indiqué que les pompiers ont été dépêchés à l’adresse d’Irsay à Carmel à 4h32 du matin pour signaler une “personne inconsciente”.

Irsay a reçu une dose de Narcan, un médicament qui inverse rapidement une surdose d’opioïdes, des premiers policiers sur les lieux, selon le rapport, et “a légèrement réagi” avant que les ambulanciers ne le transportent à l’hôpital. L’incident a été classé comme une surdose présumée dans les documents, selon le rapport.

Les Colts, qui ont révélé la semaine dernière qu’Irsay souffrait d’une « maladie respiratoire grave », ont refusé de donner une réponse spécifique, mais ont publié mercredi un communiqué disant : « M. Irsay continue de se remettre de sa maladie respiratoire. Nous n’aurons aucun autre commentaire sur sa santé personnelle, et nous continuons de demander que la vie privée de Jim et de sa famille soit respectée. »

La chronologie des récents problèmes d’Irsay n’est pas claire. Irsay n’a pas été vu publiquement ces dernières semaines. Mais ESPN a confirmé qu’il avait assisté au match à domicile des Colts le 16 décembre contre les Steelers de Pittsburgh, huit jours après l’urgence à son domicile.

De nombreuses questions sur l’état de santé d’Irsay et le lieu où il se trouvait dans les semaines qui ont suivi ont été répondues par l’équipe, les responsables des Colts déclarant systématiquement qu’il n’y aurait aucun commentaire sur des questions personnelles.

La semaine dernière, l’équipe a fait volte-face lorsqu’elle a publié une déclaration concernant la maladie respiratoire d’Irsay, affirmant que cela l’empêcherait d’assister à une exposition et à un concert de la collection Irsay à Los Angeles.

“Il reçoit d’excellents soins et a hâte de revenir sur scène le plus tôt possible”, indique le communiqué. Plus tard dans la semaine, le directeur général Chris Ballard a déclaré qu’Irsay était “stable et qu’ils y travaillaient”. Il a refusé de donner plus de détails.

Irsay, 64 ans, a une longue histoire de dépendance et a admis avoir déjà consommé des opioïdes et d’autres drogues. Il a révélé dans une interview accordée en novembre à HBO Sports qu’il avait été en cure de désintoxication “au moins 15 fois”. Il a également déclaré qu’il avait eu un incident presque mortel il y a des années, affirmant qu’il était devenu “code bleu” et qu’il avait dû être réanimé.

Dans le passé, Irsay a déclaré que sa dépendance aux analgésiques provenait de sa consommation après une série d’opérations chirurgicales au fil des ans. Irsay a subi plusieurs interventions ces dernières années pour des blessures à l’épaule et à la hanche datant de plusieurs années qui ont eu un impact significatif sur sa mobilité.

La campagne à succès Kicking the Stigma de la famille Irsay a été lancée en 2020 dans le prolongement du franc-parler d’Irsay sur la toxicomanie et la santé mentale. L’organisation a distribué plus de 25 millions de dollars en subventions à des entités du secteur de la santé mentale.

La journaliste d’ESPN Paula Lavigne a contribué à ce rapport.