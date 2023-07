Rapport: Jim Harbaugh du Michigan risque probablement une suspension de 4 matchs pour commencer la saison

L’entraîneur-chef du Michigan, Jim Harbaugh, sera probablement suspendu pour les quatre premiers matchs de la saison de football universitaire 2023 dans le cadre d’une sanction négociée avec la NCAA pour avoir fait de fausses déclarations aux enquêteurs, selon un rapport de Yahoo Sports.

La suspension prévue de Harbaugh découle d’une enquête de la NCAA sur des violations de recrutement au cours desquelles la NCAA affirme que Harbaugh a menti aux responsables, selon le rapport. Trois autres assistants actuels ou anciens du Michigan devraient également faire face à des sanctions, dont l’ancien coordinateur défensif Mike Macdonald, qui occupe désormais le même rôle sous le frère de Harbaugh, John Harbaugh, avec les Baltimore Ravens de la NFL.

Le Michigan ouvre la saison 2023 avec quatre matchs à domicile, les trois premiers contre des écoles non Power Five – East Carolina, UNLV et Bowling Green – avant de commencer sa liste de conférence Big Ten contre Rutgers.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.

