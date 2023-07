Rapport IPC : que signifient pour vous les derniers chiffres de l’inflation ?

Le rapport de mercredi sur l’indice des prix à la consommation (IPC) contenait des nouvelles prometteuses pour les ménages américains : il montre que l’inflation reste au-dessus des niveaux idéaux mais ralentit, ce qui suggère que les hausses de prix ralentissent dans certaines industries.

Selon le rapport, qui compare le coût des biens pour les consommateurs urbains – comme la nourriture et le logement – ​​au fil du temps, l’IPC global a augmenté de 0,2 % en juin par rapport à mai et de 3 % par rapport à juin 2022. C’est le taux annuel le plus bas de l’inflation dure depuis des mois et représente une forte baisse par rapport au taux annuel de juin dernier, lorsqu’il était de 9,1 %.

L’inflation sous-jacente (qui prend en compte les mêmes biens que l’IPC mais exclut les prix des aliments et de l’énergie en raison de leur volatilité) reste cependant légèrement plus élevée, à 4,8 % d’une année sur l’autre. Pourtant, c’est l’inflation sous-jacente la plus basse depuis octobre 2021.

« L’inflation ralentit, en particulier pour les produits de base tels que l’essence [and] nourriture, et cela devrait continuer dans les mois à venir », a déclaré Mark Zandi, économiste en chef de Moody’s, à Vox. « Les retombées inflationnistes de la pandémie et de la guerre russe continuent de s’estomper alors que ces chocs d’offre sont de plus en plus dans le rétroviseur. »

OUAH ! L’IPC global n’a augmenté que de 0,2 % en juin et est maintenant tombé à seulement 3,0 %. C’est de retour au niveau de mars ’21. Plus important encore, l’IPC de base n’a augmenté que de 0,2 % et a augmenté de 4,8 % sur l’année. LES DEUX mesures sont un peu en deçà des attentes. L’inflation revient à des taux normaux. – Justin Wolfers (@JustinWolfers) 12 juillet 2023

Les économistes ne s’attendent pas à ce que le rapport de l’IPC stoppe les hausses des taux d’intérêt de la Fed pour l’instant, les responsables étant sur le point de procéder à une autre hausse des taux plus tard cet été alors qu’ils s’efforcent de ramener l’inflation à 2%. Le rapport de l’IPC, cependant, fait partie des développements récents qui indiquent favorablement que les États-Unis contournent une récession et des hausses de taux potentiellement plus agressives à l’avenir.

Les experts notent que l’économie n’a pas tout à fait atteint un « atterrissage en douceur » – ou un état de faible inflation qui évite également une récession – mais que les dernières données indiquent que les actions de la Fed ont eu un effet.

« Il sera sûrement inconfortable à certains moments au cours de l’année prochaine, donc un atterrissage en douceur ne le décrit pas, mais peut-être une lente récession : pas une récession, mais une économie qui ne va nulle part rapidement », déclare Zandi.

Qu’est-ce que cela signifie pour les prix?

Le rapport indiquait que les prix dans certains domaines, comme l’énergie et les voitures d’occasion, baissaient chaque année, tandis que ceux d’autres domaines, comme le logement, continuaient de se maintenir à des niveaux plus élevés. Les économistes ont toutefois noté que les prix des loyers saisis dans l’IPC, en particulier, ont tendance à être en retard sur les baisses de prix observées sur le marché.

Les prix de l’essence ont connu une baisse importante d’une année à l’autre, bien qu’ils aient légèrement augmenté par rapport au mois précédent. Les prix des produits d’épicerie, quant à eux, ont augmenté d’une année sur l’autre, mais certains articles, comme les œufs et les produits laitiers, ont diminué par rapport aux mois précédents. Ce sont principalement ces baisses qui ont entraîné la baisse de l’IPC, et les deux devraient offrir aux consommateurs un certain soulagement sur ces coûts particuliers.

Les coûts de logement, y compris le loyer, ont toutefois augmenté annuellement et mensuellement et continuent de représenter une part décente de l’inflation, note le rapport. « Les économistes s’attendent à ce que les augmentations de loyer diminuent considérablement, sur la base de nouveaux baux, mais ce changement a été lent à se répercuter sur les baux existants », rapporte USA Today.

« Les prix de l’énergie ont certainement beaucoup baissé en termes absolus au cours de l’année écoulée », a déclaré Josh Bivens de l’Economic Policy Institute à Vox. « Les prix des produits d’épicerie ont chuté en termes absolus – c’est-à-dire pas seulement une inflation plus lente, mais des baisses de prix réelles – depuis mars. » Bivens a averti qu’il n’est pas certain que ces prix continueront de baisser.

D’autres gains pour les consommateurs dans le rapport incluent la baisse des prix des billets d’avion et des voitures d’occasion. Cependant, les services, tels que les coupes de cheveux et les réparations à domicile, continuent de connaître des augmentations de prix annuelles et mensuelles en raison des coûts de main-d’œuvre élevés.

Qu’est-ce que cela signifie pour les taux d’intérêt?

À ce stade, on s’attend à ce que la Fed continue d’aller de l’avant avec une hausse des taux d’intérêt dans les mois à venir, ramenant les taux dans une fourchette de 5,25 à 5,5 %. Alors qu’un taux d’inflation plus bas suggère que ses augmentations fonctionnent, l’inflation n’est toujours pas au niveau de référence de 2% que la Fed s’est depuis longtemps fixé. De plus, la Fed s’est fortement concentrée sur l’inflation sous-jacente, qui reste supérieure à l’inflation globale. Et bien que le rapport de mercredi soit positif, une nouvelle action de la Fed pourrait tenter de poursuivre cette trajectoire.

« Les données de l’IPC d’aujourd’hui n’empêcheront pas une autre hausse des taux de la Fed lorsque les décideurs politiques se réuniront à la fin du mois », a déclaré Zandi à Vox. « Mais les statistiques favorables sur l’inflation et l’emploi suggèrent que la Fed devrait être sur le point de mettre fin à ses hausses de taux. »

Une autre augmentation des taux d’intérêt lors de la réunion de la Fed le 26 juillet signifiera que les taux sur les paiements hypothécaires et par carte de crédit continueront d’être plus coûteux, ce qui pourrait refroidir les marchés du logement et obliger les consommateurs à retarder les achats importants.

Si l’inflation continue de baisser, les responsables de l’agence pourraient toutefois envisager de suspendre les augmentations de taux supplémentaires après celle-ci.

Qu’est-ce que cela dit sur l’état de l’économie dans son ensemble?

Dans l’ensemble, le rapport est une bonne nouvelle pour l’économie.

« La modération rapide de l’inflation et les perspectives que la Fed a presque fini d’augmenter les taux augmentent la probabilité que l’économie contourne une récession », a déclaré Zandi. Les prochaines actions sur les hausses de taux sont particulièrement importantes car elles visent à déprimer les dépenses de consommation et la demande sans les endommager complètement. Si les dépenses et la demande devaient trop diminuer, cela pourrait entraîner une nouvelle contraction de l’économie, déclenchant une récession. Si la Fed décide de suspendre ces hausses, c’est un signe que les responsables pensent que l’inflation s’est stabilisée.

Au-delà du ralentissement de l’inflation, l’économie continue de connaître des taux de chômage élevés. Un rapport sur l’emploi de juin a révélé que le taux de chômage global était de 3,6%, ce qui est proche du plus bas depuis des années.