Le journaliste de Reuters Issam Abdallah filme la femme ukrainienne Zhanna Lishchynska (non représentée) lors d’une interview avec Reuters, dans le contexte de l’attaque russe contre l’Ukraine, à Zaporizhzhya, en Ukraine, le 17 avril 2022. REUTERS/Ueslei Marcelino/file photo Acquérir des droits de licence

PARIS, 29 octobre (Reuters) – Issam Abdallah, journaliste visuel de Reuters, a été tué le 13 octobre dans le sud du Liban par une frappe “ciblée” en direction de la frontière israélienne, a déclaré dimanche Reporters sans frontières (RSF) sur la base de conclusions préliminaires. de son enquête.

“Selon l’analyse balistique réalisée par RSF, les tirs provenaient de l’est de l’endroit où se trouvaient les journalistes, en direction de la frontière israélienne”, précise RSF.

“Deux frappes au même endroit dans un laps de temps aussi court (un peu plus de 30 secondes), dans la même direction, indiquent clairement un ciblage précis.”

Le rapport de RSF ne précise pas qui a lancé la grève contre les journalistes ni ne fournit d’analyse sous-jacente.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les conclusions de RSF. Il a déclaré qu’il ne ciblait pas délibérément les journalistes et qu’il enquêtait sur l’incident du 13 octobre.

Dans un communiqué, Reuters a déclaré : « Nous examinons les conclusions préliminaires de Reporters sans frontières (RSF), selon lesquelles Issam Abdallah et d’autres journalistes à Alma el-Chaab semblent avoir été délibérément visés par des tirs en provenance d’Israël le 13. Octobre.

“Nous réitérons notre appel aux autorités israéliennes pour qu’elles mènent une enquête rapide, approfondie et transparente sur ce qui s’est passé. Et nous appelons toutes les autres autorités disposant d’informations sur l’incident à les fournir. Nous continuerons à lutter pour les droits de tous les journalistes à rapporter l’actualité dans l’intérêt public, sans harcèlement ni préjudice, où qu’ils se trouvent.

Abdallah a été tué le 13 octobre alors qu’il travaillait avec six autres journalistes près du village d’Alma al-Shaab, près de la frontière israélienne, où l’armée israélienne et la milice libanaise du Hezbollah échangeaient des tirs.

RSF a déclaré que ses conclusions préliminaires reposaient sur ce qu’elle a décrit comme une “analyse approfondie des témoignages oculaires, des séquences vidéo et de l’expertise balistique”. Son enquête se poursuit, ajoute le rapport.

“Il est peu probable que les journalistes aient été confondus avec des combattants, d’autant qu’ils ne se cachaient pas : pour avoir un champ de vision dégagé, ils étaient restés plus d’une heure à l’air libre, au sommet d’une colline”, précise le communiqué. dit le rapport. “Ils portaient des casques et des gilets pare-balles marqués ‘presse’.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’organisation avait publié des conclusions préliminaires et une vidéo de six minutes plutôt que d’attendre la conclusion de son enquête, le chef de son bureau pour le Moyen-Orient, Jonathan Dagher, a répondu : « Nous sommes certains de nos conclusions à ce stade et souhaitons que le public les connaître.

“Il y a d’autres éléments que nous n’avons pas encore pu confirmer.” Il n’a pas donné davantage de détails.

L’armée et le gouvernement libanais ont imputé la mort d’Abdallah à Israël. Une source militaire libanaise a déclaré à Reuters que cette affirmation était étayée par une évaluation technique sur le terrain réalisée après l’attaque.

Abdallah se trouvait avec deux autres journalistes de Reuters, Maher Nazeh et Thaer Al-Sudani, ainsi que des journalistes des groupes de médias Al Jazeera et de l’Agence France-Presse, lorsqu’il a été tué.

Reportage de Tassilo Hummel; Montage par David Clarke, Mark Bendeich et Lisa Shumaker

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.