Rapport: Grande disparité raciale dans la discipline des prisons de New York

ALBANY, NY (AP) – Les Noirs et les Hispaniques incarcérés dans les prisons de l’État de New York sont plus susceptibles que les Blancs de subir d’autres sanctions une fois qu’ils se retrouvent derrière les barreaux, selon un rapport de l’inspecteur général de l’État publié jeudi.

Une personne noire derrière les barreaux à New York de 2015 à 2020 était plus de 22% plus susceptible d’être citée pour mauvaise conduite qu’une personne blanche, selon le rapport, qui a examiné les rapports de mauvaise conduite qui ont finalement été rejetés. Dans le même temps, une personne hispanique derrière les barreaux était plus de 12% plus susceptible.

L’inspecteur général Lucy Lang a déclaré que le service correctionnel de l’État n’avait pas réussi à proposer des stratégies pour éliminer les disparités raciales depuis des années. Son rapport a été déclenché par une enquête menée en 2016 par le New York Times qui a révélé des épithètes raciales endémiques et un traitement disciplinaire disparate contre la population carcérale majoritairement noire et hispanique.

Les facteurs qui alimentent les disparités vont probablement des préjugés raciaux explicites et implicites parmi les membres du personnel correctionnel. Le rapport a également souligné des changements dans la démographie de la population carcérale d’État à un moment où le nombre de personnes derrière les barreaux à New York a diminué de 41% depuis 2015.

Lang a appelé à une formation annuelle anti-préjugés pour tous les employés des services correctionnels de l’État, à une analyse plus approfondie des données disciplinaires, à une utilisation plus large des agents d’audience centralisés et à l’utilisation étendue des systèmes de caméras fixes dans tous les établissements pénitentiaires de l’État.

“Bien que les disparités raciales ne commencent pas aux portes de la prison, malheureusement, elles ne s’arrêtent pas là non plus.” Lang a déclaré dans un communiqué.

Ceux qui sont cités pour mauvaise conduite peuvent faire face à des sanctions telles que : avertissement verbal, confinement séparé dans une cellule, dédommagement pour dommages matériels, perte de privilèges ou confiscation de l’argent de contrebande. Les personnes derrière les barreaux pourraient également perdre leurs allocations de bonne conduite, ce qui peut réduire leur période d’incarcération.

Lang a déclaré que les responsables des services correctionnels devraient également avoir moins de pouvoir discrétionnaire pour décider de la sévérité des sanctions en cas de mauvaise conduite. Le service correctionnel de New York a fait valoir qu’une telle décision lierait les mains des agents d’audience.

Le département des services correctionnels de l’État prévoit de donner aux agents d’audience et de révision un nouveau manuel pour aider à garantir que les personnes incarcérées bénéficient d’audiences équitables. Le service correctionnel envisagera également d’ajouter une formation au personnel pour les préjugés implicites et a déclaré qu’il espérait embaucher plus d’agents d’audience dans tout l’État.

Certains partisans de la réforme de la justice pénale demandent aux législateurs d’adopter des réformes plus vastes, telles que la loi sur le temps gagné, qui protégerait et élargirait la capacité des personnes incarcérées à réduire leur temps derrière les barreaux en participant à des programmes d’éducation et de traitement.

“Il est important de noter que cette législation créerait des protections qui répondraient à une question clé soulevée par l’Inspecteur général : que les disparités dans la discipline entraînent des périodes d’incarcération plus longues pour les New-Yorkais noirs et latins”, a déclaré Katie Schaffer, directrice du plaidoyer et de l’organisation du Center for Alternatives communautaires.

Marina Villeneuve, L’Associated Press