Rapport Google, Temasek et Bain sur l’économie numérique de l’Asie du Sud-Est en 2022

SINGAPOUR – Les principales économies numériques d’Asie du Sud-Est ont connu une croissance plus rapide que prévu en 2022 et devraient atteindre 200 milliards de dollars de valeur totale de transactions effectuées cette année, selon un nouveau rapport de Google, Temasek et Bain & Company.

Ce jalon intervient trois ans avant les projections précédentes et représente une augmentation de 20 % par rapport aux 161 milliards de dollars de valeur brute des marchandises (GMV) de l’année dernière. Un rapport antérieur de 2016 estimait que l’économie de l’Internet dans les six principaux pays de la région atteindrait 200 milliards de dollars de GMV d’ici 2025.

Les six principales économies couvertes par le rapport sont : l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Le rapport n’a pas abordé les populations du Brunei, du Cambodge, du Laos et du Myanmar, ainsi que du Timor oriental et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

“Après des années d’accélération, la croissance de l’adoption numérique se normalise”, indique le rapport publié jeudi.

L’Asie du Sud-Est continue de voir une croissance du nombre d’internautes – avec 20 millions de nouveaux utilisateurs ajoutés en 2022, portant le nombre total d’utilisateurs à 460 millions.

Cependant, cette croissance commence à ralentir et n’était que de 4 % en 2022 par rapport à il y a un an. Cela est à comparer à une augmentation de 10 % d’une année sur l’autre en 2021 et à une croissance de 11 % en 2020, au plus fort de la pandémie de coronavirus.