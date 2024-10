Rapport FilmLA : la production de télé-réalité en baisse à Los Angeles

La production hollywoodienne a été encore plus lente cet été que lors des grèves de l’année dernière en raison d’une baisse vertigineuse des tournages de télé-réalité, selon un nouveau rapport.

Les niveaux de production globaux ont diminué de 5 % au troisième trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, selon les données publiées mercredi par FilmLA, une organisation à but non lucratif qui suit les jours de tournage sur place dans la région du Grand Los Angeles. FilmLA a enregistré 5 048 jours de tournage au total entre le 1er juillet et le 30 septembre, ce qui en fait le trimestre le plus faible de 2024 jusqu’à présent.

Le secteur le plus durement touché a été la télé-réalité, qui n’a pas été aussi durement touchée par les débrayages car la plupart des projets non scénarisés n’ont pas été supprimés ; dans le même temps, la production scénarisée s’est quasiment arrêtée l’été dernier. Toutefois, au cours du troisième trimestre 2024, la production de télé-réalité a chuté de 56,3 % à 946 jours de tournage par rapport à la même période en 2023.

La production de programmes télévisés scénarisés a atteint 758 jours de tournage à la fin du troisième trimestre, tout en restant en retard de 55,5 % par rapport à la moyenne quinquennale. La production de longs métrages a augmenté de 26,6 % par rapport à l’année dernière avec 476 jours de tournage au troisième trimestre, soit 48 % de moins que la moyenne quinquennale.

La production commerciale au cours du troisième trimestre 2024, avec 814 jours de tournage enregistrés, était supérieure de 7,4 % à celle de l’année dernière et inférieure de 32,6 % à la moyenne quinquennale.

Toutes les formes de production ont mis du temps à rebondir dans un contexte de contraction continue de l’industrie qui précède les grèves des scénaristes et des acteurs de 2023.

« Il y a seulement quelques mois, l’industrie espérait voir un gain global sur papier au troisième trimestre, en raison de l’effet de grève », a déclaré le président de FilmLA, Paul Audley, dans un communiqué. « Au lieu de cela, nous avons constaté un recul et une perte d’élan, à l’approche de la saison d’automne qui fera ou détruira l’année. »

Audley a une fois de plus profité de la dernière mise à jour de FilmLA comme d’une opportunité pour appeler à une expansion du programme californien de crédit d’impôt pour le cinéma et la télévision – qui, selon les experts et les initiés de l’industrie, n’est pas assez généreux pour rivaliser avec les incitations offertes par d’autres États et pays.

Plus tôt ce mois-ci, FilmLA a rapporté que la part de la Californie sur le marché mondial de la production était passée de 22 % à 18 %, à en juger par le nombre de projets locaux sortis en 2022 par rapport à 2023.

Dans une récente interview, Audley a recommandé que le programme de crédit d’impôt de la Californie soit étendu aux publicités, à l’animation et à la production de télé-réalité.

« Les incitations cinématographiques de Californie sont un créateur d’emplois prouvé et des études montrent qu’elles fournissent un retour net positif sur chaque dollar alloué », a déclaré Audley mercredi dans un communiqué.

« Ce qui manque au programme, ce sont des critères de financement et d’éligibilité qui reflètent les résultats de l’industrie en 2024. … tout comme nos concurrents continuent d’innover, la Californie doit faire de même. »