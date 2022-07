Rapport FEMA : les hausses d’assurance contre les inondations entraîneront 1 million de dollars du marché

ST. LOUIS (AP) – Interrogée par des membres du Congrès, l’Agence fédérale de gestion des urgences a déclaré que sa nouvelle mise à jour du programme national d’assurance contre les inondations incitera davantage de personnes à souscrire à une couverture, même si beaucoup paieront plus cher.

Mais dans un rapport de la FEMA obtenu par l’Associated Press en vertu de la Freedom of Information Act, l’agence estime qu’un million d’Américains de moins souscriront une assurance contre les inondations d’ici la fin de la décennie – un nombre important de personnes à risque de perte financière catastrophique.

Alors que le changement climatique entraîne une augmentation des risques d’inondation dans de nombreuses régions du pays, la FEMA a mis à jour son programme d’assurance contre les inondations afin de refléter plus précisément les risques, mais aussi de rendre le programme plus solvable. C’est en partie une réponse aux critiques selon lesquelles les contribuables finançaient de gros versements lorsque des manoirs côtiers situés dans des endroits à risque ont été inondés.

Mais neuf sénateurs des deux partis ont exprimé de «sérieuses inquiétudes» au sujet du nouveau système de tarification dans une lettre en septembre dernier, après avoir entendu que les chiffres internes de l’agence prévoyaient que les politiques chuteraient de 20%. Le mois suivant, la FEMA a déclaré à l’AP que ces chiffres étaient “trompeurs” et “sortis de leur contexte” et qu’au sujet du nombre de personnes qui seront assurées “il n’y a pas d’étude ou de rapport à partager”.

L’agence a toutefois brossé un tableau différent à la fin de l’année lorsqu’elle a envoyé un rapport au secrétaire au Trésor et à une poignée de dirigeants du Congrès affirmant que des prix plus élevés entraîneraient une baisse d’un million de polices par rapport au début de la décennie.

La question du nombre de personnes non assurées contre les inondations est vitale, a déclaré Chad Berginnis, directeur exécutif de l’Association of State Floodplain Managers.

“Nous parlons de la santé économique de base, je pense non seulement à nos ménages et à nos entreprises, mais à nos communautés dans leur ensemble”, si moins de personnes achètent une assurance contre les inondations, a-t-il déclaré.

Le programme fédéral d’assurance contre les inondations a été lancé lorsque de nombreux assureurs privés ont cessé d’offrir des polices dans les zones à haut risque. Elle opère dans le rouge, versant plus de sinistres qu’elle n’encaisse de primes. En fixant les taux avec plus de précision, la mise à jour, officiellement appelée Risk Rating 2.0, rend plus coûteux le développement dans les régions sujettes aux inondations, déplaçant les risques de catastrophe vers ces propriétaires.

La cote de risque 2.0 tiendra compte du risque d’inondation unique d’une propriété, comme sa distance à l’eau et le coût de reconstruction. L’ancien système était basé en grande partie sur l’élévation d’une maison et si elle se trouvait dans une zone inondable désignée. La plupart des assurés verront désormais leurs tarifs augmenter. Mais pour la première fois, près d’un quart des assurés verront le leur baisser. Les acheteurs de nouvelles polices ont commencé à voir les nouveaux prix en octobre.

La FEMA a minimisé l’importance du rapport obtenu par l’AP comme une projection pessimiste, visant à prévoir les finances, et non la participation aux assurances. L’agence a déclaré qu’elle n’avait pas directement étudié le nombre de personnes qui souscriraient une assurance contre les inondations.

“Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la croissance pourrait se produire au fil du temps”, a déclaré David Maurstad, cadre supérieur du programme national d’assurance contre les inondations, ajoutant qu’une analyse des inscriptions devrait tenir compte des efforts de marketing de l’agence, des messages clairs du programme sur les risques d’inondation, des baisses de prix et d’autres facteurs.

Mais des critiques comme le sénateur Bob Menendez, DN.J., ont déclaré que l’abordabilité est un problème et que la FEMA n’a pas révélé l’impact de ces coûts plus élevés.

“Ce rapport montre clairement que la FEMA n’a pas été transparente avec les assurés, le Congrès et, finalement, le public américain”, a déclaré Menendez dans un communiqué. Il n’aurait pas dû falloir une demande d’enregistrement pour que les détails émergent, a-t-il déclaré.

Lorsque Francisca Acuña, une militante pour le climat et la communauté à Austin, au Texas, a reçu une nouvelle citation, elle a eu du mal à y croire.

“Je dis, ‘non, tu fais une erreur'”, a-t-elle dit.

Acuña avait auparavant payé 446 $ par an. Sous la cote de risque 2.0, elle a été cotée 1 893 $. Des augmentations de taux aussi importantes sont rares. Les augmentations sont généralement plafonnées à 18% par an, mais Acuña, jonglant avec d’autres dépenses, avait laissé sa police expirer, elle a donc dû payer le montant total immédiatement.

“Il n’y a aucun moyen, aucun comment, que je puisse me le permettre”, a déclaré Acuña.

Informé de la situation d’Acuña, Maurstad a déclaré que les taux reflètent le risque réel. C’est malheureux quand les gens font face à de fortes augmentations, mais assurer la santé financière du programme et des taux exacts est une « bonne politique publique », a-t-il déclaré.

Jim Rollo, un agent d’assurance basé à New York, a déclaré qu’il constatait un changement dans l’attitude de certains acheteurs. Certains semblent plus sceptiques quant aux propriétés qui ont déjà été inondées et qui ont des primes plus élevées. D’autres « lancent les dés » et renoncent à une assurance coûteuse si elle n’est pas requise.

“Nous écrivons moins de politiques qu’auparavant”, a déclaré Rollo.

Le Congrès devrait créer un programme d’abordabilité pour les personnes qui ont du mal à souscrire une assurance et à financer les efforts visant à améliorer la protection contre les inondations, a déclaré Joel Scata, avocat au Natural Resources Defense Council, un groupe de défense de l’environnement.

Mais Maurstad a déclaré que la mission de la FEMA est différente de celle du secteur privé. La FEMA doit aider les gens « avant, pendant et après » les catastrophes, ainsi que facturer des primes fondées sur les risques et financièrement saines.

« Nous avons certaines responsabilités qui nous incombent. Le nombre de polices vendues n’en fait pas partie, encore une fois, parce que nous sommes un programme gouvernemental », a-t-il déclaré.

Néanmoins, le rapport de l’agence prédit que le programme, même avec des revenus plus élevés, continuera de s’endetter davantage.

Michael Phillis, l’Associated Press