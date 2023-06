Rapport: équipement de déneigement de Buffalo, les communications ont échoué pendant le blizzard meurtrier

BUFFALO, NY (AP) – La flotte de déneigement de Buffalo n’a pas été à la hauteur du blizzard historique de la semaine de Noël qui a fait 31 morts dans la ville, et les autorités n’ont pas réussi à émettre des avertissements et à fournir un abri, selon un rapport publié vendredi.

L’examen de 175 pages de la réponse de la ville par la Wagner Graduate School of Public Service de l’Université de New York a révélé des lacunes dans les ressources de déneigement, les services publics et les communications alors que des vents de force ouragan et des conditions de voile blanc ont fait rage pendant 37 heures, piégeant les gens dans des maisons et des voitures gelées. .

« Les véhicules de secours se sont retrouvés coincés dans la neige ou gelés au sol, les sauveteurs ont été désorientés et se sont perdus, les véhicules d’urgence n’ont pas pu passer et les automobilistes se sont retrouvés bloqués », selon le rapport, qui indique que le blizzard a duré plus longtemps que n’importe quelle tempête précédente ci-dessous. 5 000 pieds d’altitude dans l’histoire continentale des États-Unis.

Au total, 46 personnes sont mortes dans le comté d’Erie, qui abrite Buffalo.

Le maire Byron Brown a commandé le rapport au milieu de questions sur les raisons pour lesquelles, dans une région connue pour ses fréquentes et fortes tempêtes de neige, celle-ci était si dévastatrice.

La ville a depuis commencé à acheter plus d’équipement de neige et a créé de nouveaux postes pour superviser les ressources et les opérations d’urgence, a déclaré Brown.

« La perte de vie que nous avons vue n’était pas basée sur l’équipement », a déclaré Brown lors d’une conférence de presse vendredi. « Nous pensons que c’était basé sur la communication. »

Le rapport, dirigé par la chercheuse Sarah Kaufman, recommandait d’utiliser les médias sociaux et d’autres moyens pour avertir les résidents des dangers futurs après avoir constaté que les autorités comptaient trop sur les annonces télévisées et radiophoniques qui n’atteignaient pas les ménages sans ces appareils. Seuls 16% des habitants de la ville sont inscrits au système d’alerte par messagerie texte BUFFALERT, a-t-il constaté.

La tempête a également mis en évidence des problèmes d’équité de longue date dans la ville du nord de l’État où 28% des personnes vivent dans la pauvreté, selon le rapport: les résidents noirs ne représentent qu’un tiers de la population de Buffalo et 14% dans le comté d’Erie, mais ils représentaient environ deux -tiers des décès dus aux tempêtes dans la ville et plus de la moitié au niveau du comté.

« De nombreux habitants qui n’étaient pas en mesure financièrement de s’approvisionner à l’avance se sont aventurés au milieu de la tempête pour acheter de la nourriture et des médicaments », indique le rapport. « Dans certains quartiers, l’achat de nourriture était encore plus difficile car les épiceries ne sont pas réparties uniformément dans la ville. »

« En outre, deux des trois sous-stations électriques du National Grid qui ont échoué étaient situées dans le quartier Black East Side de Buffalo, et des pannes de courant semblaient se produire fréquemment dans ces quartiers », a-t-il déclaré.

Au total, 20 000 clients et installations de la ville, y compris les casernes de pompiers et le garage du ministère des Travaux publics, ont perdu de l’électricité et de la chaleur pendant quatre jours.

Le rapport a attribué sept décès dans le comté d’Erie à des appels d’urgence restés sans réponse en raison d’un arriéré, ainsi qu’à des rues et des itinéraires non déneigés bloqués par des conducteurs bloqués qui ignoraient ou ignoraient les interdictions de voyager mal communiquées.

« Bien que l’ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, ait historiquement décrété des fermetures de routes par décret pendant son mandat, l’actuel gouverneur Kathy Hochul, qui a pris ses fonctions en août 2021, a permis une plus grande prise de décision locale concernant les fermetures de routes », indique le rapport. «Cela a probablement conduit à une approche« attentiste »avant le blizzard qui a peut-être contribué aux fermetures tardives de routes par le comté, annoncées plus tard par la ville.»

Le rapport indique que le blizzard a coûté à la ville 10,2 millions de dollars en opérations et en récupération.

Avant l’hiver prochain, selon les chercheurs, Buffalo devrait élaborer un plan de gestion des événements extrêmes au-delà du plan de neige existant et établir un «événement déclencheur», tel qu’un taux de chutes de neige par heure ou un facteur de refroidissement éolien, qui le mettrait en mouvement.

« Les résultats des entretiens suggèrent que le plan de neige de la ville pour ce blizzard », indique le rapport, « n’était pas sensiblement différent de celui d’un événement de neige typique et standard ».

Carolyn Thompson, l’Associated Press