La version japonaise du rapport environnemental 2023 du Tokyo Institute of Technology a été publiée et est désormais disponible en ligne. Le rapport couvre des domaines tels que la gestion environnementale, la performance environnementale et l’éducation environnementale au sein de l’Institut, et présente des exemples actuels de recherche environnementale entreprise par les chercheurs de Tokyo Tech. D’autres sujets incluent les activités de conservation de l’environnement menées en coopération avec les parties prenantes régionales et les activités du groupe d’étudiants bénévoles Tokyo VG. Le rapport, qui a été rédigé en tenant compte des Recommandations du Groupe de travail sur l’information financière liée au climat (TCFD)utilise un style simple pour garantir que les plus jeunes membres de la société, tels que les collégiens et lycéens, puissent également comprendre les efforts de l’Institut.

Tokyo Tech s’efforce de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et à la réalisation de la neutralité carbone d’ici 2050. Le rapport comprend également une évaluation des objectifs environnementaux de l’Institut pour l’exercice 2022 et la manière dont ces initiatives liées aux ODD peuvent être améliorées dans les années à venir. Comme les entreprises, Tokyo Tech et d’autres sociétés universitaires nationales sont tenues de compiler et de publier des rapports environnementaux chaque année, conformément à la loi de 2004 concernant la promotion des activités commerciales prenant en compte l’environnement par des sociétés spécifiées. L’Institut a publié sa version japonaise du rapport. depuis l’exercice 2005 et un résumé en anglais depuis l’exercice 2019. Le résumé anglais 2023 sera publié prochainement.