Rapport emploi ADP septembre 2022 :

Le marché du travail américain a montré de la vigueur en septembre, les entreprises privées créant plus d’emplois que prévu, a rapporté mercredi la société de services de paie ADP.

Les entreprises ont ajouté 208 000 pour le mois, mieux que l’estimation de 200 000 du Dow Jones et devant les 185 000 révisés à la hausse en août.

Ces gains sont survenus alors même que les industries productrices de biens ont déclaré une perte de 29 000 postes, la fabrication en baisse de 13 000 et les ressources naturelles et minières en perdant 16 000.

Cependant, un bond important dans le commerce, les transports et les services publics a contribué à compenser ces pertes, le secteur ayant enregistré un gain d’emplois de 147 000.

Les services professionnels et commerciaux ont ajouté 57 000, tandis que les services d’éducation et de santé ont augmenté de 38 000 et les loisirs et l’hôtellerie ont augmenté de 31 000. Il y a également eu des perdants dans le secteur des services, l’information ayant diminué de 19 000 et les activités financières une perte de 16 000 postes.

Par taille, les entreprises employant de 50 à 499 travailleurs sont en tête avec un gain de 90 000, tandis que les grandes entreprises en ont ajouté 60 000 et les petites entreprises 58 000.

Le marché du travail tendu a connu un autre mois de hausses de salaire importantes, avec une tendance à la hausse de 7,8 % par rapport à il y a un an, selon ADP, qui compile le rapport en collaboration avec le Stanford Digital Economy Lab. Ces changements d’emploi ont vu une variation médiane du salaire annuel de 15,7 %, contre 16,2 % en août pour la plus forte baisse mensuelle des trois années où ADP suit les données.

Le rapport d’ADP intervient deux jours avant le rapport étroitement surveillé sur la masse salariale non agricole publié par le Bureau of Labor Statistics.

L’estimation du rapport de vendredi est une croissance de 275 000 emplois. Bien qu’ADP ait révisé sa méthodologie au cours de l’été, le total d’août, qui a été révisé à la hausse par rapport aux 132 000 initialement signalés, était encore bien en deçà du décompte du BLS de 315 000 emplois supplémentaires.

Les responsables de la Réserve fédérale surveillent de près les chiffres de l’emploi alors que la banque centrale cherche à endiguer une inflation élevée.