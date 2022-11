Rapport emploi ADP octobre 2022

La croissance de la masse salariale privée est restée forte en octobre tandis que la rémunération des travailleurs a également augmenté, en particulier dans l’industrie des loisirs et de l’hôtellerie, selon un rapport publié mercredi par la société de traitement de la paie ADP.

Les entreprises ont ajouté 239 000 positions pour le mois, devant l’estimation du Dow Jones de 195 000 et mieux que les 192 000 révisés à la baisse en septembre. Les salaires ont augmenté de 7,7 % sur une base annuelle, en baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent.

Les gains d’emplois ont été particulièrement importants dans le secteur clé des loisirs et de l’hôtellerie, qui a ajouté 210 000 postes tandis que la croissance des salaires s’est accélérée de 11,2 %. L’industrie, qui comprend l’hôtellerie, la restauration, les bars et les entreprises connexes, est considérée comme un indicateur car elle a pris le Covid le plus dur et est toujours en dessous des niveaux d’avant la pandémie.

Toute la croissance de l’emploi est venue des industries liées aux services, qui ont ajouté 247 000 emplois, tandis que les secteurs de la production de biens ont perdu 8 000 emplois, principalement en raison d’une perte de 20 000 postes manufacturiers. Le commerce, les transports et les services publics ont augmenté de 84 000.

“C’est un chiffre très élevé compte tenu de la maturité de la reprise économique, mais l’embauche n’a pas été généralisée”, a déclaré l’économiste en chef d’ADP, Nela Richardson. “Les producteurs de biens, qui sont sensibles aux taux d’intérêt, reculent et les changeurs d’emploi imposent des gains de salaire plus faibles. Bien que nous constations les premiers signes d’une destruction de la demande induite par la Fed, cela n’affecte que certains secteurs du marché du travail.”

La Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt dans le but de calmer l’inflation qui se rapproche de son plus haut niveau depuis plus de 40 ans. L’un des principaux objectifs est le marché du travail historiquement tendu, où les offres d’emploi sont plus nombreuses que les travailleurs disponibles par une marge de près de 2 pour 1.

Alors que le chiffre principal de l’ADP était fort, les détails semblaient plus faibles.

Parallèlement à la baisse des emplois dans la construction, l’information (-17 000), les services professionnels et commerciaux (-14 000) et les activités financières (-10 000) ont également affiché des pertes.

Selon la taille de l’entreprise, les entreprises comptant entre 50 et 249 employés ont réalisé pratiquement tous les gains, ajoutant 241 000.

Le rapport ADP intervient deux jours avant le décompte de la masse salariale non agricole le plus étroitement surveillé du Bureau of Labor Statistics. Ce rapport devrait afficher une croissance de 205 000, par rapport aux 263 000 de septembre.