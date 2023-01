Rapport emploi ADP décembre 2022 :

Un panneau « Help Wanted » est affiché dans la vitrine d’un magasin à Manhattan le 02 décembre 2022 à New York.

Le marché de l’emploi a clôturé 2022 sur une note positive, les entreprises créant beaucoup plus d’emplois que prévu en décembre, a rapporté jeudi la société de traitement de la paie ADP.

La masse salariale privée a augmenté de 235 000 pour le mois, bien avant l’estimation de 153 000 Dow Jones et les 127 000 initialement annoncés pour novembre.

Alors que le secteur de la production de biens a augmenté d’un nombre relativement maigre de 22 000, les fournisseurs de services ont ajouté 213 000, menés par les loisirs et l’hôtellerie, qui ont ajouté 123 000 postes. Les services professionnels et commerciaux ont augmenté de 52 000, tandis que les services d’éducation et de santé ont ajouté 42 000.

La grande surprise de l’emploi survient malgré les tentatives de la Réserve fédérale de ralentir un marché de l’emploi grésillant qui a contribué à pousser l’inflation à près de son plus haut niveau en plus de 40 ans.

La banque centrale a relevé les taux d’intérêt à sept reprises en 2022, totalisant 4,25 points de pourcentage, et les responsables ont identifié les déséquilibres du marché du travail comme un domaine central qu’ils souhaitent cibler. Il y a encore environ 1,7 offres d’emploi pour chaque travailleur disponible, une condition qui a conduit à une flambée des salaires qui n’a néanmoins pas suivi le rythme de l’augmentation du coût de la vie.

ADP a indiqué que les salaires annuels dans toutes les catégories avaient augmenté de 7,3 % par rapport à il y a un an, entraînés par une augmentation de 10,1 % dans l’industrie clé des loisirs et de l’hôtellerie.

“Le marché du travail est solide mais fragmenté, les embauches variant fortement selon l’industrie et la taille de l’établissement”, a déclaré l’économiste en chef d’ADP, Nela Richardson. “Les segments d’activité qui ont embauché de manière agressive au premier semestre 2022 ont ralenti l’embauche et, dans certains cas, supprimé des emplois au cours du dernier mois de l’année.”

Le commerce, le transport et les services publics ont perdu 24 000 emplois au cours du mois, tandis que les ressources naturelles et l’exploitation minière ont diminué de 14 000 et les activités financières de 12 000. Parmi les autres gagnants notables par secteur, mentionnons les services professionnels et commerciaux (52 000), les services d’éducation et de santé (42 000) et la construction (41 000).

Les gains d’emplois ont été répartis également entre les petites et moyennes entreprises, qui ont ajouté ensemble 386 000 travailleurs. Les entreprises de plus de 500 employés ont signalé une baisse de 151 000.

Les gains d’emplois couronnent une année au cours de laquelle la croissance de la masse salariale a atteint en moyenne près de 300 000 par mois, selon les données de l’ADP, qui peuvent différer considérablement du décompte officiel de la masse salariale non agricole du Département du travail.

Cette croissance est venue même avec une économie qui a connu une croissance négative au cours des deux premiers trimestres – une définition largement acceptée d’une récession – et un resserrement agressif de la part de la Fed. Lors de leur réunion de décembre, les décideurs des banques centrales ont déclaré qu’ils prévoyaient de continuer à augmenter les taux et qu’ils ne prévoyaient aucune réduction au moins jusqu’en 2023, selon le procès-verbal publié mercredi.

Le rapport ADP intervient un jour avant le décompte du Département du travail, qui devrait montrer une croissance de 200 000 emplois non agricoles et un taux de chômage stable à 3,7%. La masse salariale non agricole a augmenté de 263 000 en novembre, ce qui était bien supérieur au total ADP.