Rapport du quatrième trimestre d’Apple : les ventes d’iPhone sont en baisse, mais 2 milliards d’appareils actifs ont été atteints

Apple a publié son rapport financier sur les trois derniers mois de 2023, soit le premier trimestre de son exercice. Le chiffre d’affaires et les ventes totaux sont en baisse sur une base annuelle, car la chaîne d’approvisionnement a des problèmes d’inventaire limités. La société a mis en évidence certains des points positifs du scénario sombre – elle compte désormais 2 milliards d’appareils en utilisation active et a enregistré un chiffre d’affaires record dans le secteur des services.

Les ventes totales pour les trois mois se terminant le 31 décembre 2022 étaient de 117,1 milliards de dollars, tandis que la même période il y a douze mois a enregistré des ventes de 123,9 milliards de dollars. Le bénéfice net de près de 30 milliards de dollars est en baisse de 13 % par rapport à 34,6 milliards de dollars.

Apple a cessé de révéler les numéros d’unité il y a longtemps et ne répertorie plus que les revenus par catégorie. Les iPhones représentent plus de la moitié des ventes, mais sont tout de même en baisse de 8 % par rapport à l’année dernière. L’activité Services a réalisé un chiffre d’affaires de 20,8 milliards de dollars entre octobre et décembre 2022, en hausse de 6 % par an. La seule autre catégorie de produits qui a connu une légère hausse est celle des iPad, qui a bondi de près de 30 %, passant de 7,2 milliards de dollars à 9,3 milliards de dollars.

(en millions de dollars) Période se terminant le 31 décembre 2022 Période se terminant le 25 décembre 2021 Changement

Ventes d’iPhone 65 775 71 628 -8%

Ventes Mac 7 735 10 852 -28%

Ventes d’iPad 9 396 7 248 28%

Ventes de vêtements, de maison et d’accessoires 13 482 14 701 -8%

Vente de services 20 766 19 516 6%

Ventes totales 117 154 123 945 -5%



Revenu net 29 998 34 630 -13%





Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré que l’entreprise avait “la meilleure gamme de produits et de services de tous les temps”. Le directeur financier Luca Maestri a ajouté que les revenus sur papier pourraient sembler en baisse, mais à taux de change constants, ils ont en fait augmenté. La société a généré 34 milliards de dollars de flux de trésorerie et a réussi à reverser plus de 25 milliards de dollars aux actionnaires, avec un dividende en espèces de 0,23 dollar par action.

