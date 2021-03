Rapport du Pentagone: le représentant Ronny Jackson a harcelé le personnel, consommé de l’alcool en service

WASHINGTON – Le Pentagone a publié un rapport mordant sur la conduite du républicain texan Ronny Jackson pendant son mandat de médecin à la Maison Blanche dans l’administration Trump.

L’inspecteur général du département de la Défense, qui a publié le rapport, a déclaré que Jackson avait fait « des déclarations sexuelles et dénigrantes sur l’une de ses subordonnées médicales à un autre de ses subordonnés ».

Il détaille également les cas dans lesquels il « s’est livré à une inconduite liée à l’alcool, y compris la destruction d’un véhicule gouvernemental alors qu’il était en état d’ébriété ».

Le rapport regorge de commentaires décrivant un environnement de travail toxique et dysfonctionnel sous Jackson.

Il a servi dans l’unité médicale de la Maison Blanche sous les deux présidents Barack Obama et George W. Bush avant d’être élevé au premier poste médical par Obama en 2013. Le président Donald Trump a maintenu Jackson jusqu’à sa démission en 2019, après quoi il a lancé une campagne pour Congrès.

En novembre, Jackson a remporté une course dans le 13e district du Texas.

« Nous avons conclu que la conduite générale du contre-amiral Jackson à l’égard des subordonnés les dénigrait, les rabaissait, les intimidait et les humiliait, et favorisait un environnement de travail négatif en ne traitant pas les subordonnés avec dignité et respect », ont déclaré les enquêteurs dans un communiqué de presse sur leurs conclusions. .

Qui est Ronny Jackson?

Jackson a commencé sa carrière en tant que médecin de la marine en 1995, où il a servi dans les forces armées jusqu’à ce qu’il commence à travailler comme médecin de la Maison Blanche en 2006. En 2011, il a été promu directeur de l’unité médicale de la Maison Blanche.

Deux ans plus tard, Jackson est devenu médecin du président à la Maison Blanche d’Obama. Obama et Trump lui ont donné des critiques élogieuses de ses performances, selon certaines parties des critiques publiées par la Maison Blanche.

En 2018, Trump a nommé Jackson à la tête du ministère des Anciens combattants. Jackson a fait l’objet de critiques féroces, d’abord pour un manque d’expérience en gestion et des accusations de collègues selon lesquelles il aurait mal distribué des opioïdes, bu au travail et favorisé un environnement de travail hostile, accusations qui font écho dans l’enquête actuelle du Pentagone.

Des enquêtes indépendantes menées en 2012 et 2013 ont révélé que Jackson était engagé dans des «comportements non professionnels» qui contribuaient à créer un milieu de travail «toxique» et lui a recommandé de «perfectionner sa conscience de soi» des comportements qui donnaient au personnel l’impression qu’ils étaient «purement politiques pour son développement personnel . »

Après un mois de délibérations, Jackson a retiré sa nomination.

Ce que 60 témoins ont dit

Les responsables ont noté que l’avocat de la Maison Blanche était présent dans tous les entretiens avec des témoins, ce qui, selon les enquêteurs, avait un « effet dissuasif potentiel » qui « nous empêcherait de recevoir des témoignages précis ». Le témoignage critique qui a été découvert n’est pas favorable au membre du Congrès. Jackson a affirmé que les résultats étaient politiquement motivés.

Sur les 60 personnes interrogées, seuls quatre témoins ont déclaré aux enquêteurs « qu’ils n’avaient pas vu, vu ou entendu parler du vrai amiral Jackson criant, criant, insultant ou rabaissant ses subordonnés », selon le rapport.

« S’il est pressé, et s’il est bouleversé … il a tendance à avoir des crises et des crises de colère », a déclaré un témoin cité dans le rapport.

« Je n’ai jamais vu le contre-amiral Jackson récompenser qui que ce soit. Je l’ai seulement vu briser les gens. Je ne l’ai jamais vu faire passer les besoins de la mission ou d’un autre (membre du service) avant les siens », a déclaré un autre subordonné.

Jackson était également souvent intoxiqué, selon le rapport. Des exemples, y compris celui où il était en état d’ébriété et a fait des avances et des commentaires obscènes sur ses collègues de travail, sont courants dans le rapport, y compris lors de voyages aux Philippines et en Argentine.

Les responsables ont également enquêté sur les rapports selon lesquels Jackson « a utilisé Ambien pendant son service et sur appel pour fournir des soins médicaux aux fonctionnaires du gouvernement en voyage, y compris le président ». Le rapport a révélé que Jackson utiliserait Ambien sur de longs vols à l’étranger, ce qui n’est techniquement pas interdit par la politique du ministère de la Défense.

D’autres membres du personnel de santé participant à ces longs vols ont toutefois exprimé leur inquiétude quant au fait que le principal médecin de la Maison-Blanche était effectivement frappé d’incapacité au cas où des soins médicaux seraient nécessaires.