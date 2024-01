Rapport du matin — Un nouvel effort urgent pour l’aide à l’Ukraine

Note de l’éditeur : Le Hill’s Morning Report est notre bulletin d’information quotidien qui approfondit l’agenda de Washington. Pour vous abonner, cliquez ici ou remplissez la case ci-dessous. Fermer Merci de vous être inscrit! Abonnez-vous à plus de newsletters ici

Président Biden cet après-midi, je vais insister dirigeants du Congrès lors d’un bureau ovale réunion pour soutenir sa demande langoureuse d’envoyer davantage d’aide à l’Ukraine et à Israël et de renforcer la sécurité de l’immigration et des frontières, comme le proposent les républicains.

En année électorale, et alors que l’ancien Président Trump Si le pays devance le président sortant dans les récents sondages, il est peu probable qu’un accord se concrétise soudainement qui satisfasse les partis politiquement biaisés. Des mois d’avertissements sur les menaces de la Russie, les besoins de défense de l’Ukraine, la situation difficile d’Israël à Gaza et l’insistance de l’administration sur le fait que la frontière n’est pas une crise n’ont abouti à rien.

Conférencier Mike Johnson (R-La.) a les mains pleines contre ses collègues conservateurs. Il est impatient d’éviter une fermeture partielle du gouvernement plus tard cette semaine en s’associant avec les démocrates de la Chambre pour obtenir une prolongation temporaire du financement jusqu’en mars. Pour le moment, Johnson défie les tactiques dures du Freedom Caucus, peut-être à ses risques et périls en tant que président.

The Hill : Le Sénat a fait mardi le premier pas pour faire avancer une mesure visant à empêcher un arrêt partiel en repoussant temporairement le débat sur le financement au mois de mars. Leader de la majorité au Sénat Chuck Schumer (DN.Y.) aimerait l’adopter jeudi avec le soutien des deux partis.

Johnson affirme qu’il soutient une aide militaire et économique américaine supplémentaire à Kiev à condition que les démocrates soutiennent les changements en matière de sécurité aux frontières américaines, rapporte Al Weaver de The Hill. Mais les démocrates se sont opposés à un tel effet de levier. Johnson suggère que le financement de l’Ukraine est mort dès son arrivée à la Chambre sans ajustements aux frontières, un éventuel blocus du Congrès. C’est un coup dur porté à l’Ukraine et à la défense de son territoire contre la Russie.

En Suisse mardi, le secrétaire d’État Antoine Blinken promis fort et «soutien américain durable pour l’Ukraine alors qu’il participe à un forum mondial annuel à Davos en présence du président Volodymyr Zelenski. Alors que l’invité VIP de Kiev s’efforçait de rallier le soutien des acteurs du pouvoir du gouvernement et du secteur privé réunis dans les Alpes suisses, le secrétaire et conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan préconisé pour « une aide mondiale pour soutenir l’Ukraine dans sa lutte pour sa liberté et sa souveraineté » alors même que le Congrès envoie à l’étranger des messages inquiétants qui sapent la traduction de « fort et durable ».

“[If] “Si quelqu’un pense qu’il s’agit uniquement de nous, qu’il s’agit uniquement de l’Ukraine, ils se trompent fondamentalement”, Zelensky a déclaré mardi. « Les orientations possibles et même le calendrier d’une nouvelle agression russe au-delà de l’Ukraine deviennent de plus en plus évidents. »

Président français Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse à Paris mardi, il a ajouté que il prévoit de se rendre en Ukraine le mois prochain pour finaliser un accord de sécurité avec le gouvernement de Kiev. La France livrera davantage de missiles de croisière à longue portée ainsi que des bombes à l’Ukraine, a déclaré Macron, ce qui renforce son accord. engagement récent du Royaume-Uni pour plus de 3 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, un record.

“Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner” » a ajouté Macron.

3 CHOSES À SAVOIR AUJOURD’HUI: ▪ Les principaux rédacteurs fiscaux du Congrès ont annoncé mardi un accord qui renforcerait le crédit d’impôt pour enfants et rétablirait les déductions professionnelles qui ont fini par compenser la réduction du taux d’imposition des sociétés dans la loi de 2017 sur les réductions d’impôts et l’emploi soutenue par le Parti républicain. Voici ce qu’il y a dans l’accord. ▪ Le sénateur républicain de l’Iowa. Chuck Grassley90 ans, le sénateur le plus âgé, a été hospitalisé mardi à Washington pour recevoir un traitement intraveineux pour une infection. ▪ Les rebelles démocrates du Sénat, dirigés par le sénateur. Bernie Sanders (I-Vt.), a envoyé mardi à Biden un message sévère sur Gaza dans le cadre d’une résolution qui aurait potentiellement gelé l’aide militaire à Israël. Le Sénat a voté pour le déposer.

DIRIGER LA JOURNÉE

© Associated Press / Robert F. Bukaty | La candidate présidentielle Nikki Haley, photographiée à Rye, NH, le 2 janvier, est revenue mardi dans le New Hampshire après avoir terminé troisième dans l’Iowa. Elle essaie d’affirmer qu’elle est dans une course en tête-à-tête avec l’ancien président Trump, le favori pour l’investiture du GOP.

POLITIQUE

Trump a remporté une victoire dans l’IOWA, mais il devra faire face à un défi différent lors de la primaire du New Hampshire la semaine prochaine. Selon Brett Samuels, les sondages montraient depuis des mois que Trump était en passe de remporter une victoire dans l’Iowa, ce qu’il a fait lundi soir avec 51 % des voix. Mais environ la moitié de l’électorat soutient toujours une alternative, et divers facteurs rendront le New Hampshire plus difficile pour l’ancien président. Les indépendants pourront voter lors des primaires de mardi prochain, et l’État de Granite compte un électorat très différent de celui de l’Iowa, profondément conservateur et évangélique. Ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haleyqui a terminé troisième dans l’Iowa, a passé plus de temps dans le New Hampshire, où elle a vu ses chiffres dans les sondages grimper ces dernières semaines.

Le New York Times: Après l’Iowa, Trump est de retour aux commandes de la psyché nationale. Il n’est jamais réellement parti.

“Je pense que si elle le bat dans le New Hampshire, cela créera beaucoup d’incertitude”, dit Alex Conantqui a travaillé sur Sen. Chez Marco Rubio (R-Fla.) Campagne présidentielle de 2016. “Ce serait une histoire énorme.”

Le gouverneur de Floride. Ron DeSantis tente d’identifier une voie à suivre après avoir quitté l’Iowa à la deuxième place derrière Trump. Sa campagne a des problèmes d’argent et de personnel, le Wall Street Journal a estimé qu’il devrait se retirer et les premiers États primaires ne sont pas favorables à ses chances de vaincre Trump pour l’investiture. Julia Manchester et Caroline Vakil du Hill’s expliquent pourquoi le gouverneur du Sunshine State fait face à une montée difficile dans le New Hampshire le 23 janvier et en Caroline du Sud le mois prochain, des États dans lesquels la plupart des sondages le placent en troisième position.

DeSantis prévenu dans une mairie de CNN mardi soir que les Républicains « vont perdre » les élections de 2024 s’ils nomment Trump.

« Si Donald Trump est le candidat, l’élection tournera autour de toutes ces questions juridiques. » » a déclaré DeSantis. « Nous allons perdre si c’est la décision que les électeurs prennent sur cette base. Nous ne voulons pas que ce soit un référendum sur ces questions.»

“En réalité, il va se faire tard très tôt le lendemain du New Hampshire”, dit Jim Merrillun stratège républicain basé au New Hampshire. “Je pense que cela s’adressera à tous ceux qui ne s’appellent pas Trump, et cela inclut Haley, cela va permettre d’avoir un œil clair sur la voie à suivre.”

Haley, quant à elle, a reporté son attention sur le New Hampshire avec une certaine tournure, écrit Julia Mueller de The Hill. « Les experts analyseront les résultats sous tous les angles. Mais quand on regarde comment nous nous en sortons dans le New Hampshire, en Caroline du Sud et au-delà, je pense que nous pouvons dire sans risque : ce soir, l’Iowa a fait de cette primaire républicaine une course à deux ! »Haley a déclaré dans ses remarques après l’annonce des résultats.

The Hill : Haley a défendu sa déclaration selon laquelle les électeurs de l’Iowa ont fait du New Hampshire un concours républicain à deux entre elle et Trump.

RÉSUMÉ 2024: ▪ Les débats se dégonflent : Haley a déclaré mardi qu’à l’avenir, elle ne participerait qu’à un débat incluant Trump ou Biden. DeSantis, qui avait déjà accepté de participer aux débats du New Hampshire, a dénoncé la décision de Haley dans une déclaration publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, affirmant qu’elle avait peur de répondre aux « questions difficiles ». Des heures après, ABC News et WMUR ont annulé un débat prévu jeudi dans le New Hampshire, invoquant un manque de participation des candidats. Les audiences télévisées des cinq premiers débats du GOP ont chuté à mesure que Trump devenait le favori de la course, selon les sondages, et que la liste des candidats s’éclaircissait. Le mois dernier, Trump a déclaré qu’il avait hâte de débattre de Biden. ▪ Ancien gouverneur de l’Arkansas. Asa Hutchinson Mardi, il s’est officiellement retiré de la course présidentielle du GOP. ▪ Le sénateur. Ted Cruz (R-Texas) a approuvé Trump lors d’une interview à Fox News mardi. ▪ Une majorité de participants au caucus GOP de l’Iowa a déclaré lundi lors des sondages à l’entrée qu’ils ne croient pas au fait que Biden a légitimement battu Trump en 2020. ▪ Les médias ont défendu leur décision de lundi de présenter Trump comme vainqueur des caucus de l’Iowa quelques minutes après le début du vote en personne dans l’État de Hawkeye et bien avant le décompte final. Associated Press, CNN, MSNBC et Fox News appelé la course pour Trump à 20h31, citant les projections des sondages à la sortie des urnes et les totaux des votes anticipés dans une poignée de circonscriptions à travers l’État. L’AP a déclaré que son protocole diffère pour les caucus, qui ne partagent pas d’heure de fin à la fin du vote, contrairement aux primaires. ▪ Un panel de la Chambre a reporté une Chasseur Biden vote pour outrage au milieu de nouvelles négociations pour obtenir son témoignage. ▪ Le cabinet d’élections progressistes Elias Law Group a demandé mardi à la Cour suprême du Wisconsin d’examiner une nouvelle carte du Congrès dans l’État de Badger, en soulignant la décision de la Haute Cour du mois dernier qui a rejeté les cartes législatives de l’État du Wisconsin.