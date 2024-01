Rapport du matin – Johnson s’entête sur l’accord frontalier

Note de l’éditeur : Le Hill’s Morning Report est notre bulletin d’information quotidien qui approfondit l’agenda de Washington. Pour vous abonner, cliquez ici ou remplissez la case ci-dessous. Fermer Merci de vous être inscrit! Abonnez-vous à plus de newsletters ici

Tous les regards sont tournés vers le Président Mike Johnson (R-La.).

Après une réunion mercredi à la Maison Blanche avec Président Biden et d’autres dirigeants du Congrès, la pression monte sur Johnson pour qu’il accepte un accord attendu sur le financement de l’Ukraine et la sécurité des frontières. Des experts en sécurité ont informé Johnson et d’autres dirigeants de la situation désastreuse à laquelle est confrontée l’Ukraine, avertissant que la sécurité nationale est menacée sans une action du Congrès. Mais Johnson a déclaré après la réunion de mercredi que sa position sur un accord frontalier n’avait pas changé.

« Il faut du changement à la frontière » Johnson a ditajoutant que les Républicains de la Chambre « comprendre la nécessité du financement de l’Ukraine » mais que le “Le statu quo est inacceptable.”

Le New York Times: Johnson a suggéré mercredi qu’un accord frontalier, même s’il répondait à toutes les exigences des républicains, pourrait ne pas suffire à gagner leur soutien au financement de l’effort de guerre de l’Ukraine contre la Russie. Il a insisté pour que l’administration fournisse d’autres garanties et mesures de responsabilisation.

Alors que les dirigeants du Sénat se sentent de plus en plus confiants quant à la finalisation de leur propre programme de financement de l’Ukraine et de sécurité des frontières dans les prochains jours, ils reconnaissent qu’ils ne savent pas si le projet pourra être adopté par la Chambre. Pourtant, le leader de la majorité au Sénat Chuck Schumer (DN.Y.) a déclaré mercredi aux journalistes qu’il pensait qu’il y avait plus de 50 pour cent de chances qu’il y ait un accord pour un financement supplémentaire couvrant la sécurité des frontières, l’Ukraine, Israël, Taiwan et l’aide humanitaire à Gaza (CNBC et Appel).

« La seule façon de gérer la frontière avec l’Ukraine, ou même l’un ou l’autre, est bipartite. » » a déclaré Schumer. “Tout parti qui dit de faire les choses à ma manière ou pas, nous n’obtiendrons rien.”

LA PRIORITÉ DU SÉNAT Aujourd’hui, c’est un vote sur un projet de loi provisoire de financement gouvernemental, et Schumer a déclaré qu’il espérait déplacer un financement supplémentaire « peu de temps après » s’il y avait un accord bipartisan. Avec la neige prévue à Washington vendredi, les sénateurs ressentiront un sentiment d’urgence pour que les votes soient effectués avant leur week-end – et leurs projets de voyage (The Hill).

The Hill : Secrétaire au Trésor Janet Yellen exhorte le Congrès à adopter rapidement une loi pour maintenir le financement du gouvernement au-delà de la date limite de fermeture imminente de vendredi.

Les critiques républicains de l’accord attendu estiment qu’il ne va pas assez loin pour arrêter le flux de centaines de milliers de migrants à travers la frontière américano-mexicaine, mais les responsables de l’administration préviennent qu’attendre plus longtemps pour accorder une aide militaire à l’Ukraine et à Israël aura de graves conséquences. . La Maison Blanche et les Démocrates bénéficient du soutien du leader de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.), qui affirme que les États-Unis sont confrontés à la situation internationale la plus grave depuis la chute du mur de Berlin en 1989.

À déterminer : McConnell a déclaré aux journalistes qu’il s’attend à ce que le programme de dépenses d’urgence, qui comprendrait des réformes de la sécurité aux frontières, soit soumis au Sénat la semaine prochaine.

“Je ne sais pas ce que fera la Chambre, mais ce sur quoi nous travaillons, c’est d’essayer d’obtenir du Sénat un paquet qui traite de la sécurité nationale et de la sécurité des frontières de manière crédible”, a-t-il ajouté. McConnell a déclaré mercredi.

LA MAISON APPROUVÉE une résolution condamnant mercredi les politiques frontalières et d’immigration de Biden, une décision des législateurs du GOP pour maintenir la pression sur cette question politiquement polarisante dans les semaines à venir. La législation impute la responsabilité unique aux « politiques d’ouverture des frontières » de Biden pour les conditions à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, soulignant la forte partisanerie derrière la politique d’immigration et de frontière. Il a été adopté par 225 voix contre 187, avec 14 démocrates votant pour (The Hill).

The Hill : Ces 14 démocrates ont voté pour une résolution du Parti républicain dénonçant la politique d’ouverture des frontières de Biden.

Jamie contre Jamie : Le comité de surveillance de la Chambre mène une enquête de destitution présidentielle, qui oppose le président James Comer (R-Ky.) contre le plus haut démocrate du comité, Rep. Jamie Raskin (Maryland.). Rebecca Beitsch, de The Hill, explique les fortes différences stylistiques et idéologiques entre les deux législateurs au milieu d’une bataille par procuration en 2024 qui tourne autour du prochain président.

DIRIGER LA JOURNÉE

© L’Associated Press / Michael Dwyer | Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a fait campagne à Hampton, dans le New Hampshire, avant la primaire présidentielle républicaine mercredi.

POLITIQUE

Peut-être Nikki Haley a commis une erreur en annulant les débats dans le New Hampshire avant les primaires de mardi, selon des vétérans des campagnes présidentielles et au moins un expert politique du New Hampshire.

Même si elle avait peut-être raison après le caucus de l’Iowa de lundi, un concours de deux candidats républicains avec l’ancien Président Trump était théoriquement possible, ce n’est pas ainsi qu’elle fait campagne.

Alors que Trump quittait l’Iowa avec un record de 51 % des voix, certains 52 pour cent des électeurs probables des primaires du New Hampshire GOP ont déclaré qu’ils soutenaient l’ancien président pour la nomination, selon le dernier sondage parrainé par le Saint Anselm College Survey Center.

Haley – qui est arrivée troisième derrière le gouverneur de Floride. Ron DeSantis dans l’Iowa (les deux challengers avaient environ 30 points de retard sur Trump) – s’est rapidement envolée pour l’État de Granite, a annulé ses débats prévus avec DeSantis et a déclaré qu’elle ne s’entraînerait sur scène qu’avec Trump ou Biden. CNN a rejoint mercredi ABC News en annulant les événements en raison du manque de participation.

Le New York Times: Le bouleversement provoqué par un DeSantis désespéré ouvre une voie plus large à Haley dans le New Hampshire.

L’ancien gouverneur de Caroline du Sud a peut-être fait tomber DeSantis de son plan de match pour créer une dynamique après l’Iowa. Mais le New Hampshire n’allait jamais être la prochaine perle du principal objectif du gouverneur du Sunshine State. À court de fonds de campagne et luttant pour trouver un discours convaincant pour contourner Trump en tant qu’alternative à la Trump, DeSantis est décamper avec le personnel dans l’État de Palmetto ce week-enddans l’espoir de susciter suffisamment de traction conservatrice avant la primaire de Caroline du Sud le mois prochain pour rester dans la course.

Haley, qui est originaire de Caroline du Sud mais qui fait face à une rude concurrence pour battre le favori Trump, a peut-être compromis ses chances de séduire les électeurs du New Hampshire avec quelque chose qui va au-delà de ses observations selon lesquelles Trump est un personnage chaotique. Pendant des mois, elle a évité de s’attaquer à Trump et elle n’a pas modifié son message depuis lundi, même si elle a évité de débattre de DeSantis.

« Elle a besoin de tous les débats possibles et elle doit les gagner. » dit Mike Murphy, consultant chevronné en médias politiques du GOP et critique fervent de Trump. “Il faut que quelqu’un l’attrape par les revers pastel et lui dise : « Arrête de penser que tu protèges quelque chose. Il n’y a rien à protéger ici. Vous allez à l’égout. Vous devez saisir chaque débat et gagner chaque instant »,“, a-t-il ajouté mardi lors du “Podcast “Hacks on Tap”.

Directeur exécutif de l’Institut politique du New Hampshire Neil Lévesque dit, “Haley est toujours loin derrière alors qu’elle est confrontée à des questions sur sa décision de sauter le débat du New Hampshire, ce qui pourrait lui refuser la meilleure chance restante de conclure l’accord avec les électeurs dont elle a besoin pour rattraper le retard sur le favori.

Niall Stanage de The Hill note que « à l’origine de toutes ces luttes se trouve un simple calcul de risque et de récompense. »

Trump, qui a boycotté les débats primaires sans se blesser ce cycle-ci, soulève des questions sur la pertinence et l’utilité des combats de candidats télévisés en direct. Mais Haley était un exemple de candidate qui a récolté des récompenses et grimpé dans les sondages alors que de plus en plus d’électeurs évaluaient favorablement ses performances dans les débats, note Stanage.

RÉSUMÉ 2024:

▪ Never Back Down, le super PAC en manque d’argent qui soutient DeSantis, a commencé les licenciements mercredi alors que le gouverneur de Floride poursuit Trump tout en cherchant une stratégie pour rester dans la course.

▪ Politique AdImpact anticipe 10,2 milliards de dollars seront dépensés en publicité politique au cours du cycle 2024, ce qui entraînerait la l’élection la plus coûteuse de l’histoire des États-Unis. Comment le financement des campagnes a-t-il changé depuis la décision de la Cour suprême de Citizens United ? Comptons les 10 milliards de façons.

▪ En parlant d’argent, lorsque Trump gagne, la campagne de Biden aussi, apparemment. L’équipe de réélection du président a déclaré avoir reçu 1,6 million de dollars de dons de la base après la victoire de Trump à 51 pour cent lors des caucus de l’Iowa lundi.

▪ La campagne de réélection de Biden pourrait bénéficier de la présence de certains Républicains qui n’ont jamais été Trump.

▪ En politique, la peur fait vendre. Dans l’émission “The View” d’ABC mercredi, Vice-président Harris a dit qu’elle était “peur comme diable” interrogé sur les perspectives de retour de Trump à la Maison Blanche.

▪ Les challengers Trump-Biden profitent des résultats du caucus de l’Iowa comme d’un argument pour arrêter une revanche avant novembre.

▪ Veepstakes: “C’est une tueuse“, a déclaré Trump le mois dernier, s’adressant à ses associés au sujet de Rep. Élise Stefanik (R.Y.).

▪ Ancien Rép. Tom Suozzi (DN.Y.) veut renverser le siège de la Chambre de New York autrefois détenu par l’ancien représentant républicain. Georges Santos. Les démocrates disent qu’ils ont bon espoir.

▪ Juge du tribunal de district des États-Unis John Tuchi bloqué le secrétaire d’État de l’Arizona Adrien Fontès de reconnaître les candidats qui souhaitent se présenter en utilisant le système de vote No Labels sans son approbation.

▪ Les farces d’écrasement sont une arme politique en évolution. Les experts estiment que de tels incidents visant des agents publics vont se multiplier à mesure que les différents procès de Trump et les élections de 2024 s’intensifient. « Comme beaucoup de choses qui deviennent normales et transformées en arme, [swattings] sont en quelque sorte…