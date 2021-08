Rapport du GIEC : L’actualité climatique est sur le point d’empirer

À l’autre bout de la planète, une nouvelle étude prévoyait que, grâce à la fonte des glaces en Antarctique, 98 % des colonies de manchots empereurs du monde pourraient disparaître d’ici la fin du siècle. « Il y a une zone de glace de mer » Boucle d’or « », a déclaré Stephanie Jenouvrier, écologiste des oiseaux de mer à la Woods Hole Oceanographic Institution et auteur principal de l’étude, dans un communiqué. « S’il y a trop peu de glace de mer, les poussins peuvent se noyer lorsque la glace de mer se brise tôt ; s’il y a trop de glace de mer, les voyages de recherche de nourriture deviennent trop longs et plus ardus, et les poussins peuvent mourir de faim.