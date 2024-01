Rapport du DOJ Uvalde : points à retenir

CNN

“‘Aide! Aide! Aide!”

«Je ne veux pas mourir. Mon professeur est mort.

“Un de mes professeurs est toujours en vie mais abattu.”

“Il y a beaucoup de cadavres.”

Une étude cinglante du ministère américain de la Justice sur l’une des fusillades dans une école les plus meurtrières et les plus scrutées aux États-Unis met en lumière les appels d’enfants terrifiés de 9 et 10 ans coincés avec un homme armé à l’école primaire Robb à Uvalde, au Texas, le 24 mai 2022. des appels à l’aide suite à un appel au 911 ont eu lieu au cours des 37 premières minutes du siège meurtrier. Il s’écoulera encore 40 minutes avant que le tireur de 18 ans ne soit tué.

Le rapport de 575 pages sur réponse bâclée des forces de l’ordre a déclaré que les victimes « ont vécu une horreur inimaginable » et « ont été témoins d’une violence indescriptible » en raison du manque de courage et des « échecs en cascade en matière de leadership, de prise de décision, de tactique, de politique et de formation ».

L’examen des incidents critiques est basé sur l’analyse de plus de 14 100 documents et de plus de 260 entretiens, indique le communiqué.

Voici les principaux points à retenir de cette critique accablante :

Le rapport du ministère de la Justice reconnaît l’arrivée rapide des forces de l’ordre. Ils ont couru vers le bruit des coups de feu, mais se sont figés une fois arrivés à proximité des salles de classe.

« Les agents sur place auraient dû reconnaître l’incident comme un scénario de tir actif et se déplacer et avancer immédiatement et continuellement vers la menace jusqu’à ce qu’ils entrent dans la pièce et que la menace soit éliminée. Cela ne s’est pas produit », indique le rapport.

Ne pas reconnaître immédiatement une situation de tireur actif a été « l’échec le plus important » des agents qui ont répondu. Ils n’ont pas utilisé « les ressources et l’équipement suffisants pour avancer immédiatement et continuellement vers la menace jusqu’à l’entrée dans les salles de classe », selon le rapport.

Au lieu de cela, indique le rapport, les premiers officiers de l’école se sont retirés des tirs et ont décidé d’attendre des renforts, traitant un tireur dans une salle remplie d’enfants comme un suspect barricadé.

Les agents ont passé environ 40 minutes à chercher la clé d’une salle de classe adjacente, probablement déverrouillée. Cette fouille, selon le rapport, « était en partie la cause du retard important à entrer pour éliminer la menace et arrêter les meurtres et les mourants ».

« Le leadership en matière d’application de la loi est absolument essentiel, surtout dans les moments de grande difficulté. Cela nécessite une action courageuse et de la stabilité dans un environnement chaotique », indique le rapport. « Ce leadership a été absent trop longtemps dans la réponse des forces de l’ordre de l’école élémentaire de Robb. »

Parmi ceux qui n’ont pas réussi à diriger ce jour-là figuraient le chef de la police de l’école de l’époque, Pete Arredondo, le chef de la police d’Uvalde par intérim, Mariano Pargas, et le shérif du comté d’Uvalde, Ruben Nolasco.

Arredondo a été décrit par le ministère de la Justice comme le commandant de facto sur place. Il a retardé l’arrivée des secours auprès des enfants et de leurs enseignants dans les classes 111 et 112 parce qu’il pensait qu’ils étaient déjà morts, selon le reportage, dans une conclusion rapportée précédemment par CNN.

“Il a reconnu la probabilité qu’il y ait des victimes et des morts dans la pièce avec le tireur et a intentionnellement donné la priorité aux évacuations plutôt qu’à une intrusion immédiate et à l’entrée dans la pièce”, indique le rapport.

“Cela va à l’encontre des principes de réponse active des tireurs, selon lesquels la priorité est de faire face et d’éliminer la menace.”

Arredondo, qui a été licencié, a déclaré qu’il ne se considérait pas comme le commandant de l’incident et au lieu de cela, il « répondait en tant que policier ».

Le rapport accusait le shérif de ne pas avoir partagé les informations vitales dont il disposait sur le tireur, comme l’a rapporté CNN pour la première fois.

“Le shérif Nolasco n’a pas recherché ni établi de poste de commandement, ni établi de commandement unifié, ni partagé les renseignements qu’il avait appris des proches (du tireur), et il n’a pas non plus chargé un officier du renseignement de recueillir des renseignements sur le sujet”, indique le rapport.

« À un moment donné, le shérif Nolasco et le chef par intérim de l’UPD Pargas se trouvaient à moins de 10 à 15 pieds l’un de l’autre devant la porte extérieure du couloir nord-ouest ; cependant, ils ne se coordonnaient pas et continuaient à agir de manière indépendante.

En conséquence, indique le rapport, un garde-chasse et un agent de police ont assumé des rôles traditionnellement dévolus à un commandant d’incident.

Et d’autres officiers qui ont répondu n’ont pas non plus assumé un rôle de leadership – notamment deux agents et le commandant de l’équipe tactique de la patrouille frontalière américaine qui a mené l’assaut meurtrier contre le tireur.

“Bien que ces individus aient parfois tenté de diriger ou de se coordonner avec d’autres forces de l’ordre autour d’eux, aucun ne s’est coordonné pour élaborer un plan pour entrer dans les salles de classe 111 et 112 ou pour établir une structure de commandement en cas d’incident”, indique le rapport.

L’enquête initiale sur les lieux du crime, qui relevait de la responsabilité du ministère de la Sécurité publique du Texas, a été entravée par le trop grand nombre de personnes entrant dans les deux salles de classe.

“Pendant le tri, les agents ont déplacé les victimes décédées dans les salles de classe, dans les couloirs, dans les salles de classe 131 et 132 et à l’extérieur”, indique le rapport. “D’autres objets à l’intérieur de la pièce peuvent également avoir été déplacés par inadvertance pendant cette scène chaotique.”

En outre, le système de déclenchement Hellfire du tireur n’a pas été initialement catalogué comme preuve parce que l’équipe d’enquête ne savait pas de quoi il s’agissait ni sa possible pertinence, selon le rapport. L’appareil a ensuite été récupéré dans une poubelle.

« Notamment », indique le rapport, « l’appareil a été accidentellement photographié sur le sol sur des photos de scènes de crime prises quelques jours auparavant ».

Et une offre du FBI de traiter le camion du tireur avant une tempête n’a pas été acceptée, selon le rapport. De fortes pluies ont finalement compromis toutes les preuves contenues dans le camion.

Défaut d’établir des procédures opérationnelles standard



À l’époque, le service de police du district scolaire indépendant consolidé d’Uvalde fonctionnait sans aucune procédure opérationnelle standard, indique le rapport.

Les employés du district, y compris les administrateurs, les professeurs, le personnel de soutien et les policiers, ont déclaré au ministère de la Justice « qu’ils n’avaient aucune connaissance et n’avaient pas été informés des politiques et procédures du service de police de leur école ».

Les équipes de sécurité des campus du district se réunissaient rarement, a indiqué le DOJ. Les plans de sécurité annuels étaient « fondés en grande partie sur des informations modélisées qui étaient parfois inexactes ».

En outre, l’équipe du DOJ a cité ce qu’elle a appelé la « culture de complaisance du district scolaire à l’égard des politiques de portes verrouillées ».

“Les portes extérieures et intérieures étaient systématiquement laissées ouvertes, et il n’existait aucun système de responsabilisation appliqué pour ces politiques”, indique le rapport. « Des audits de portes ont été effectués, mais pas systématiquement et ils n’ont pas non plus été documentés. »

Le jour de la fusillade massive, toutes les portes extérieures et au moins huit portes intérieures du bâtiment où a eu lieu l’attaque étaient déverrouillées, indique le rapport.

Le rapport du ministère de la Justice a rejeté le premier récit officiel selon lequel de courageux premiers intervenants sauvaient des vies ce jour-là et a déclaré que « de nombreuses victimes ont partagé que cela avait ajouté à leur douleur pendant une période difficile ».

Les actions des premiers intervenants – ainsi que le « scénario « héroïque » initialement avancé par les autorités concernant la gestion de l’incident – ​​« ont porté un coup sérieux à la confiance du public dans les forces de l’ordre locales et étatiques », selon le rapport.

Le rapport indique que les parents dont les enfants sont décédés ont été induits en erreur au centre civique utilisé comme lieu de réunification et dans les hôpitaux. Il cite le cas d’un membre de la famille qui a déclaré qu’on lui avait dit que son enfant était à l’hôpital. Après avoir décrit leur enfant aux membres du personnel, le parent a été informé que l’enfant n’était pas là. Plus tard, selon le rapport, le parent a appris que l’enfant était mort et qu’il était à l’hôpital depuis des heures.

Certaines familles ont reçu des informations incomplètes et parfois inexactes, selon le rapport.

Le rapport décrit un processus de notification des décès désorganisé et chaotique. Il indique que les familles « ont rencontré de nombreux obstacles pour retrouver leurs proches, accéder à l’hôpital et obtenir des informations auprès des dirigeants, des forces de l’ordre et de l’hôpital…