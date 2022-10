Rapport du CDC : les adultes et les femmes en milieu urbain sont plus susceptibles d’utiliser la télésanté

Trente-sept pour cent des adultes ont utilisé la télémédecine au cours des 12 derniers mois, selon un rapport du CDC.

L’analyse a souligné le pourcentage d’adultes qui ont utilisé la télémédecine au cours des 12 derniers mois selon des caractéristiques géographiques et sociodémographiques sur la base de l’enquête nationale sur la santé (NHIS) de 2021.

Les femmes étaient plus susceptibles de déclarer utiliser la télésanté, 42 % déclarant utiliser la télémédecine contre 31,7 % des hommes.

Télésanté l’utilisation différait selon la race et l’origine hispanique, 40,6% des Indiens d’Amérique non hispaniques ou des autochtones de l’Alaska déclarant avoir utilisé la télésanté au cours de la période.

Les adultes blancs non hispaniques suivaient de près, avec 39,2 % d’utilisation de la télémédecine au cours des 12 derniers mois, tandis que 33,1 % des adultes noirs non hispaniques ont utilisé le service.

Parmi les adultes asiatiques non hispaniques, 33 % ont utilisé la télémédecine et parmi les adultes hispaniques, 32,8 % se sont connectés à distance avec des prestataires de soins de santé.

Pour les adultes dont le revenu familial est inférieur à 100 % du seuil de pauvreté fédéral (FPL) et ceux dont le revenu est compris entre 100 % et moins de 200 % du FPL, l’utilisation de la télémédecine était similaire, à 33,1 % et 32,1 % respectivement.

Utilisation de la télémédecine, cependant, a augmenté à 40,7% avec un revenu familial de 400% ou plus de FPL.

Le pourcentage de le nombre d’adultes utilisant la télémédecine a également augmenté avec le niveau d’éducation, 28,7 % déclarant l’utiliser chez les adultes sans diplôme d’études secondaires ou GED et 43,2 % chez les adultes titulaires d’un diplôme collégial ou supérieur.

L’utilisation de la télémédecine était la plus élevée chez les personnes vivant dans le Nord-Est (40 %) et l’Ouest (42,4 %), par opposition à celles du Midwest (33,3 %) et du Sud (34,3 %).