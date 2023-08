Rapport du camp d’entraînement des Chicago Bears du 9 août – Shaw Local

LAKE FOREST – Il y a eu beaucoup de discussions au camp d’entraînement des Bears mercredi à Halas Hall.

Comme cela a déjà été le cas à plusieurs reprises pendant le camp, le receveur Chase Claypool était en plein milieu. Voici les dernières nouvelles de l’entraînement de mercredi.

Parlez-en : Au cours d’une bataille en tête-à-tête, le demi de coin recrue Tyrique Stevenson est tombé et Claypool a été appelé pour interférence de passe offensive par l’arbitre. Claypool est venu mâcher Stevenson, suggérant peut-être que Stevenson a plongé. Les deux criaient d’avant en arrière lorsque l’entraîneur des cornerbacks Jon Hoke a éloigné Stevenson.

Plus tard dans l’exercice, alors qu’il était confronté à quelqu’un d’autre, Claypool s’est arrêté brusquement et a été entendu dire qu’il s’était tordu les ischio-jambiers. Le jeu s’est terminé près de Stevenson, qui se tenait sur la touche, et Claypool a de nouveau mordu la recrue.

Claypool a raté le reste de l’entraînement mais n’a pas lâché son comportement bruyant envers Stevenson. Plusieurs fois au cours de l’entraînement, Claypool a encouragé bruyamment ses coéquipiers offensifs après avoir effectué des jeux près de Stevenson.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré qu’il était d’accord pour que ses joueurs parlent sur le terrain, tant qu’ils font toujours leur travail.

« Cela fait partie du jeu de certaines personnes », a déclaré Eberflus. « Si cela fait partie du jeu, tant que cela ne mène pas à des pénalités ou à un manque d’exécution. Donc, si vous pouvez rester concentré, et c’est comme ça que vous le faites, et que vous ne vous battez pas – parce que c’est une pénalité – cela fait partie du jeu. C’est comme ça que je le vois. »

Mises à jour sur les blessures : Les blessures légères s’accumulent. En plus de Claypool assis, le porteur de ballon D’Onta Foreman a semblé modifier quelque chose lors d’exercices individuels et n’est pas revenu sur le terrain. Le receveur Equanimeous St. Brown a semblé se blesser à la cheville et a passé du temps avec l’entraîneur.

Les joueurs suivants n’ont pas du tout participé à l’entraînement mercredi : la sécurité Jaquan Brisker, le demi de coin Terell Smith, le secondeur Tremaine Edmunds, l’ailier défensif Terrell Lewis, le secondeur Dylan Cole, le joueur de ligne offensive Lucas Patrick, le garde droit Nate Davis, l’ailier serré Marcedes Lewis et l’ailier défensif De Marcus Walker.

Après l’entraînement, les Bears ont retiré le receveur Dante Pettis de la liste des blessés non footballistiques, signalant qu’il reviendra bientôt.

Davis a été mis à l’écart mercredi après être retourné à l’entraînement un jour plus tôt. Il a raté environ une semaine avant cela. Le Safety Eddie Jackson est retourné à l’entraînement après avoir raté mardi. À un moment donné, le garde gauche Teven Jenkins a vomi sur la touche mais est resté à l’entraînement.

Points forts: L’entraînement, qui était rembourré, était long et physique.

Dans un exercice de deux minutes, l’attaque de la première équipe a conduit vers le bas, grâce à une grande réussite du quart-arrière Justin Fields au receveur DJ Moore. La passe est allé pour un gain de 27 verges. Ayant besoin d’un touché, le drive a calé dans la zone rouge. Le troisième et le sixième, Fields a cherché Moore dans la zone des buts, mais la passe était un peu haute, et Moore a dû faire un effort de saut qu’il n’a pas pu tirer. Au quatrième essai, Fields a largué une courte passe à l’écran. au porteur de ballon Khalil Herbert, qui a tenté de déplacer le ballon latéralement lorsqu’il a été embouteillé, mais les arbitres l’ont rejeté.

Avec Foreman mis à l’écart, le porteur de ballon recrue Roschon Johnson a eu plus d’opportunités avec l’attaque des première et deuxième équipes. Johnson semblait accepter d’avoir à nouveau ses coussinets car il a baissé l’épaule plusieurs fois et n’avait pas peur du contact.

« [Roschon Johnson is] physique. Coureur de descente, coureur de descente très, et la façon dont il termine la balle. Vraiment juste dans les coussinets, il est en descente, finissant ses courses. — Khalil Herbert, porteur de ballon des Bears

« Il est physique », a déclaré le porteur de ballon Khalil Herbert. « Coureur de descente, très coureur de descente, et la façon dont il termine le ballon. Vraiment juste dans les coussinets, il est en descente, finissant ses courses.

Le secondeur de réserve Micah Baskerville, une recrue non repêchée de LSU, a eu deux interceptions – toutes deux contre le remplaçant QB PJ Walker. L’un était lors d’un exercice en zone rouge où Baskerville était au bon endroit au bon moment et a capté une passe déviée. Le deuxième est survenu lors de l’exercice de deux minutes dans la zone des buts, lorsqu’il a réussi une passe que Johnson a laissé tomber.

Le porteur de ballon de réserve Trestan Ebner s’est libéré pour une course de 70 verges lors d’une séance d’équipe au début de l’entraînement.