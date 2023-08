Rapport du camp d’entraînement des Chicago Bears du 5 août – Shaw Local

LAKE FOREST – Les choses sont devenues agitées pour les Bears lors de l’entraînement samedi au Halas Hall.

Deux échauffourées mineures se sont développées au début de l’entraînement, mais les choses ont semblé se calmer après les explosions initiales.

Voici les dernières nouvelles de l’entraînement de samedi.

Têtes plus froides : Les feux d’artifice ont commencé lorsque la sécurité Eddie Jackson a frappé le receveur Chase Claypool assez fort vers la fin d’un jeu. Le coup sûr était sans doute tardif, bien que le coordinateur défensif Alan Williams ait déclaré qu’il devrait vérifier la bande.

« Nous avons de bons joueurs de balle », a déclaré Williams. « Nous avons de bons décideurs. Avec Eddie, Eddie est un décideur phénoménal.

Claypool s’est opposé au coup et est venu se balancer. Plusieurs joueurs ont été impliqués dans la bagarre, qui n’a pas duré plus de quelques secondes. Jackson est resté agité même après que les choses se soient séparées. Il voulait discuter avec Claypool mais les entraîneurs défensifs ne le laissaient pas quitter la ligne de touche défensive.

Une deuxième bagarre s’est produite lorsque la recrue non repêchée Aron Cruickshank a été entourée de défenseurs et a commencé à pousser, ce qui a conduit à un autre match de bousculade mineur.

Pendant un bref instant après la fin de la période, Jackson, Justin Fields, Darnell Mooney et Jaylon Johnson ont discuté. Par la suite, les choses sont restées relativement calmes pendant le reste de l’entraînement.

Des hauts et des bas: Au cours d’une session de 11 contre 11, Fields et l’attaque de la première équipe n’ont pas réussi à décrocher un premier essai lors de leur première tentative contre la défense de la première équipe. Lors de la deuxième tentative, les Bears ont déplacé les chaînes plusieurs fois. Khalil Herbert a eu un gros gain. D’Onta Foreman a également réalisé quelques bons jeux.

Plus tard, dans un exercice de deux minutes, Fields a mené l’offensive de la première équipe à un but sur le terrain contre les défenseurs de réserve. Il a complété une poignée de passes en cours de route vers Cole Kmet, DJ Moore, Equanimeous St. Brown et Velus Jones Jr. Kicker Andre Szmyt a fait un essai de placement de 47 verges.

La plus grande acclamation de la journée de la part des fans est venue de l’attaque de la deuxième équipe lorsque le QB auxiliaire PJ Walker s’est connecté avec le receveur Nsimba Webster pour un touché sur une balle profonde.

Journée difficile: Le receveur recrue Tyler Scott a eu une journée un peu difficile, laissant tomber quelques passes. Il a également raté un botté de dégagement. Sur le botté de dégagement, le ballon a glissé entre ses mains, mais il a réussi à le saisir du sol avant que la couverture du botté de dégagement ne le récupère.

Au cours de la même session en direct, le receveur de deuxième année Velus Jones Jr. a réussi un botté de dégagement proprement. Ces deux-là semblent être les favoris pour le travail de retour de botté de dégagement au début.

Mises à jour sur les blessures : Le secondeur Tremaine Edmunds était présent, mais n’a pas participé à l’entraînement pour la deuxième journée consécutive. Williams a déclaré qu’il n’avait « aucune inquiétude » concernant le temps manquant d’Edmunds. Les Bears viennent de signer le secondeur de 25 ans pour un contrat de 72 millions de dollars sur quatre ans.

« Vous voyez toujours le spectacle du leadership », a déclaré Williams. « Vous voyez toujours l’énergie apparaître. Vous voyez toujours le regard et la conversation avec les plus jeunes. C’est un peu la marque d’un leader quand il ne peut pas être là-bas.

Le garde gauche Teven Jenkins est revenu sur le terrain après s’être absenté vendredi.

Les joueurs suivants étaient présents mais n’ont pas participé samedi : le safety Jaquan Brisker, le secondeur Jack Sanborn, le garde droit Nate Davis, le receveur Dante Pettis et l’ailier défensif DeMarcus Walker.

Les récents ajouts Yannick Ngakoue et Marcedes Lewis ne pratiquent pas encore.