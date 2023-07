Rapport du camp d’entraînement des Chicago Bears du 29 juillet – Shaw Local

LAKE FOREST – Le camp d’entraînement est arrivé. Les Bears ont tenu leur quatrième entraînement du camp d’entraînement samedi matin au Halas Hall.

Les joueurs ne commenceront pas à porter des jambières avant la semaine prochaine, mais l’équipe est de retour sur le terrain d’entraînement au début du camp.

Zone rouge: L’entraînement de samedi s’est concentré sur la zone rouge. Le quart-arrière Justin Fields et l’offensive semblaient bons dans cette zone près de la ligne de but.

L’un des faits saillants a été une passe de touché à l’ailier serré Cole Kmet dans le coin de la zone des buts. Kmet a à peine touché ses orteils à temps pour saisir. Plus tard, le receveur DJ Moore a suffisamment attiré l’attention du demi de coin Jaylon Johnson pour que Fields puisse valser dans la zone des buts lors d’une course QB.

« Beaucoup de bonnes opérations là-bas [in the red zone]», l’entraîneur-chef Matt Eberflus.

En 7 contre 7 dans la zone rouge, Fields a trouvé Moore sur un touché dans le coin de la zone des buts qui était presque injuste à quelle vitesse ils se sont connectés après que le ballon a été cassé. Un plongeon Kyler Gordon n’a pas pu tout à fait mettre la main sur la passe. Gordon a dit qu’il avait l’impression d’avoir hésité un instant de trop. Sinon, il a estimé qu’il avait un coup à une interception.

« Ils peuvent lancer le ballon à chaque fois, mais je sais que je peux me mettre en position et faire ce jeu », a déclaré Gordon.

Exercice de deux minutes : L’attaque de la première équipe des Bears n’a eu besoin que de 1:10 de temps de jeu pour passer d’environ sa propre ligne de 40 mètres à la zone des buts. Fields s’est connecté avec Kmet pour un gros gain au milieu, puis a trouvé le receveur Equanimeous St. Brown pour un touché.

« [We] fait un bon travail d’utilisation [our timeout]nous mettre en position avec quelques bons jeux, ce dont vous avez besoin en deux minutes pour entrer en position de marquer », a déclaré Eberflus.

Mises à jour sur les blessures : Le Safety Eddie Jackson n’a pas participé à l’entraînement samedi. Eberflus a déclaré que c’était uniquement pour donner à Jackson un peu de repos supplémentaire alors qu’il revenait d’une blessure au pied. Jackson a regardé l’entraînement depuis la ligne de touche.

Le secondeur Jack Sanborn a vu un peu plus d’action en 11 contre 11 qu’auparavant alors qu’il poursuit sa période de montée en puissance. Sanborn revient d’une blessure à la cheville qu’il a subie à la fin de la saison dernière. Il a raté toute la période d’entraînement du printemps alors qu’il réhabilitait sa blessure.

« Ouais, [I] se sentir bien », a déclaré Sanborn plus tôt cette semaine. « Je suis ravi d’être là-bas et ravi de jouer bientôt et d’obtenir des jeux et des répétitions. »

Sanborn a été blanchi plus tôt cette semaine lorsqu’il est revenu au camp, mais il a lentement progressé dans les exercices d’équipe.

« Jack a obtenu quelques représentants aujourd’hui, ce qui était bon à voir », a déclaré Eberflus.