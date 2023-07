Rapport du camp de la Coupe du monde de l’USWNT: les recrues s’appuient sur les vétérans

Sophia Smith, à droite, est reconnaissante de la sagesse des vétérans de la Coupe du monde tels qu’Alex Morgan, à gauche, alors que cette équipe américaine continue de se peaufiner avant son match d’ouverture contre le Vietnam. Elle n’est pas la seule non plus. Carmen Mandato/USSF/Getty Images

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Le match d’ouverture de l’équipe nationale féminine des États-Unis à la Coupe du monde féminine 2023 est dans un peu plus de 48 heures. En tant que tel, la pression avant le premier match – même s’il s’agit d’un Viêt Nam relatif, classé 32e au monde selon la FIFA – monte, et pour les 14 joueurs américains qui vivent leur première Coupe du monde, ils sont sur le point d’entrer dans un nouveau monde courageux.

L’attention sera différente de tout ce que les débutants de la Coupe du monde ont jamais vu. Certes, le groupe a fait face à de telles difficultés tout au long de leur carrière, sinon ils ne seraient pas allés aussi loin. Des joueuses comme Sophia Smith et Emily Fox ont représenté les États-Unis aux championnats du monde de la jeunesse, et il existe une connaissance générale de ce que signifie faire partie de l’équipe nationale féminine américaine.

« Faire partie de cette équipe, cela vient avec une grande cible sur le dos », a déclaré Smith. « Cela vient avec de la pression, cela vient avec une grande plate-forme, et nous savons tous que ce n’est pas nouveau. »

Mais la Coupe du monde est quelque chose de spécial, avec des ordres de grandeur plus minutieux que ce qu’ils ont connu auparavant. Les attentes sont également incroyablement élevées. Les États-Unis ont remporté quatre Coupes du monde et cherchent à réaliser un triplé historique. Rien de moins que gagner le tournoi n’est acceptable.

Alors, quelle est la meilleure façon de faire face? La préparation est la clé, et cela peut inclure de s’appuyer sur des vétérans tels que Kelley O’Hara pour obtenir des conseils.

« Je pense qu’il s’agit de comprendre dans quoi vous vous apprêtez à vous lancer, et je pense que ce groupe le comprend », a déclaré O’Hara, qui a fait partie de deux équipes gagnantes de la Coupe du monde. « Et puis je pense que ce ne sont que les petites choses : les détails, les intangibles. La mentalité est comme un intangible. Mais si vous avez la préparation, si vous avez affiné les détails, j’ai l’impression que la mentalité peut être là et c’est d’autant plus facile parce que vous êtes préparé et que vous êtes prêt à tout. »

jouer 1:43 Dunn et Williams de l’USWNT ont hâte de voir les jeunes débutants en Coupe du monde Crystal Dunn et Lynn Williams partagent leurs réflexions sur les jeunes talents de l’USWNT, Sophia Smith et Alyssa Thompson.

Une partie de cette préparation consiste à avoir une idée de ce à quoi ressemble le fait de jouer dans une si grande occasion, et il existe plusieurs approches qui peuvent être adoptées en fonction de la culture de l’équipe. Dans certaines équipes, il y a une mentalité de couler ou de nager, « Tu es tout seul, gamin ». Les meilleurs monteront au sommet, du moins c’est ce qu’on pense. Cela pourrait fonctionner dans une équipe de club, où la pression de la saison est plus étalée. Mais dans une équipe nationale, qui nécessite d’atteindre des performances optimales sur une période plus courte, les besoins sont plus immédiats.

L’USWNT adopte donc une approche résolument différente. Le coup de main – ou dans ce cas, la voix – aidera à amener tout le monde au sommet de la montagne. Pour cette raison, une quantité importante de connaissances des vétérans aux recrues de la Coupe du monde a lieu, pour mieux s’assurer que l’ensemble du groupe est aussi bien informé que possible sur ce qui les attend. Et quand vous avez des vétérans comme Alex Morgan et Megan Rapinoe dans le groupe, il appartient aux nouveaux venus d’écouter.

« Ce sont juste de si grandes personnalités », a déclaré Smith à propos des vétérans. « Et à tout moment, si quelque chose est difficile ou si un jeune joueur se dit, ‘Oh, aujourd’hui [is hard]’, ils nous rappellent que c’est ce qu’il faut. C’est ce qu’est cet environnement, et ils ont été là, ils l’ont fait, ils ont tout traversé pour le faire. »

Habituellement, cela se présente sous la forme de souvenirs de ce qu’il a fallu pour gagner les jours les plus difficiles. Peut-être que l’opposition avait le dessus pour un sort. Peut-être que les États-Unis ont même perdu un but. Ou peut-être que l’équipe ne tirait pas dans la même direction autant qu’elle le devrait. Trouver des solutions dans ces moments-là sépare les équipes championnes du peloton de chasse.

« Je pense que toutes ces histoires ont aidé nous tous, les jeunes joueurs, ou les joueurs qui n’ont pas d’expérience dans les tournois mondiaux, à savoir à quoi s’attendre et à savoir l’accepter et à apprendre à tout comprendre et à savoir que c’est une expérience vraiment cool, le bon et le mauvais », a déclaré Smith. « Donc, juste eux partageant leur expérience avec nous, il a été si précieux pour nous d’apprendre et d’être préparés à ce qui est sur le point de se produire. »

Tous ces joueurs sont habitués à être au moins l’un des meilleurs joueurs de leurs équipes respectives, mais l’équipe nationale est évidemment un défi différent dans la mesure où tout le monde ne pourra pas jouer. Les anciens combattants ont également fourni des conseils à ce sujet.

« Nous avons une équipe qui parle des pressions et des pressions externes qui se produisent », a déclaré Fox. « Et vraiment c’était cool d’entendre les vétérans et comment nous pouvons nous appuyer sur eux et qu’ils ont traversé toutes les positions, que ce soit starter, pas starter, entrant, toutes ces choses. »

Il n’en reste pas moins que l’inexpérience est un terme relatif. Huit des 14 joueurs qui participent à leur première Coupe du monde ont au moins 25 apparitions internationales avec les États-Unis. Cela laisse à certains joueurs la possibilité de saisir des opportunités de leadership lorsqu’ils le peuvent.

« Je pense que tout le monde est un leader et que tout le monde influence », a déclaré Fox, qui compte 29 sélections. « Donc, que ce soit comme votre sous-groupe ou les gens avec qui vous êtes assis au déjeuner, je pense que tout le monde a vu qu’ils ont un impact et qu’ils peuvent être un leader. Et montrer leur soutien à tous les membres de l’équipe. »

Cela dit, les histoires et les connaissances ne peuvent emmener un joueur que jusqu’à présent. À un moment donné, le succès sur le terrain se résume à un joueur rencontrant le moment et utilisant les expériences qu’il a déjà.

Pour 14 joueurs américains, ce premier match contre le Vietnam sera le premier test de la Coupe du monde.