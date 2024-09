Rapport du box-office 411 : Beetlejuice Beetlejuice dépasse Transformers One et reste à la première place

Nous avons eu une surprise au box-office ce week-end car Beetlejuice Beetlejuice conservé la première place sur Transformers 1La suite de la comédie d’horreur a passé une troisième semaine à la première place, avec une baisse de seulement 49% à 26 millions de dollars. C’est un autre bon week-end pour le film, qui montre de solides performances au box-office.

À l’heure actuelle, Beetlejuice Beetlejuice Le film a rapporté 226,8 millions de dollars aux États-Unis et 329,8 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait un succès face à un budget de production de 100 millions de dollars plus les frais de marketing. Sa plus grande concurrence pour les films non familiaux viendra dans deux semaines, ce qui lui laissera probablement un total de 275 millions de dollars aux États-Unis.

Entre-temps, Transformers 1 Le film n’a pas réussi à atteindre son objectif en termes de box-office. Le préquel animé a fait un flop avec 25 millions de dollars, bien en dessous des 35 à 40 millions de dollars attendus au début du week-end. Ce n’est pas le résultat que Paramount souhaitait et cela suggère que le film s’adresse davantage à un public plus jeune et aux familles que la franchise principale, qui a fait ses preuves la dernière fois avec 25 millions de dollars. Transformers : Le Soulèvement des bêtesCe film a rapporté 61 millions de dollars au lancement, avant de récolter 157,3 millions de dollars aux États-Unis et 439,2 millions de dollars dans le monde.

Paramount avait beaucoup de confiance en Transformers 1et les attentes étaient assez élevées lorsque les critiques sont arrivées en force. Le film a obtenu un score critique global de 89 % sur Rotten Tomatoes et un bon bouche-à-oreille avec un score d’audience de 98 % sur RT et un CinemaScore A. Ces chiffres suggèrent normalement une amélioration tout au long du week-end, mais le battage médiatique n’était tout simplement pas là.

Le côté positif, c’est que tout n’est pas perdu. Le film n’a coûté que 75 millions de dollars, le moins cher de la franchise à ce jour, et s’il parvient à se maintenir, il pourrait avoir une petite chance. Le démarrage à l’étranger a été modeste, avec 14 millions de dollars pour un lancement mondial de 39 millions de dollars, mais ce chiffre est sur 50 marchés, ce qui ne représente qu’environ 40 % du lancement prévu du film, les principaux marchés comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Brésil et la Chine étant encore à venir. Sur le plan national, le film semble pouvoir atteindre entre 75 et 80 millions de dollars et peut-être un peu plus, donc les chiffres internationaux devront augmenter pour qu’il devienne rentable.

Ne dis pas de mal Le film danois de 2022 a connu une bonne tenue, avec une chute de 48 % dans sa deuxième partie, à 5,9 millions de dollars. C’est une bonne tenue pour un thriller d’horreur. Le remake d’Universal du film danois de 2022 trouve son public, avec 21,5 millions de dollars aux États-Unis et 42,4 millions de dollars dans le monde, pour un budget de 15 millions de dollars plus le marketing. Ce bouche-à-oreille efficace porte ses fruits ici et le film semble désormais susceptible de clôturer autour de 35 millions de dollars environ aux États-Unis, ce qui est suffisant pour qu’il soit considéré comme un succès.

Le retour de Halle Berry sur les écrans s’est fait avec le film d’horreur Ne jamais lâcher prisequi a démarré un peu faiblement à 4,5 millions de dollars. Ce n’est pas un résultat terrible pour le film, qui est la deuxième sortie de Lionsgate en autant de semaines après Le jeu du tueur était un échec financier le week-end dernier. On s’attendait à ce que celui-ci fasse dans la moyenne supérieure à un chiffre, mais tout comme Jeu du tueur et Le corbeaule marketing en a souffert.

Contrairement à ces deux films, celui-ci est plutôt bien reçu. Le score critique global de RT pour le film est de 64% – pas mal, mais pas le genre de score qui se traduit par une hausse du box office. Et le bouche-à-oreille est beaucoup plus modéré avec un score d’audience de 53% RT et un C+ CinemaScore. En fin de compte, ce film est écrasé par des films d’horreur plus gros et/ou plus en vogue et atteindra probablement environ 12 millions de dollars aux États-Unis, ce qui le forcera à attendre le numérique avant de faire des bénéfices.

Deadpool et Wolverine a franchi une nouvelle étape en ne perdant que 25 % de sa croissance lors de son neuvième week-end pour atteindre 3,9 millions de dollars. La suite du MCU a désormais rapporté 627,3 millions de dollars aux États-Unis et 1,317 milliard de dollars dans le monde, dépassant Les Vengeurs’ pour devenir le 13e film le plus rentable de tous les temps. Il lui reste encore un peu de chemin à parcourir pour atteindre la 12e place, détenue par Barbie avec 636,2 millions de dollars. Quoi qu’il en soit, c’est un méga succès pour un budget de 200 millions de dollars.

MUBI a fait une incursion dans le cinéma ce week-end avec La substancequi a plus ou moins bien fonctionné là où on l’attendait. Le film d’horreur à succès avec Demi Moore a démarré avec 3,1 millions de dollars. C’est le meilleur départ de Moore dans un rôle principal depuis Monsieur Brooks lancé à 10 millions de dollars en 2007.

Même si le début du film ne semble pas spectaculaire à première vue, il est important de se rappeler quelques facteurs. Tout d’abord, MUBI n’est pas exactement un studio géant et ses dépenses publicitaires ont été assez faibles. Ensuite, le film dure près de deux heures et demie et, avec une sortie dans moins de 2 000 salles, il n’a été projeté qu’un nombre limité de fois. Et enfin, bien que le film d’horreur corporel soit un favori parmi les fans du genre, il n’est jamais un succès au box-office. Les crimes du futur par exemple, il a seulement commencé avec 1,1 million de dollars, et celui de 2018 Mise à niveau a démarré avec un budget de 4,7 millions de dollars.

La bonne nouvelle pour MUBI est qu’ils ont choisi ce film non pas pour ses perspectives de box-office, mais pour attirer l’attention sur leur service de streaming. Et ils ont atteint cet objectif. La substance Le film a été salué par la critique avec un score global de 89% sur RT, tandis que le public le soutient plus ou moins avec un score CinemaScore B et un score d’audience RT de 71%. Le film devrait pouvoir atteindre les 8 à 10 millions de dollars aux États-Unis, et MUBI fera finalement un bénéfice sur le numérique/le streaming contre une dépense de 12,5 millions de dollars pour acquérir le film.

Le documentaire de Matt Walsh Suis-je raciste ? Le film a profité du climat politique tendu pour réaliser un bon deuxième week-end. Le documentaire n’a perdu que 44 % de ses recettes, à 2,5 millions de dollars, ce qui porte son total à 9 millions de dollars aux États-Unis. Le film est déjà en passe de devenir le documentaire politique le plus rentable depuis 2014. L’Amérique : Imaginez un monde sans elle avec un chiffre d’affaires final probable de 14 millions de dollars, peut-être plus. On ne sait pas encore quel sera son budget, mais il s’agira certainement d’un grand succès.

Reagan Le drame a également tenu bon, puisque le film biographique avec Dennis Quaid a perdu 43 % de sa valeur, à 1,7 million de dollars. Le drame a maintenant rapporté 26,5 millions de dollars pour un budget de 28 millions de dollars et sera rentable une fois qu’il sera disponible en numérique. Il reste encore à espérer une finale nationale de 30 millions de dollars.

Le documentaire arrive à la 9ème place Jung Kook : Je suis toujoursLe film sur le membre du BTS a rapporté 1,4 million de dollars au cours du week-end, ce qui lui donne 2,6 millions de dollars depuis sa sortie mercredi. Comme pour la plupart des documentaires, nous n’avons pas d’informations sur le budget de ce film, mais les coûts sont très certainement faibles et il atteint déjà 8,6 millions de dollars dans le monde entier. Il sortira rapidement des salles mais il est rentable pour Trafalgar Releasing.

Alien: Romulus Le film a terminé le top 10 avec 1,3 million de dollars au cours de sa sixième semaine, en baisse de 44 %. La suite du film d’horreur de science-fiction a totalisé 103,6 millions de dollars aux États-Unis et 341,5 millions de dollars dans le monde, un succès pour un budget de 90 millions de dollars. Il devrait clôturer la semaine dans la fourchette des 108 millions de dollars.

Le week-end prochain, nous devrions voir un nouveau numéro 1 Le robot sauvage tente d’attirer les familles. Il vise environ 30 millions de dollars. Une nouvelle bombe Lionsgate avec Mégalopolequi devrait se situer dans la moyenne des chiffres à un seul chiffre pour un budget de 120 millions de dollars (autofinancé, marketing compris, par Francis Ford Coppola). LeeIFC Azraëlet Amazon MGM Mon vieux cul seront tous dans les chiffres inférieurs à un chiffre.

TOP 10 DU BOX-OFFICE (chiffres nationaux sur trois jours)

1. Beetlejuice Beetlejuice – 26 millions de dollars (226,8 millions de dollars au total, 329,8 millions de dollars pour la seconde moitié de l’année)

2. Transformers One – 25 millions de dollars (25 millions de dollars au total, 39 millions de dollars pour la seconde guerre mondiale)

3. Speak No Evil – 5,9 millions de dollars (21,5 millions de dollars au total, 42,4 millions de dollars pour la seconde guerre mondiale)

4. Never Let Go – 4,5 millions de dollars (4,5 millions de dollars au total, 4,5 millions de dollars pour le WW)

5. Deadpool et Wolverine – 3,9 millions de dollars (627,3 millions de dollars au total, 1,317 milliard de dollars pour la Seconde Guerre mondiale)

6. The Substance – 3,1 millions de dollars (3,1 millions de dollars au total, 3,1 millions de dollars WW)

7. Suis-je raciste ? – 2,5 millions de dollars (9 millions de dollars au total, 9 millions de dollars pour le WW)

8. Reagan – 1,7 million de dollars (26,5 millions de dollars, 26,5 millions de dollars WW)

9. Jung Kook : I Am Still – 1,4 million de dollars (2,6 millions de dollars au total, 8,6 millions de dollars pour le monde entier)

10. Alien : Romulus – 1,3 million de dollars (103,6 millions de dollars aux États-Unis, 341,5 millions de dollars pendant la Seconde Guerre mondiale)