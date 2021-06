Rapport d’Intel non concluant sur les ovnis, des observations mystérieuses n’ont rien à voir avec des extraterrestres

Un rapport tant attendu du gouvernement américain sur les ovnis publié vendredi clarifie au moins une chose : la vérité est toujours là. Les enquêteurs n’ont pas trouvé de liens extraterrestres en examinant 144 observations d’avions ou d’autres appareils volant apparemment à des vitesses ou des trajectoires mystérieuses. Mais ils ont tiré peu d’autres conclusions et ont plutôt souligné la nécessité d’une meilleure collecte de données sur ce qui est de plus en plus considéré par les démocrates et les républicains comme un problème de sécurité nationale. Dans toutes les observations étudiées sauf une, il y avait trop peu d’informations pour que les enquêteurs puissent même caractériser globalement la nature de l’incident.

Il y a eu 18 cas dans lesquels des témoins ont vu des schémas de mouvement ou des caractéristiques de vol « inhabituels », selon le rapport, ajoutant qu’une analyse plus approfondie était nécessaire pour déterminer si ces observations représentaient une technologie « révolutionnaire ».

Longtemps du domaine de la science-fiction et des soi-disant ufologues, le sujet des ovnis a fait l’objet ces dernières années d’études sérieuses du Pentagone et des agences de renseignement. La perspective d’un adversaire espionnant avec une technologie inconnue a alarmé les législateurs des deux parties.

Le congrès de l’année dernière a exigé la création du rapport remis vendredi. Si son absence de conclusions a déjà été rendue publique, le rapport sur ce que le gouvernement qualifie de « phénomènes aériens non identifiés » représente toujours un jalon dans l’étude de la question.

Les responsables américains qui ont informé les journalistes sous couvert d’anonymat ont déclaré qu’il n’y avait « aucune indication claire » que les observations pourraient être liées à une vie extraterrestre. Il n’y a pas non plus de lien définitif entre les observations et la technologie potentiellement inconnue d’un adversaire comme la Russie ou la Chine.

« Il est clair que nous devons améliorer notre capacité à analyser davantage les observations de PAN restantes, même si nous acceptons qu’il existe des limites à notre capacité à caractériser et à comprendre certaines des observations que nous avons », a déclaré un responsable.

Le rapport a été publié en ligne et remis aux commissions du renseignement de la Chambre et du Sénat avec une annexe classifiée. Les législateurs ont été informés la semaine dernière de l’enquête. Une personne qui a assisté au briefing classifié et a parlé sous couvert d’anonymat a déclaré que les législateurs avaient reçu peu d’informations au-delà de ce qui était accessible au public et que les seules vidéos diffusées avaient déjà été rendues publiques.

Le rapport énumère cinq catégories potentielles, y compris la possibilité que des adversaires étrangers fassent voler une technologie inconnue vers des événements se produisant naturellement dans l’atmosphère.

Mais un seul cas a été classé dans la catégorie « encombrement aérien » et considéré comme un gros ballon se dégonflant. Le reste n’est pas catégorisé en raison d’un manque d’informations. Cela comprend trois cas d’observations potentielles capturées sur des vidéos qui ont été déclassifiées et publiées ces dernières années.

Le ministère de la Défense élaborera au cours des trois prochains mois une nouvelle stratégie de collecte et de suivi des informations sur les observations potentielles.

La secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, a déclaré que le rapport de l’UAP mettait en évidence le problème des risques de vol sur ou à proximité des champs de tir et d’entraînement militaires. Elle a ordonné au plus haut responsable du renseignement et de la sécurité du Pentagone d’établir un moyen plus formel de coordonner la collecte, la communication et l’analyse des informations UAP. Cet organisme ferait également des recommandations sur la sécurisation des champs d’essai et d’entraînement militaires.

« Il est essentiel que les États-Unis maintiennent la sécurité et la sûreté des opérations dans les zones de tir du DoD », a-t-elle écrit dans une note publiée vendredi. « À cette fin, il est tout aussi essentiel que tous les équipages militaires américains ou le personnel gouvernemental signalent chaque fois que des aéronefs ou d’autres dispositifs interfèrent avec l’entraînement militaire. Cela inclut l’observation et le signalement des PAN.

Une partie de l’effort de collecte de données consiste à déstigmatiser les PAN et à pousser les pilotes à signaler ce qu’ils voient, même lorsque ce qu’ils voient est invraisemblable.

« Un gros problème autour des UAP a été la stigmatisation culturelle », a déclaré le représentant Andre Carson, démocrate de l’Indiana et membre du House Intelligence Committee, dans une interview la semaine dernière. « Il a été largement relégué à la science-fiction. »

Le sénateur Marco Rubio, qui, en tant que principal républicain de la commission sénatoriale du renseignement, a longtemps demandé plus de divulgation sur les PAN, a qualifié le rapport de « première étape importante dans le catalogage de ces incidents, mais ce n’est qu’une première étape ».

« Le ministère de la Défense et la communauté du renseignement ont beaucoup de travail à faire avant que nous puissions réellement comprendre si ces menaces aériennes présentent un grave problème de sécurité nationale », a déclaré Rubio dans un communiqué.

