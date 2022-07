Rapport : deux poids deux mesures pour les réfugiés non ukrainiens en Pologne

VARSOVIE, Pologne (AP) – Alors que la Pologne a accueilli des millions de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre, les ressortissants de pays tiers fuyant le même conflit ne reçoivent pas la même assistance, a déclaré jeudi l’expert spécial des Nations Unies sur les droits des migrants.

Les personnes concernées comprennent des résidents permanents d’Ukraine, des migrants “sans papiers” et des personnes qui avaient demandé l’asile en Ukraine avant que la guerre ne les oblige à fuir à nouveau, a déclaré Felipe González Morales aux journalistes lors d’une conférence de presse virtuelle où il a présenté ses conclusions à la suite d’une mission en Pologne et Biélorussie plus tôt ce mois-ci.

“Cette approche à double standard a conduit à un sentiment de discrimination”, a-t-il déclaré.

González Morales a félicité la Pologne pour avoir accueilli plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens, leur accordant l’autorisation de travailler, ainsi que l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services publics. Il a également fait l’éloge des Polonais réguliers qui accueillent des Ukrainiens, dont la plupart sont des femmes et des enfants, chez eux.

“Cela explique pourquoi je ne vois pas de camps de réfugiés en Pologne”, a-t-il déclaré.

Mais González Morales a également dénoncé le fait que l’accès à l’avortement en Pologne pour les femmes qui ont survécu à un viol en Ukraine était “pratiquement inexistant dans la pratique” bien qu’il soit autorisé par la loi polonaise.

Alors que la guerre en Ukraine a détourné l’attention, la visite du rapporteur spécial de l’ONU en Pologne et en Biélorussie s’est également concentrée sur la situation à la frontière commune de ces deux nations, où des milliers de migrants et de demandeurs d’asile se sont retrouvés piégés à partir de l’été dernier. Au moins 19 personnes sont mortes des deux côtés de la frontière, selon les conclusions de González Morales, et de nombreux migrants sont toujours portés disparus.

La situation s’est considérablement améliorée cette année, mais certains migrants sont toujours bloqués dans la forêt frontalière, a déclaré González Morales.

L’UE a accusé le président biélorusse Alexandre Loukachenko d’utiliser les migrants d’Irak, de Syrie et d’autres pays comme des pions pour déstabiliser le bloc des 27 nations en représailles aux sanctions contre son régime autoritaire. Les autorités biélorusses ont nié avoir orchestré la crise, mais González Morales a déclaré qu’elles n’avaient présenté aucune preuve à l’appui de leurs affirmations.

La Biélorussie a régulièrement délivré des visas de groupe pour un maximum de 30 personnes aux citoyens irakiens en 2021, a-t-il déclaré. De plus, les gardes-frontières biélorusses étaient parfaitement au courant d’un groupe de 2 500 migrants s’approchant de la frontière avec la Pologne et n’ont rien fait à ce sujet.

Du côté polonais de la frontière, des migrants ont été arrêtés et renvoyés de force en Biélorussie sans possibilité de demander l’asile, parfois la nuit et malgré les intempéries.

“Les migrants sont poussés d’avant en arrière” encore aujourd’hui, bien que les autorités des deux côtés le nient, a déclaré González Morales. Les journalistes, les groupes de la société civile et les organisations humanitaires ont eu un accès très limité à la frontière tout au long de l’automne, de l’hiver et du printemps, car la Pologne a construit un grand mur d’acier pour empêcher les migrants d’entrer, ce qui a rendu difficile la vérification des conditions des migrants à la frontière et les revendications des recours à la violence.

Le rapport de l’ONU a également révélé que des migrants et des demandeurs d’asile, y compris des femmes enceintes et des enfants, étaient détenus des deux côtés de la frontière, parfois pendant des semaines et des mois.

“Il existe un long catalogue de droits de l’homme violés”, a déclaré González Morales.

