Rapport des ancres sur le nouveau-né “suspect” dans le sketch hilarant de “Baby News Network”

Travailler dans les nouvelles signifie que vous n’avez pas seulement ce travail – vous avez un style de vie qui peut ou non menacer occasionnellement de prendre le dessus sur toutes les autres facettes de votre être. En guise de témoignage, la présentatrice de FOX 5 DC, Jeannette Reyes, et son partenaire, le présentateur de 7News, Robert Burton, ont fait un sketch pour montrer à quoi pourrait ressembler la parentalité d’un nouveau-né lorsque les deux parents sont des présentateurs de nouvelles. Alors que Reyes salue le bébé comme une ancre saluerait un invité de leur émission, Burton donne une mise à jour météo et si le duo pourrait en profiter ou non.

“Eh bien, si les régurgitations, les tétées et les changements de couches ne nous gênent pas, nous pourrons peut-être sortir d’ici avant minuit”, plaisante Burton en pleine voix de présentateur de nouvelles. Les dernières nouvelles dans ce scénario incluent “une explosion au poste de couches” et un suspect qui “ne parle pas pour le moment”. Heureusement, cependant, la suspecte n’est pas considérée comme un risque de fuite, même si elle a été liée à des centaines d’autres “explosions” de ce type. Voici comment “BNN” ou “Baby News Network” s’en sort :

Quand tes deux parents sont présentateurs de nouvelles @Robert7News pic.twitter.com/E1z2J0kyQb – Jeannette Reyes (@Fox5DCJeannette) 14 août 2022

Elle en a déjà marre pic.twitter.com/n3bAvPeOBs —Kita (@King1Kita) 15 août 2022

L’appel vient de l’intérieur de la maison ! — tanya hayles (@tanyahayles) 14 août 2022

Déplacez-vous sur l’équilibre travail-vie personnelle ; nous avons ce qui semble être une interférence entre le travail et la vie personnelle ces jours-ci. Nous sommes en 2022, après tout, et beaucoup d’entre nous travaillent encore à domicile. L’année dernière, à un autre moment viral, Carmel Sepuloni, ministre néo-zélandaise du développement social, faisait une interview avec Radio Samoa, lorsque son fils est entré dans la pièce en montrant une carotte de forme étrange “ressemblant à une partie du corps d’un homme”, qu’il a apparemment trouvée dans les courses.

Embarrassé, Sepuloni a tenté de l’arrêter et lui a demandé de quitter la pièce alors que les hôtes éclataient de rire. Le fils de Sepuloni a flashé la carotte une fois de plus avant la coupe visuelle des graphiques d’introduction.

La ministre a ensuite partagé le clip sur sa chronologie Twitter avec une légende où elle a dit qu’elle pourrait bien rire de la situation plus tard, mais sûrement pas sur le moment. Elle l’a suivi avec un autre Tweet où elle a loué les efforts de tous les parents qui ont géré le travail à domicile pendant la pandémie de COVID-19.

