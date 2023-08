Rapport d’entraînement des 49ers: Brock Purdy, Trey Lance et Sam Darnold livrent de grands jours

SANTA CLARA, Californie – Au début de cette semaine, le directeur général des 49ers de San Francisco, John Lynch, a parlé de l’importance pour une équipe de football de se préparer, de se préparer et de se préparer à jouer pendant le camp d’entraînement.

Vendredi, les 49ers ont fait un pas nécessaire dans cette direction avec leur plus long entraînement au camp d’entraînement.

Brock Purdy, Sam Darnold, Trey Lance et Brandon Allen se sont combinés pour tenter 50 passes, la plupart des entraînements de camp d’entraînement des 49ers au cours des trois dernières saisons au moins. Les quatre quarts de l’équipe ont effectué 38 de ces lancers, ce qui représente un taux exceptionnellement élevé de 76 %.

Après avoir atteint un taux d’achèvement combiné de 48% sur trois entraînements pour commencer le camp, les QB ont cumulé 72% de leurs passes au cours des cinq séances depuis vendredi dernier.

« Je pense que notre salle de quart-arrière, comme vous pouvez le voir, joue à un très haut niveau », a déclaré Lance.

ALLER PLUS LOIN Kyle Shanahan des 49ers ne s’inquiète plus du coude de Brock Purdy … à une exception près

Purdy était 12 sur 18, mais il a gardé son meilleur pour un jeu de mêlée exténuant au cours des 30 dernières minutes d’entraînement. Les 49ers ont couru une longue période de déplacement du ballon, au cours de laquelle l’attaque de la première équipe de Purdy a poignardé le terrain et a marqué un touché – sur un long catch-and-run du receveur Brandon Aiyuk – en seulement trois jeux explosifs.

Le score est arrivé si rapidement que l’entraîneur Kyle Shanahan a ramené l’attaque dans les 20 verges afin que la première unité puisse obtenir plus de travail. Trois jeux plus tard, Purdy a lancé une autre passe de touché, celle-ci au receveur Deebo Samuel, qui a été secoué. après avoir fait une prise bondissante près de la ligne de touche. Samuel s’est finalement levé et a repris l’entraînement.

Seule une goutte d’Aiyuk sur une passe en profondeur parfaitement placée de Purdy en troisième et 14e a bloqué le lecteur ultérieur de l’attaque de la première équipe.

« Aujourd’hui, c’était bien », a déclaré Purdy. « C’était une bonne journée. Beaucoup de bons représentants. Juste la pleine vitesse, la ruée vers les passes, les secondeurs allant dans des directions différentes, passant par des lectures – ça m’a fait du bien de voir les pièces mobiles et de passer par des progressions.

Darnold (qui a terminé 12 sur 14), Lance (qui est allé 8 sur 11) et Allen (qui est allé 6 sur 7) ont également été pointus. Darnold et Lance ont continué à se partager les tâches avec la deuxième équipe des 49ers tandis qu’Allen dirigeait la troisième unité. Après l’entraînement, Purdy a confirmé qu’il était sur un modèle de lancer à deux, donc la session de samedi comportera une journée de congé pour le meilleur quart-arrière des 49ers tandis que Darnold et Lance se sépareront des représentants de la première équipe.

Les 49ers prendront ensuite congé dimanche avant de retourner dans leurs installations pour les entraînements lundi et mardi. Ils s’envoleront pour Las Vegas pour des entraînements conjoints avec les Raiders de Las Vegas jeudi et vendredi prochains – l’horaire de Purdy dictant qu’il sera disponible pour lancer les deux jours. Ces entraînements matinaux dans le désert devraient être l’un des travaux de camp les plus lourds des 49ers – tout comme la session de ce vendredi.

Les feux d’artifice ont commencé tôt, Purdy frappant l’ailier serré George Kittle sur une passe profonde sur la ligne de touche. Le secondeur Dre Greenlaw était dans une couverture serrée, mais Kittle l’a surpassé pour le football. Le coup de touche ultérieur de Purdy pour Samuel n’a pas aussi bien fonctionné, car la sécurité Talanoa Hufanga a sprinté du champ central pour faire tomber le ballon. Hufanga a fait plusieurs pompes sur la ligne de touche pour se punir de ne pas avoir obtenu une interception sur le jeu.

Lance a été net tout au long de la session, augmentant son taux de réussite au camp à 69% sur 42 passes sur 61. C’est le plus précis que Lance, qui n’a complété que 55% de ses passes pendant le camp la saison dernière, depuis que les 49ers l’ont repêché au n ° 3 au classement général en 2021. Lance a fait un travail approfondi avec l’entraîneur privé QB Jeff Christensen cette intersaison. Cela a conduit à une libération de lancer raccourcie et plus rapide, et il semble que ces améliorations mécaniques se soient répercutées sur l’action de mêlée.

« J’ai l’impression d’être personnellement dans une bien meilleure position cette année que je ne l’ai été ces deux dernières années », a déclaré Lance.



Le travail mécanique hors saison de Trey Lance semble porter ses fruits. (Thearon W. Henderson / Getty Images)

Et puis il y a Darnold, dont le principal défi a été d’apprendre un nouveau livre de jeu lors de sa première saison avec les 49ers. Les résultats jusqu’à présent – Darnold a complété 66% de ses passes et n’a pas encore lancé d’interception – indiquent que le processus se déroule bien.

« C’est ma cinquième infraction au cours de ma carrière », a déclaré Darnold. « Il y a beaucoup de changements, beaucoup de motions, beaucoup de concepts différents. Il s’agit de s’y habituer, de l’entendre, de le visualiser avant d’entrer dans le caucus.

« Tout est très clair et concis avec la façon dont nous lisons les pièces. J’ai l’impression d’avoir pris de bonnes décisions. J’ai l’impression de m’occuper du football, mais j’ai aussi pris des décisions rapides. Je dois juste continuer à m’améliorer et à étudier la façon dont j’ai été et à maintenir les bonnes habitudes que j’ai travaillé à améliorer tout au long du camp.

• La ligne défensive des 49ers a déplacé son exercice de départ exubérant au coin du terrain vendredi, donc c’était dans une bien meilleure gamme de caméras et de microphones :

Ce coin du terrain est le cœur de l’entraînement des 49ers pic.twitter.com/I5NOP8Nycx – David Lombardi (@Lombardilui-même) 4 août 2023

L’homme en sweat à la fin qui bat le rusher des 49ers Alex Barrett? Il s’agit de Darryl Tapp, entraîneur adjoint de la ligne défensive de 38 ans, qui a joué 12 saisons dans la NFL.

Après l’entraînement, les 49ers ont signé Daelin Hayes, un choix de cinquième tour en 2021 qui a passé les deux dernières saisons avec les Ravens de Baltimore. L’équipe a placé l’ailier défensif Darryl Johnson dans la réserve des blessés de fin de saison pour faire de la place à cette acquisition.

• Le nouveau coordinateur défensif Steve Wilks est heureux que Shanahan ait réalisé autant de travail de mêlée ces derniers jours, car cela a permis aux 49ers de s’adapter à son flux d’appels.

« Je pense que c’est un travail en cours », a déclaré Wilks. « Je pense que nous allons dans la bonne direction et je pense que Kyle fait un excellent travail à cet égard. Encore une fois, pour en revenir à la façon dont il orchestre les entraînements, nous avons fait beaucoup de scénarios de déplacement du ballon ces derniers jours. Donc, ces gars-là ont une bonne idée de la façon dont j’appelle le jeu.

«Certaines choses que j’aime dans certaines situations, à distance et à distance, le personnel – nous faisons un excellent travail de situations de deux minutes le soir. Tout cela a donc été une excellente expérience d’apprentissage pour moi, mais aussi pour eux afin que nous puissions apprendre à nous connaître.

Le changement le plus évident est le taux de blitz des 49ers, qui a très évidemment augmenté sous Wilks à l’entraînement.

• Les 49ers ont recruté le joueur de ligne défensive Taco Charlton mardi. Il a continué à clignoter vendredi, marquant un tacle précoce pour perte.

« Je vais vous dire ceci, Taco est sorti de l’avion et il a tout simplement fait jeu après jeu après jeu l’autre jour », a déclaré Wilks. « Et j’ai été très impressionné par cela parce que, premièrement, nous avions besoin de représentants, mais il est entré et a donné l’impression qu’il était ici depuis une semaine. Donc, il apprend toujours la défense, ça va encore lui prendre du temps, mais quand il est là-dedans, il va à toute vitesse, ce que j’adore.

Wilks a déclaré que la concurrence dans la salle de ligne D bondée des 49ers est actuellement serrée et ne se rapprochera probablement pas de la résolution avant la semaine prochaine.

« J’en ai parlé avec le personnel hier soir : nous n’allons pas voir une séparation ou un changement tant que nous n’affronterons pas quelqu’un d’autre », a déclaré Wilks. « Donc, je suis ravi d’être ici dans une semaine, nous allons à Vegas et affrontons les Raiders. Donc, nous verrons exactement où nous en sommes à ce stade et j’espère que les gars pourront se séparer.

(Photo de Brock Purdy, Trey Lance et Kyle Shanahan : Thearon W. Henderson / Getty Images)

Le Football 100, le classement définitif des 100 meilleurs joueurs de la NFL de tous les temps, sera mis en vente cet automne. Précommandez-le ici.