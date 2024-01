Rapport d’entraînement de l’East-West Shrine Bowl 2024 : Malik Washington continue de briller lors du deuxième jour

Le deuxième entraînement menant au East-West Shrine Bowl 2024 s’est terminé dimanche, et cela semblait être un autre entraînement fort pour les deux équipes.







L’équipe de l’Ouest a obtenu le premier créneau d’entraînement cette fois-ci, et l’entraînement s’est ouvert avec un nom de plus en plus familier qui fait la une des journaux.

Entraînement précoce – équipe Ouest

Le receveur de Virginie Malik Washington était l’une des stars lors de la première journée d’entraînement, et il reporte cela à dimanche. Il reste encore beaucoup de processus de rédaction jusqu’en avril, mais Washington gagne certainement de l’argent.

Dans les nouvelles non-récepteurs, nous souhaiterions peut-être également nous familiariser avec le nom « Qwan’tez Stiggers ». Stiggers a été nommé recrue de l’année dans la LCF l’an dernier pour les Argonauts de Toronto et est le premier joueur de la LCF à être invité au Shrine Bowl.

Jusqu’à présent, il a montré qu’il appartenait absolument au reste de ces prospects.

Stiggers a une taille solide de 5 pieds 11 pouces et 203 livres et sait évidemment comment jouer au point de capture. Les scouts reviendront pour travailler davantage sur lui après cette semaine.

Et dans une dernière note de l’entraînement de l’équipe Ouest, ceci est rafraîchissant à lire concernant l’équipe de Mike Kafka :

L’entraîneur-chef de l’équipe de l’Ouest (et coordinateur offensif des Giants de New York) Mike Kafka s’est entretenu avec les médias après l’entraînement, ainsi qu’avec le sécurité de Texas Tech, Dadrion Taylor-Demerson.

Demerson avait un Pick-6 à l’entraînement aujourd’hui et a mérité des félicitations pour sa communication avec ses coéquipiers sur le terrain.

Entraînement tardif – équipe Est

Nous avons mentionné le défenseur de l’État du Colorado, Mohamed Kamara, dans nos joueurs à surveiller, et il a flashé lors de l’entraînement de dimanche. Les Giants doivent ajouter de la profondeur à leur rotation EDGE, même s’ils ne pourront peut-être pas investir un choix de repêchage élevé dans ce poste. Un joueur comme Kamara pourrait être une option ultérieure pour les Giants.

De l’autre côté de la ligne de mêlée, le centre de Penn State, Hunter Nourzad, aurait été l’un des « gagnants » de l’entraînement d’aujourd’hui.

Les tranchées semblaient voler la vedette lors des entraînements de l’équipe de l’Est, et les joueurs des petites écoles comme CJ Hanson (G, Holy Cross) et Garret Greenfield (OT, South Dakota State) montraient qu’ils pouvaient s’accrocher aux produits des grandes écoles.

Le WR du Michigan Cornelius Johnson a fourni des feux d’artifice depuis les positions de compétence, obtenant une séparation en 1 contre 1 et montrant de bonnes compétences avec le ballon.

L’entraînement reprendra lundi matin alors que l’équipe de l’Est obtiendra à nouveau la première place.

