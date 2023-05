Rapport de vigilance sur la rénovation domiciliaire d’Arvind Kejriwal remis au lieutenant-gouverneur

La rénovation de la résidence officielle du ministre en chef Arvind Kejriwal a coûté au total 52,71 crores de roupies, selon un « rapport factuel » soumis par la direction de la vigilance du gouvernement de Delhi au lieutenant-gouverneur, ont indiqué jeudi des sources officielles.

Le coût de 52,71 crores de roupies comprenait 33,49 crores de roupies dépensés pour la construction de la maison et 19,22 crores de roupies pour un bureau de camp pour le ministre en chef, selon le rapport, citant des archives du Département des travaux publics (PWD).

Il est « malheureux » que le parti Bharatiya Janata (BJP), après avoir échoué dans toutes ses tentatives de calomnier l’image de Kejriwal au cours des neuf dernières années, cible désormais la résidence du ministre en chef, a déclaré le parti Aam aadmi (AAP) dans un communiqué.

« Rien dans le rapport n’indique qu’un crime a été commis. C’est la première fois qu’un complexe de résidences officielles pour le ministre en chef est créé à Delhi, comprenant la résidence du ministre en chef, un secrétariat de bureau, un auditorium et des logements pour le personnel, » a-t-il ajouté.

Le rapport indique que le ministre PWD de l’époque avait, en mars 2020, proposé des dispositions supplémentaires en matière d’hébergement – un salon, deux salles de réunion et une salle à manger d’une capacité de 24 personnes – et l’ajout d’un étage supérieur en remodelant la structure existante. .

Le PWD, cependant, a proposé la démolition de la structure existante au motif qu’il s’agissait d’une ancienne, construite en 1942-43, selon le rapport.

« Il est soutenu que le bungalow du 6, chemin Flag Staff a été construit en 1942-43 et qu’il s’agit d’une construction porteuse. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une construction très ancienne et qu’elle a des murs porteurs, il n’est pas recommandé pour remodeler le rez-de-chaussée existant ou pour créer un étage supplémentaire », indique le rapport, citant une note de PWD.

Le PWD avait recommandé que des constructions supplémentaires puissent être effectuées dans les locaux et que le bungalow existant soit séparé par des barricades. Une fois la construction terminée, le ministre en chef et sa famille pourront s’installer dans le nouveau bungalow et le bungalow existant pourra être démoli, selon le rapport.

« C’est cependant sur la recommandation des ingénieurs du PWD qu’un nouveau bungalow a été construit dans les mêmes locaux puisque la structure existante, construite en 1942-43, avait survécu à sa vie en 1997 même. Le PWD avait fait valoir que l’ancienne construction avait « murs porteurs » et n’était pas recommandé pour le remodelage du rez-de-chaussée existant ou pour la création d’un étage supplémentaire », a-t-il ajouté.

Le PWD, cependant, n’a pas pu fournir le dossier sur la démolition des structures jouxtant le 6, Flagstaff Road, la résidence officielle du ministre en chef.

Au milieu d’allégations d’irrégularités dans la rénovation de la résidence officielle du ministre en chef nivelées par le BJP et soulignées par les médias, LG VK Saxena a demandé au secrétaire en chef Naresh Kumar en avril de sécuriser tous les dossiers pertinents et de soumettre un rapport factuel.

Le rapport, signé par le secrétaire spécial (Vigilance) YVVJ Rajasekhar, a été soumis au LG le 12 mai, un jour après que la Cour suprême a donné le contrôle exécutif sur les questions de services à Delhi au gouvernement AAP.

Selon le rapport, le PWD avait initialement estimé que la construction entraînerait un coût de Rs 15-20 crore. Le premier appel d’offres de Rs 8,61 crore a été attribué le 20 octobre 2020 et il ne mentionnait pas la construction d’un nouveau bâtiment.

Plusieurs nouvelles propositions d’ajouts et de modifications ont ensuite été faites, ce qui a augmenté l’ampleur des travaux tant en termes de zone bâtie que de zone de plinthe.

Le coût supplémentaire a été rendu nécessaire en raison de spécifications supérieures dans tous les composants, y compris une cuisine modulaire, un garde-manger, une armoire et une buanderie, selon le rapport.

Il a également souligné que les travaux de construction ont été entrepris pendant la pandémie de COVID-19 contre une ordonnance de 2020 du ministère des Finances qui n’imposait que des dépenses de nature urgente.

