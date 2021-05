rapport de stabilité financière mai 2021

LONDRES – Les 19 pays qui partagent l’euro sont confrontés à des risques financiers élevés et inégaux, a averti mercredi la Banque centrale européenne, et une relance plus ciblée pourrait être nécessaire alors que la région se remet de la crise des coronavirus.

La pandémie a frappé différents secteurs économiques avec des degrés de gravité et de rapidité variables, le tourisme et l’hospitalité étant parmi les plus touchés. Dans son dernier examen de la stabilité financière, la BCE a averti que ce choc inégal concentre les risques dans des pays et des parties très spécifiques de l’économie de la zone euro.

« Alors que la zone euro sort de la troisième vague de la pandémie, les risques pour la stabilité financière restent élevés et sont devenus plus inégalement répartis », a déclaré mercredi le vice-président de la BCE, Luis de Guindos.

La banque centrale de la zone euro est particulièrement préoccupée par un endettement des entreprises plus lourd dans les pays dotés de secteurs de services plus importants, car cela pourrait accroître la pression sur les gouvernements et les prêteurs de ces pays.

Cela pourrait être un casse-tête à court terme alors que les gouvernements relèveront leurs mesures de relance liées à la pandémie, telles que les programmes de congé.

« Ce soutien étant progressivement supprimé, des taux d’insolvabilité considérablement plus élevés qu’avant la pandémie ne peuvent être exclus, en particulier dans certains pays de la zone euro », a déclaré la BCE dans un communiqué.

« Un soutien politique étendu, en particulier pour les entreprises, pourrait progressivement passer d’une large base à une plus grande ciblage », a suggéré de Guindos.

Un autre risque sur le radar de la BCE est la récente flambée des rendements obligataires américains de référence. Cela a déjà conduit la banque centrale à intensifier ses achats d’obligations d’État ces dernières semaines, mais l’institution basée à Francfort craint toujours que la hausse des coûts d’emprunt outre-Atlantique n’affecte les entreprises, les ménages et les pays endettés de la zone euro.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré lors d’une conférence de presse en mars: « Nous ne contrôlons pas la courbe des taux ».

Cependant, la BCE cherche à éviter une hausse prématurée des coûts d’emprunt pour les gouvernements de la zone euro. Cela pourrait faire dérailler la reprise économique en 2021, après que le produit intérieur brut de la région se soit contracté de près de 7% en 2020.

En outre, la BCE a également averti mercredi que la rentabilité des banques de la zone euro est toujours « faible » et que les prêteurs pourraient être contraints de renforcer leurs provisions à l’avenir.

« La rentabilité des banques reste faible, tandis que les perspectives de demande de prêts sont incertaines. La qualité des actifs bancaires a été préservée jusqu’à présent, mais le risque de crédit peut se matérialiser avec un certain décalage, ce qui implique un besoin d’augmenter les provisions pour pertes sur prêts », a déclaré la BCE dans un communiqué.