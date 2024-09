Rapport de situation humanitaire n°1 de l’UNICEF en République démocratique du Congo (Mpox de niveau 3) – 20 août au 1er septembre 2024 – République démocratique du Congo

Pièces jointes

Points forts:

Les 26 provinces de la République démocratique du Congo ont signalé au moins un cas suspect de mpox en 2024.

Le plan de réponse de l’UNICEF au mpox couvre 12 provinces prioritaires, avec pour objectif d’atteindre 2,38 millions de personnes, dont 1,32 million d’enfants, pour un budget total de 35,2 millions de dollars américains.

Les enfants de moins de 15 ans continuent de représenter près de 50 % de tous les cas signalés.

Plus de 13,5 millions de personnes ont reçu des messages préventifs sur le mpox grâce aux interventions de communication des risques et d’engagement communautaire soutenues par l’UNICEF.

Les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) restent un défi dans les provinces sensibles (Sud-Kivu, Équateur, Sankuru, Sud-Ubangi, Nord-Kivu), où l’accès limité aux services EAH met le personnel de santé en danger.

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU MPOX EN RDC

Français La situation épidémiologique en 2024 montre qu’à la semaine 35, 20 015 cas suspects et 632 décès ont été signalés, ce qui donne un taux de létalité de 3,2 %. Le taux de dépistage est de 47 % avec 9 408 échantillons analysés sur 20 015 cas suspects. Malgré le taux relativement faible de tests de laboratoire, 4 901 ont été confirmés en laboratoire, ce qui donne un taux de positivité de 52,1 %. Parmi ces cas suspects, une proportion importante sont des enfants, dont 7 % de moins d’un an, 24 % âgés de 1 à 4 ans et 25 % âgés de 5 à 14 ans.

Au total, les 26 provinces ont signalé au moins un cas suspect en 2024. Le système de gestion des incidents de la RDC a identifié des zones à risque et des zones non à risque dans les provinces, en ciblant les zones à forte incidence ou à risque de propagation importante de la maladie. L’épidémie de mpox en RDC est dynamique, son évolution, ses facteurs de risque, sa transmission et les cas variant considérablement d’une province à l’autre et évoluant rapidement au fil du temps. Cette complexité est liée à la présence de deux clades distincts du virus circulant simultanément dans le pays, Clade 1a et Clade 1b. Bien que les modes de transmission du Clade 1a et du Clade 1b du mpox soient généralement similaires, le Clade 1 b semble plus transmissible et il existe quelques nuances :

Le clade 1a, responsable de la plupart des infections dans l’ouest et le nord de la RDC, est présent depuis plus d’une décennie. Contact direct : la transmission se fait principalement par contact direct avec des personnes ou des animaux infectés, y compris le contact peau à peau et le contact avec des fluides corporels, y compris les contacts sexuels. Gouttelettes respiratoires lors de contacts face à face étroits et prolongés ; et objets contaminés tels que la literie ou les vêtements qui peuvent également faciliter la transmission. Les enfants ont été particulièrement touchés par ce clade.

Le variant 1b, une nouvelle variante, est à l’origine d’épidémies principalement dans l’est de la RDC et dans les pays voisins. Il se transmet par contact physique étroit et a récemment connu une propagation accrue au sein des ménages, y compris parmi les jeunes enfants.

Les recherches épidémiologiques et biologiques ont confirmé que le clade 1b se transmet par contact étroit, y compris par contact intime ou sexuel ; par transmission familiale, où les preuves suggèrent que le clade 1 b peut être plus facilement transmis par contact familial que le clade 1 a ; et que les gouttelettes respiratoires peuvent également jouer un rôle dans la transmission du clade 1b. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, le clade 1 b pourrait avoir une plus grande propension à la transmission familiale. En RDC, le clade 1b a été signalé pour la première fois dans trois provinces (Kwango, Kinshasa et Sud-Kivu). Dans l’est de la RDC, en particulier au Sud-Kivu et au Burundi voisin, le clade 1b s’est d’abord répandu le long des routes de camionnage. De plus, au Sud-Kivu, où se déroulent une grande partie des recherches en cours sur la transmission sexuelle, la transmission a été largement observée au sein des communautés minières et parmi les travailleurs du sexe. De même, dans la province du Kwango, des recherches supplémentaires ont identifié des transmissions parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Cependant, à mesure que l’épidémie s’est propagée, les modes de transmission semblent avoir changé, un nombre croissant d’enfants étant désormais infectés par contact physique étroit (par exemple en partageant le lit, les vêtements ou les surfaces) au sein du foyer. Les enfants de moins de 15 ans représentent désormais plus de 60 % des cas suspects et 80 % des décès suspects dus au mpox.

Dans la province de Sankuru, 1 025 cas ont été signalés, principalement concentrés dans six zones de santé (Dikungu, Ototo, Bena Dibele, Lomela, Wembonyama et Kole), avec un total de 60 décès, soit un taux de mortalité de 5,9 %. Les principaux défis à relever pour faire face à l’épidémie sont la faible accessibilité, la disponibilité limitée du personnel de santé et une infrastructure médicale sous-développée.

Dans la province du Sud-Ubangi, les zones de santé les plus touchées sont Budjala, Bulu, Bangabola, Ndage, Mbaya, Bogose et Gemena (la capitale provinciale). Gemena, une zone densément peuplée avec des carrefours routiers majeurs reliant la République centrafricaine (Bangui), Lisala-Bumba au sud et Gbadolite au nord, a connu un nombre croissant de cas. Les quatre zones de santé les plus touchées se trouvent dans les zones forestières du territoire de Budjala, qui est l’épicentre de l’épidémie, qui sont toutes limitrophes de la province de la Mongala au sud.

La diversité des contextes, qui évoluent au fur et à mesure de la propagation de l’épidémie, nécessite non pas une, mais plusieurs réponses flexibles, adaptées au contexte et à la communauté. En général, la proportion d’enfants touchés est importante. Par exemple, dans la province de l’Équateur, les enfants de moins de 15 ans représentent entre 5 et 60 % des cas.

LA RÉPONSE DE L’UNICEF

L’UNICEF vise à contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité attribuables au mpox dans les communautés affectées dans 12 provinces prioritaires (Équateur, Sud-Kivu, Sankuru, Tshuapa, Tshopo, Kinshasa, Sud-Ubangi, Nord-Kivu, Mongala, Mai-Ndombe, Maniema et Kwango), en mettant l’accent sur les enfants de moins de 15 ans.

La réponse de l’UNICEF est pleinement alignée sur le Plan National de Préparation et de Réponse du Gouvernement de la République Démocratique du Congo et mise en œuvre en partenariat étroit avec les autorités et partenaires concernés. Les interventions de l’UNICEF permettent un accès immédiat aux services essentiels, notamment les soins de santé primaires et le soutien nutritionnel ; le soutien psychosocial ; les messages informatifs et préventifs concernant le mpox et les services de santé ; les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène, tout en veillant à ce que les communautés, en particulier les enfants, soient au centre des interventions de réponse. Cette approche vise à garantir que les mesures préventives mises en place contribuent efficacement à stopper la propagation du mpox, tout en renforçant la résilience au sein de la communauté pour améliorer la réponse aux crises futures dans les provinces touchées. La réponse cible spécifiquement 56 zones de santé de catégorie A (c’est-à-dire les zones de santé qui ont signalé au moins un cas suspect successivement et/ou un cas confirmé au cours des trois dernières semaines).