BreachLock a été mentionné dans le rapport « Gartner® Emerging Tech Impact Radar: Security »

NEW YORK, 31 octobre 2023 /PRNewswire/ — BreachLock, un leader mondial dans Tests d’intrusion en tant que service (PTaaS)les services de tests d’intrusion et l’EASM, a l’honneur d’être à nouveau mentionné par Gartner Research dans son rapport 2023 « Gartner® Emerging Tech Impact Radar : Security » pour deux des technologies qui font progresser les programmes de gestion de l’exposition.

Le ‘Gartner® Emerging Technologies Impact Radar : sécuritéLe rapport fournit une analyse complète des derniers développements dans le monde de la cybersécurité et met en évidence les technologies et services émergents qui contribuent à avoir un impact significatif en aidant les organisations à construire et à renforcer la cyber-résilience.

L’inclusion de BreachLock dans ce rapport fait suite à sa représentation en tant que fournisseur échantillon dans quatre autres rapports 2023 de Gartner, notamment en étant nommé fournisseur échantillon dans les tests d’intrusion en tant que service (PTaaS) dans le Gartner® Hype Cycle pour la sécurité des applicationsGartner® Hype Cycle pour les opérations de sécurité et Gartner® Hype Cycle pour XaaS.

« Nous sommes ravis d’être mentionnés par Gartner® dans le nouveau rapport « Gartner® Emerging Tech Impact Radar: Security » », a déclaré Seemant Sehgal, PDG et fondateur de BreachLock. « Ce rapport souligne le besoin urgent d’un programme solide de gestion des expositions et les rôles importants que jouent PTaaS et EASM dans l’avancement des capacités de gestion des expositions des entreprises », ajoute Sehgal. « BreachLock reste fortement axé sur le client alors que nous continuons à innover dans nos solutions PTaaS et Solutions EASM pour aider nos clients à gérer l’exposition aux risques et la priorisation et à passer de la gestion des menaces à la gestion de l’exposition pour être plus proactifs dans la lutte contre les cybermenaces.

BreachLock propose actuellement des solutions de test d’intrusion automatisées, basées sur l’IA et fournies par l’homme, qui fournissent des résultats prévisibles, cohérents et plus précis en temps réel, à chaque fois en tirant parti de sa technologie basée sur l’IA et la machine.

À propos de BreachLock

BreachLock est un leader mondial du PTaaS et services de tests d’intrusion. BreachLock propose des solutions automatisées, basées sur l’IA et fournies par l’homme dans une plate-forme intégrée basée sur un cadre intégré standardisé qui permet des analyses de référence cohérentes et régulières des tactiques, techniques et procédures d’attaque (TTP), des contrôles de sécurité et des processus pour fournir une prévisibilité, une cohérence et des résultats précis améliorés en temps réel, à chaque fois.

