Rapport de scoutisme, à quoi s’attendre

Cinq balles au sol dans l’exercice, Wander Franco était à bout de souffle.

C’est ainsi que le coordinateur de terrain des Rays de Tampa Bay, Michael Johns, se souvient du retour du meilleur espoir de la Ligue majeure de baseball au diamant sur le site d’entraînement alternatif de l’équipe l’an dernier.

« Il avait les mains sur les genoux et j’ai juste commencé à rire », a déclaré Johns à USA TODAY Sports lundi.

Johns a confié la perspective prisée au personnel de force et de conditionnement. Pendant plus d’une semaine, Franco a à peine touché une balle de baseball ou une batte. Il est revenu sur le terrain avec un type de bête différent – le premier sur le terrain, le dernier à partir.

CHIPPER ATTEND LA RÉGRESSION DU PITCHER :« Vous avez eu un avertissement juste »

» IL VEUT RETOURNER SON FILS » :Andrew Toles, le père des Dodgers, refuse de perdre son fils à cause de la schizophrénie

Et il avait 19 ans.

Un an plus tard, Franco, qui a eu 20 ans en mars, devrait faire ses débuts dans les ligues majeures contre les Red Sox de Boston mardi.

« Je suis vraiment fier de la façon dont il a tout géré », a déclaré Johns.

Plus la scène est grande, mieux il est

Le battage médiatique de Wander Franco a commencé bien avant son 16e anniversaire. Les joueurs de l’extérieur des États-Unis, du Canada ou de Porto Rico (Franco est originaire de la République dominicaine) sont éligibles pour signer avec les équipes de la MLB à 16 ans ou tant qu’ils ont 16 ans avant le 1er septembre de la période de signature.

Tampa Bay a signé l’arrêt-court pour 3,825 millions de dollars le 2 juillet 2017, le plus tôt qu’une équipe puisse encrer Franco. La saison suivante, il était le joueur par excellence de la Ligue des Appalaches de niveau recrue à l’âge de 17 ans après avoir battu 0,351 avec 11 circuits et 57 points produits.

Il a maintenu le rythme effréné en 2019, atteignant 0,327/.398/.487 (moyenne au bâton/pourcentage de base/pourcentage de coups) entre les niveaux Classe A et Classe A Avancé. Mais la saison des ligues mineures a été annulée en 2020, forçant Franco et d’autres ligues mineures à d’autres sites d’entraînement où ils pourraient passer du temps avec des joueurs de grandes ligues ou ceux plus proches du spectacle.

Cette expérience a ouvert la voie aux débuts de Franco mardi, a déclaré le directeur des opérations des ligues mineures des Rays, Jeff McLerran.

« Sur la base de ce qu’il est capable de faire sur le terrain, vous oubliez souvent qu’il lui reste encore beaucoup de maturité à faire », a déclaré McLerran à USA TODAY Sports. « Beaucoup de ses pairs travaillent encore pour le ballon recrue, et voici un gars qui affronte les meilleurs des meilleurs en dehors des grandes ligues. »

En 39 matchs et 177 apparitions au marbre cette saison pour la classe AAA Durham, Franco a frappé sept circuits, tout en affichant un pourcentage de .954 sur la base plus un pourcentage de coups. Mais la progression hors du terrain est ce qui a incité les dirigeants de Rays à déterminer que Franco était préparé aux rigueurs des grands.

« Je pense que c’est dans ce côté hors terrain que nous avons vu la croissance la plus importante au cours des deux derniers mois, comment il gère ses affaires et comment il est avec ses coéquipiers », a déclaré McLerran. « Nous sommes devenus beaucoup plus à l’aise avec la façon dont il est capable de gérer les grandes ligues de ce point de vue qui fait maintenant le bon moment. »

À chaque niveau de sa progression, Franco avait été le joueur le plus talentueux sur le terrain, a déclaré McLerran. Mais cela a changé sur le site d’entraînement alternatif, où Johns l’a fait affronter les espoirs difficiles Shane McClanahan et Shane Baz. Quand il est revenu de sa période de conditionnement, Johns a déclaré: « C’était juste un mec différent. »

Pour des résultats optimaux, Johns impliquerait un chronomètre ou le confronterait à un autre joueur lors d’un exercice.

Tout ce que vous avez à faire est de dire à Franco qu’il va contre (quelqu’un d’autre), et c’est juste « , a déclaré Johns. « Il pourrait faire 125 degrés. Il va y aller et il va essayer de gagner. »

« C’est à ce moment-là que Wander brille. Il a besoin de concourir. Il aime les feux de la rampe. Plus la scène est grande, meilleur il est. »

Rapport de scoutisme Wander Franco

Infraction

Les compétences de batteur-à-balle de Franco sont d’élite et son approche est tout aussi raffinée.

Per McLerran : « Il a une approche aussi bonne que n’importe qui en ce qui concerne la façon dont il gère la zone de frappe, sait sur quels terrains sont les meilleurs pour lui faire des dégâts, et il a d’incroyables compétences de batte-à-balle. C’est un des meilleurs que nous ayons vus en étant juste capable d’établir un bon contact dur et solide. »

Comme Johns l’a dit : « Il est né pour frapper.

La défense

La pensée organisationnelle à un moment donné, a déclaré Johns, était qu’il devrait être déplacé vers une autre partie du champ intérieur. Tout a changé l’année dernière.

« Il a fait de nous tous un croyant », a déclaré Johns. « Il a juste montré beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de contrôle du corps, il a rapidement sorti le ballon de son gant et a tiré au premier but. »

Franco possède une « énorme horloge (interne) », a ajouté Johns, avec une capacité innée à anticiper les sauts. McLerran a déclaré que les Rays le projettent comme un arrêt-court supérieur à la moyenne tout au long de sa carrière.

Course de base

Franco n’a pas peur de voler des bases – il doit travailler sur son taux de réussite (27 vols en 48 tentatives chez les mineurs) – mais Johns est confiant que cela viendra avec le temps. Son sens du jeu lui permet de prendre des bases supplémentaires si nécessaire.

Conscience

« Il sait ce qui se passe autour de lui. Il sait ce que font les (autres) joueurs autour de lui », a déclaré Johns. « Il sait comment il est censé être lancé, comment il va être lancé. C’est un individu très, très intelligent et il a un QI de baseball très élevé. »

Personnalité

Même avec sa nature compétitive, Johns et McLerran ont qualifié la personnalité de Franco de « contagieuse » et ont mentionné son sourire. Il aime se dépasser au-delà des distinctions.

« Il se compare aux meilleurs des meilleurs et veut se pousser à être encore meilleur », a déclaré McLerran.

« Une fois que les gens le regarderont suffisamment sur la scène mondiale », a déclaré Johns, « tout le monde va tirer pour ce gars.

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.