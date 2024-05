Rapport de première ligne : l’Ukraine déclenche d’intenses frappes de drones, décimant la percée russe près d’Ocheretyne

Jour 820 : 23 mai

Le 23 mai, de nombreux développements se sont produits dans la direction d’Avdiivka. Ici, les Ukrainiens n’ont pas stoppé la percée russe et ont lancé des contre-attaques pour regagner les positions perdues. Le principal objectif russe à l’ouest d’Avdiivka est de prendre le contrôle de la ville ukrainienne et du siège de Pokrovsk.

Les Ukrainiens ont établi de nombreuses lignes défensives pour défendre la ville. Comme les Russes avaient subi d’énormes pertes en attaquant de front les lignes ukrainiennes, ils tentèrent d’utiliser leur percée près d’Ocheretyne pour déborder les défenses ukrainiennes et effondrer la ligne de front. Au cours du mois dernier, les forces russes ont profité de leur percée près d’Ocheretyne pour prendre le contrôle du plus grand nombre possible de colonies.

Les Ukrainiens, qui souffraient initialement d’une pénurie importante d’obus d’artillerie, ont eu recours à d’intenses frappes de drones pour maintenir l’élan russe. Dans le même temps, l’effort offensif russe près de Chasiv Yar et de Kharkiv a limité la capacité russe à renforcer de manière adéquate ses pertes dans le saillant. Faute de renforts insuffisants et d’un taux de pertes élevé, l’offensive russe est rapidement volée.

Malgré l’épuisement rapide de leurs capacités de combat, les Russes continuent de tenter des attaques localisées pour améliorer leur situation tactique et consolider leurs acquis. Les Russes ont notamment tenté d’élargir leur zone tampon au sud-ouest d’Ocheretyne en attaquant les colonies de Sokil et Novopokrovske.

Vers Novopokrovske, des groupes d’assaut d’infanterie russe avancèrent à travers les limites des arbres avec le soutien de nombreux chars. Les opérateurs de drones de la 47e brigade mécanisée ont diffusé des images géolocalisées d’un assaut russe composé de deux véhicules blindés de transport de troupes et d’un char T-90m. Il est intéressant de noter que le char russe ne dirigeait pas le groupe d’assaut et était plutôt retenu pour le soutenir.

Le premier véhicule blindé de transport de troupes a ensuite rapidement roulé sur une mine antichar et a été détruit à l’impact. L’infanterie russe du deuxième transport blindé descendit alors rapidement et tenta de se mettre à couvert tandis que l’artillerie ukrainienne ouvrait le feu sur ses positions. L’assaut russe a rapidement dégénéré en chaos lorsque le char de soutien s’est retourné pour échapper au barrage d’artillerie ukrainien. Au cours de sa retraite, le char a été touché par un drone FPV, le neutralisant alors que l’équipage s’enfuyait en lieu sûr. Les images d’un deuxième drone d’observation montrent comment un autre char russe a été envoyé dans la colonie pour soutenir l’infanterie russe. Un drone FPV a également touché ce char mais a quitté la colonie, qui a ensuite été abandonnée. Étonnamment, les Russes ont envoyé un groupe de réflexion dans le village, qui s’est également rapidement retourné dès que des obus d’artillerie ukrainiens ont commencé à exploser à proximité.

Les opérateurs de drones ukrainiens ont ensuite partagé des images de la façon dont ils ont achevé les deux chars russes désactivés avec des drones kamikaze FPV. Les attaques russes contre Sokil se sont déroulées de la même manière : des groupes d’assaut russes transportés par des véhicules blindés de transport de troupes ont attaqué la colonie de Sokil. Les transports blindés ont roulé sur des mines, après quoi l’infanterie a mis pied à terre et a été attaquée par l’artillerie ukrainienne. Cependant, ici, des groupes d’assaut russes ont réussi à prendre position dans la clairière à mi-chemin. Un autre assaut russe raté a été stoppé à mi-chemin, mais cette fois avec un drone kamikadze FPV. Des équipages d’artillerie ukrainiens ont ensuite ouvert le feu sur l’infanterie russe roumaine avec des armes à sous-munitions. Les Ukrainiens ont également déployé un véhicule de combat d’infanterie Bradley pour achever le véhicule russe avec l’infanterie.

Après les attaques, les Ukrainiens ont décidé de dégrader l’infanterie russe dans leurs positions nouvellement établies et dans les colonies elles-mêmes. Des images géolocalisées montrent comment les opérateurs de drones ukrainiens ont intensément ciblé l’infanterie russe avec des drones kamikadze FPV pendant la journée et que les drones ont largué des grenades la nuit. Les Ukrainiens ont également détecté un groupe important d’infanterie s’installant dans l’une des maisons pour s’y abriter.

Les Ukrainiens ont ensuite détecté beaucoup plus de ces abris et ont équipé leurs drones FPV d’explosifs lourds pour effondrer et détruire efficacement ces bâtiments. En plus de détruire toute l’infanterie russe à l’intérieur, l’effondrement du bâtiment lui-même prive également les soldats russes de la possibilité de l’utiliser comme abri à l’avenir.

Les Ukrainiens ont également diffusé des images montrant l’ampleur des pertes russes vers Novoporkovske. La vidéo montrait près de 50 pertes personnelles russes dans une limite forestière de moins de 100 m. Alors que leurs pertes augmentaient rapidement, les forces russes à Solovyove avaient désespérément besoin de renforts. Ils ont envoyé plusieurs véhicules blindés de transport de troupes remplis d’infanterie dans la colonie, mais ils ont tous été détruits par des drones FPV et de l’artillerie.

Après que les forces russes dans la région aient été gravement affaiblies, les Ukrainiens ont commencé à sonder soigneusement les défenses russes à la recherche de points faibles. Les Ukrainiens ont attaqué avec des véhicules de combat d’infanterie Bradley, ouvrant le feu et détruisant les positions russes devant Solovyove. Ces attaques d’investigation se sont extrêmement bien déroulées puisque des blogueurs militaires russes ont confirmé que les Ukrainiens avaient repris de nombreuses lignes d’arbres et réseaux de tranchées autour de Solovyove.

Dans l’ensemble, les forces ukrainiennes ont considérablement réduit la percée russe près d’Ocheretyne, de sorte que les Russes ne peuvent exécuter aucune manœuvre à grande échelle. Les Russes ont mené une série d’attaques coûteuses, n’obtenant que des gains marginaux. Les Ukrainiens ont profité de ces pertes russes élevées en déclenchant d’intenses frappes de drones ciblant les abris et les renforts de l’infanterie russe autour de Solovyove.

4ème

Cela a permis aux Ukrainiens de mener des contre-attaques localisées, reprenant le contrôle de plusieurs tranchées et limites d’arbres. Maintenir le contrôle de ces positions crée un avantage tactique pour les Ukrainiens, car cela empêche les groupes d’assaut russes d’attaquer directement les colonies de Sokil et Novopokrovske. Alors que les Russes continuent de souffrir d’un manque de renforts, les Ukrainiens pourront reprendre l’initiative et forcer les Russes à reculer avant qu’ils ne puissent s’enraciner.

