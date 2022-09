Rapport de performances AnTuTu, août : Asus ROG Phone 6 avec Snapdragon 8+ Gen 1 toujours au top

Le rapport mensuel d’AnTuTu sur les téléphones Android les plus puissants au monde est sorti et (comme il y a un mois) le sommet est dominé par le nouveau Snapdragon 8+ Gen 1 basé sur les téléphones. L’équipe de référence prévient que cela ne durera pas trop longtemps maintenant que le 8 Gen 2 est au coin de la rue.

L’équipe souligne également que le marché des téléphones de jeu reste petit. Cependant, leur matériel de refroidissement supérieur leur permet de devancer les produits phares généralistes en termes de performances brutes.

L’Asus ROG Phone 6 reste au top, en particulier la configuration 16/512 Go. Notez qu’il s’agit du modèle non Pro. Il est suivi par l’iQOO 9T en deuxième et troisième place est intéressant – le Red Magic 7 (non-S, non-Pro) avec le Snapdragon 8 Gen 1 d’origine, qui reste devant le Xiaomi 12S Ultra (qui a le 8 + puce).

Le modèle basé sur Dimensity 9000 le plus performant (et le seul téléphone non Snapdragon de la liste) reste le Vivo X80 de base. Notez qu’AnTuTu fait la moyenne de plusieurs résultats et considère des choses comme la RAM et la vitesse de stockage, donc ce n’est pas toujours un cas de “jeu de puces plus récent = plus rapide”.

De plus, cette liste ne répertorie que les téléphones disponibles à l’international, de sorte que certains concurrents qui n’ont pas encore quitté la Chine n’y figurent pas (il existe une liste distincte pour le marché chinois). Cela explique pourquoi le Red Magic 7S n’a pas supplanté son prédécesseur. Le Red Magic 7 est l’un des rares téléphones qui parviennent à maîtriser l’étranglement thermique du Snapdragon 8 Gen 1 grâce à son ventilateur de refroidissement actif (également présent sur le 7S, bien sûr).

Alors que MediaTek n’a pas beaucoup de représentation dans le Top 10 phare, la “liste des sous-phares” (c’est-à-dire le marché entre les produits phares et les mid-rangers) est dirigée par le Dimensity 8100, qui figure dans le Top 3 : Realme GT Neo 3, Poco X4 GT et Redmi K50i.

Cela dit, le bon vieux Snapdragon 870 occupe la plupart des places en dessous du numéro 4, pas étonnant qu’il soit resté populaire auprès des modèles haut de gamme. Il convient également de noter que la variante Dimensity 8100-Max (à l’intérieur du OnePlus 10R), qui était en tête le mois dernier, a glissé à la 4e place.

Enfin, le Top 10 des mid-rangers les plus rapides – c’est inondé d’appareils Snapdragon 778G car la puce alimente huit modèles. Le combiné supérieur, le Nothing Phone (1), utilise le 778G+ à la place, donc la domination est presque totale.

Il n’y a qu’une seule exception, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G en 5e avec le Snapdragon 780G. Le 780G est très similaire au 778G, mais ils sont respectivement construits sur le nœud Samsung 5LPE et le N6 de TSMC.

Le nouveau Snapdragon 7 Gen 1 n’a pas encore eu d’impact dans cette catégorie, le Dimensity 8000 est également absent.

