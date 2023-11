Rapport de mi-saison NFL 2023 – Questions et statistiques AFC, NFC

Neuf semaines de la saison 2023 de la NFL ont laissé place à des espoirs accrus pour certains et à une forte dose de réalité pour d’autres.

Une grande partie de ce que nous pensions savoir au début de la campagne il y a deux mois a été confirmée. Patrick Mahomes et Jalen Hurts sont toujours bons, la NFC Sud n’a pas de favori clair et les Cardinals de l’Arizona ont eu du mal. Nous avons également été témoins d’imprévus : les blessures d’Aaron Rodgers et de Kirk Cousins, la descente rapide des New England Patriots et des New York Giants et la domination des recrues de CJ Stroud.

C’est dans cet esprit que les 32 journalistes de l’équipe NFL d’ESPN ont participé à une réinitialisation de mi-saison. Ils exposent ce qu’ils ont appris au cours des huit ou neuf premiers matchs et définissent ce qui les attend au cours des neuf dernières semaines et au-delà. Les chances actuelles de chaque équipe de remporter la division et/ou d’atteindre les séries éliminatoires et la position de chacune dans le classement ESPN Football Power Index (FPI) sont également incluses.

AFC EST

Rang FPI : 3

Chances de participer aux séries éliminatoires : 57,6%

Chances de gagner leur division : 27%

Ce que nous savons: La défense des Bills est solide – se classant au cinquième rang des marqueurs défensifs – mais les blessures des joueurs clés font des ravages. Trois titulaires sont absents soit pour la saison, soit au moins pour une période significative, et bien qu’ils aient apporté des renforts à la date limite des échanges – CB Rasul Douglas et DT Linval Joseph – la défense n’est pas à la hauteur du niveau de jeu qu’elle était plus tôt. la saison. Un exemple : l’unité a accordé 288 verges par match jusqu’à la semaine 4 et 370,8 verges par match depuis la semaine 5.

Ce que nous ne savons pas encore : Si l’infraction peut devenir cohérente. C’est la question qui hante Buffalo, et qui déterminera le déroulement de la suite de la saison. Il n’y aura pas de solution facile pour lancer leur jeu de course (108,1 verges par match) et pour que le quart-arrière Josh Allen limite les revirements (neuf interceptions, à égalité pour le plus grand nombre dans la NFL). Cette unité est trop talentueuse pour être freinée par ces problèmes.

Statistique qui a défini la première mi-temps : L’offensive a récolté en moyenne 6,8 points par match en première mi-temps depuis la semaine 5 (classée 28e) et 13,4 points par match (première) en seconde période au cours de cette séquence. Cela prend trop de temps pour faire quoi que ce soit en attaque, et c’est devenu une tendance pour Buffalo de s’appuyer sur des entraînements tardifs pour revenir dans les matchs. — Alaina Getzenberg

Rang FPI : 5

Chances de participer aux séries éliminatoires : 93,1%

Chances de gagner leur division : 71,1%

Ce que nous savons: Les Dolphins ont la capacité d’accumuler des verges et des points rapidement – ​​ils mènent la NFL dans les deux catégories offensives, malgré des performances médiocres lors de deux de leurs trois derniers matchs. Miami est également clinique dans la zone rouge, marquant 75 % de ses déplacements à l’intérieur de la ligne des 20 verges, le meilleur score de la NFL. Défensivement, les Dolphins ont forcé des revirements lors de trois matchs consécutifs après un début de saison lent – ​​et ils sont en pleine santé avec le retour de Jalen Ramsey et Nik Needham.

Ce que nous ne savons pas encore : Cette équipe peut-elle gagner de gros matchs ? Miami a perdu ses trois matchs contre des adversaires avec un bilan de victoires – même si ces défaites étaient sur la route des Bills, des Eagles et des Chiefs. Pourtant, jusqu’à ce que les Dolphins battent un adversaire d’élite, des questions demeureront quant à leur viabilité en séries éliminatoires.

Statistique qui a défini la première mi-temps : Tua Tagovailoa a été limogé avec 4,3% de ses revers cette saison, son plus bas niveau en carrière. L’offensive des Dolphins a enregistré des chiffres de jeu vidéo cette saison, mais cela n’arrivera pas s’ils ne maintiennent pas Tagovailoa debout – surtout compte tenu de ses problèmes de blessures au début de la saison. Sa transformation corporelle hors saison s’est avérée utile, mais il s’aide également en sortant le ballon plus rapidement que n’importe quel autre quart-arrière de la NFL (2,38 secondes). — Marcel Louis-Jacques

Rang FPI : 26

Chances de participer aux séries éliminatoires : 0,3%

Chances de gagner leur division : Moins de 0,1%

Ce que nous savons: Les Patriots occupent la dernière place de l’AFC, les séries éliminatoires sont loin et leur talent a besoin d’être boosté. L’offensive les a surtout retenus, car les départs lents et les revirements étaient un problème majeur après cinq semaines où leur différentiel de chiffre d’affaires était de moins-8 (actuellement de moins-5). Pendant ce temps, les blessures des meilleurs joueurs Matthew Judon et Christian Gonzalez au cours de la semaine 4 ont nui à une défense qui a généralement été la force de l’équipe.

Ce que nous ne savons pas encore : Comment cette saison affecte-t-elle la vision des propriétaires quant à l’avenir de Bill Belichick ? Belichick en est à sa 24e saison en tant qu’entraîneur-chef, et ses 331 victoires au total (y compris les séries éliminatoires) sont inférieures à celles de Don Shula (347) sur la liste de tous les temps de la NFL. La question a toujours été de savoir quand Belichick y arrivera. Maintenant, la question est de savoir s’il y arrivera en tant qu’entraîneur des Patriots.

Statistique qui a défini la première mi-temps : Classement offensif des Patriots 31e en points par match (15,0). L’espoir de pré-saison que l’embauche du coordinateur offensif Bill O’Brien donnerait vie à l’attaque décevante des Patriots de 2022 ne s’est pas concrétisé. Les raisons en sont à plusieurs niveaux : de l’incohérence et des blessures le long de la ligne offensive au talent limité parmi les receveurs de passes, en passant par l’incapacité du quart Mac Jones à éviter des revirements coûteux. –Mike Reiss

Rang FPI : 24

Chances de participer aux séries éliminatoires : 8%

Chances de gagner leur division : 1,9%

Ce que nous savons: Le monde post-Aaron Rodgers ressemble beaucoup à 2022, c’est-à-dire que les Jets gaspillent une défense de calibre championnat avec une attaque historiquement mauvaise. Retenue par les limites du quart suppléant Zach Wilson, l’équipe joue chaque semaine avec presque aucune marge d’erreur, apparemment incapable de marquer plus d’un touché offensif (quelque chose qu’elle n’a fait qu’une seule fois). Vous saviez que ce serait difficile lorsque Rodgers a été blessé lors de la première semaine, mais pas si difficile.

Ce que nous ne savons pas encore : Rodgers (Achilles) pourra-t-il réaliser une guérison miraculeuse et revenir cette saison ? Il l’espère bien, mais cela semble être un long chemin. Au vu de la façon dont l’offensive vacille, il n’aura pas beaucoup de saison à sauver d’ici fin décembre. Avec les difficultés de la ligne offensive, pourquoi le soumettraient-ils à des blessures potentielles ? Cela ressemble à un énorme scénario, mais seulement si les Jets peuvent rester en lice.

Statistique qui a défini la première mi-temps : Seulement huit touchés offensifs en neuf matchs. Contexte qui donne à réfléchir : Les Dolphins en ont marqué 10 en un seul match. Attendez, c’est pire : les Jets ont disputé quatre matchs consécutifs sans TD pendant plus d’un jeu. Leurs deux derniers touchés étaient une passe de contrôle qui s’étendait sur 50 verges et une course de 8 verges au cours de laquelle la défense semblait les laisser marquer dans une situation de fin de match. Leur attaque est plus grave que jamais. — Riche Cimini

AFC NORD

Rang FPI : 2

Chances de participer aux séries éliminatoires : 95,7%

Chances de gagner leur division : 74,6%

Ce que nous savons: Les Ravens sont de sérieux prétendants au Super Bowl. Le quart-arrière Lamar Jackson est un candidat MVP, menant la ligue en termes de taux de réussite (71,5 %) et dépassant tous les quarts en verges au sol (440). La défense accorde 13,8 points par match, le plus bas de la ligue, tout en produisant les 35 meilleurs sacs de la NFL. Au cours des trois dernières semaines, les Ravens ont battu deux leaders de division (les Lions de Détroit et les Seahawks de Seattle) par un score combiné de 75-9.

Ce que nous ne savons pas encore : Jackson restera-t-il en bonne santé ? Au cours des deux dernières années, les Ravens occupaient la première place de l’AFC Nord en décembre avant que les blessures de Jackson ne fassent dérailler leur saison. Alors que Jackson souffre d’une blessure à la cheville en 2021 et d’une blessure au genou en 2022, Baltimore a perdu sept des neuf matchs sans lui en décembre ou plus tard. Les Ravens ont tenté de réduire le nombre de coups sûrs contre Jackson cette saison. Baltimore a appelé en moyenne 4,4 points planifiés par match, ce qui constitue un creux en carrière pour Jackson.

Statistique qui a défini la première mi-temps : Les Ravens ont été si dominants qu’ils ont détenu la tête au début du quatrième quart de chaque match cette saison. Il s’agit de la cinquième plus longue séquence de début de saison de l’ère du Super Bowl, selon ESPN Stats & Information. Parmi les cinq équipes précédentes à le faire, trois ont atteint le Super Bowl, dont le champion du Super Bowl 1998, les Denver Broncos. — Jamie Hensley

Rang FPI : 9

Chances de participer aux séries éliminatoires : 54,4%

Chances de gagner leur division : 9,4%

Ce que nous savons: Après avoir subi une blessure au mollet droit en début de saison, le quart-arrière Joe Burrow est en bonne santé et joue comme l’un des meilleurs quarts de la NFL. Cincinnati a terminé la première mi-temps sur une séquence de quatre victoires consécutives, Burrow affichant des chiffres impressionnants. Depuis la semaine 5, il est troisième de la NFL pour le total QBR, premier pour le pourcentage de réussite et à égalité au premier rang pour les touchés par la passe (10).

Ce que nous ne savons pas encore : La défense de Cincinnati peut-elle continuer à provoquer des revirements à un rythme élevé ? En huit matchs, les Bengals se classent au quatrième rang de la NFL pour les revirements forcés par entraînement à 17 %, selon ESPN Stats & Information. Cela a annulé le nombre de verges allouées par jeu de 5,9, ce qui est le troisième pire de la NFL. Le coordinateur défensif Lou Anarumo abandonnera volontiers les verges si les entraînements ne se terminent pas par des points. Mais les revirements seront cruciaux pour la poussée de Cincinnati en séries éliminatoires.

Statistique qui a défini la première mi-temps : Commencer les matchs en force a été primordial pour le succès de Cincinnati. Depuis la semaine 5, début de la séquence de victoires actuelle de l’équipe, les Bengals ont marqué des touchés sur 42,1 % de leurs entraînements en première mi-temps, selon ESPN Stats & Information. Cela se classe deuxième dans la NFL. Lorsque Cincinnati a remporté huit victoires consécutives pour terminer la saison régulière 2022, les Bengals menaient la ligue dans cette catégorie avec 39,5 %. — Ben bébé

Rang FPI : 12

Chances de participer aux séries éliminatoires : 54,6%

Chances de gagner leur division : 8,3%

Ce que nous savons: Les Browns ont une défense d’élite. Cleveland est n°2 de la ligue en défensive…