Rapport de mi-saison de la Super League féminine: comment Chelsea, Arsenal, Man Utd et Man City se préparent dans la course au titre | Nouvelles du football

“Ils ont rendu le jeu intéressant pour tout le monde à la maison”, a déclaré Emma Hayes lors d’un Kingsmeadow enneigé dimanche, résumant parfaitement le courant sous-jacent de l’intrigante chasse au titre de la Super League féminine de cette année.

Un moment de faiblesse, suivi d’un éclair de panique. Deux buts encaissés en 84 petites secondes.

Chelsea menait déjà Reading par trois, mais cela nuit au point. Les deux séquences étaient révélatrices. Un sommet fascinant sous le capot de Chelsea.

Millie Bright a tenté un dégagement éraflé, Magda Eriksson a été évitée, le tout avant qu’Ann-Katrin Berger ne laisse le ballon se tortiller sous elle. Inhabituellement bâclé.

La phase suivante, une autre attaque de Reading, était encore plus révélatrice. Niamh Charles a été contourné, Sophie Ingle a été entraînée vers le ballon, car la jambe tendue d’Eriksson était impuissante à empêcher une frappe par l’intérieur du poteau de Berger.

“Objectifs bon marché”, ils ont été étiquetés par Hayes. De conception similaire mais proportionnellement négligente.

La négligence n’est pas souvent une accusation portée contre Chelsea. Les charges de Hayes sont bien entraînées et bien entraînées. Minutieux, même. Mais pas à cette occasion. “En tant qu’équipe, nous étions complaisants”, a concédé Hayes.

La manager de Chelsea, Emma Hayes, a critiqué la performance « complaisante » de son équipe en seconde période après avoir concédé deux buts rapides à Reading lors d’une victoire palpitante 3-2.



La complaisance est une kryptonite aux côtés de la chasse au titre. S’il s’insinue et parvient à s’imposer, il peut faire dérailler toute une campagne d’un seul coup.

Cela ne veut pas dire que Chelsea s’est autodétruit, loin de là. Mais il y a des signes que les Bleus ne sont pas totalement invincibles. C’est-à-dire qu’ils ont des faiblesses faibles, mais perceptibles.

Le fait que le troisième club de Reading ait pu forcer deux entrées identiques contre les favoris de la division, d’une manière aussi blasée, suggère qu’ils ont aussi des points faibles.

Peut-être que cet argument, pris isolément, ignore le contexte plus large qui est que Chelsea a traversé cette peur de Reading pour cimenter son statut au sommet de la table WSL – une position qu’il occupera pendant les vacances de Noël.

Mais si ces 84 secondes de football passionnantes nous ont appris quelque chose, c’est que la poursuite du titre de cette saison est curieusement ouverte. Plus qu’il ne l’a été depuis des années.

Chelsea a été le plus grand gagnant lorsque Manchester United l’a emporté sur Arsenal fin novembre. Le meilleur résultat de la première partie de saison. Chelsea s’est occupé des affaires contre Leicester ce week-end, alors que United a volé une marche sur Arsenal pour étourdir une foule record à l’intérieur des Emirats. Exemple concret.

Ce résultat a fait tourner les têtes – annonçant United dans le cadre d’une course à quatre chevaux. Donc, nous avons Chelsea, le nez devant, suivi d’Arsenal, United puis Manchester City.

Ce regroupement n’est pas surprenant, mais alors que la saison se dirige vers son point médian, l’ordre éventuel de cette alliance à quatre équipes est agréablement à débattre. Il n’y a pas de force impénétrable. Pas de vainqueur en fuite. Et beaucoup de possibilités d’échange.

Ici Sports du ciel le reporter Anton Toloui dresse le bilan des coureurs et coureurs actuels…

Chelsea

On a beaucoup parlé des “vulnérabilités” de Chelsea après avoir concédé deux buts contre Reading après avoir joué trois buts, mais quelqu’un a-t-il vraiment douté qu’il gagnerait le match? Hayes est de retour sur la ligne de touche, les joueurs signent des contrats à long terme et ils ont l’équipe la plus profonde de la ligue. Ils sont champions consécutifs et sur une séquence de neuf victoires consécutives. Ils restent favoris pour une très bonne raison.

Faits saillants du match de Super League féminine entre Chelsea et Reading.



Arsenal

Faits saillants du match de Super League féminine entre Aston Villa et Arsenal.



Est-ce que quelqu’un sait vraiment à quel point Arsenal est bon? Ils ont la défense la plus méchante de la ligue même sans Leah Williamson et Raffaele Souza pendant de longues périodes et pourtant nous ne parlons toujours pas d’Arsenal comme d’une force imparable. Une grande partie de cela est due au manque de deux des meilleurs de la ligue à Kim Little et Beth Mead. Mais soyons honnêtes – le plan “Midfielder Miedema” a-t-il fonctionné ? Comprendre cette question pourrait faire la différence entre une bonne et une excellente saison.

Homme Utd

L’entraîneur de Manchester United Women, Marc Skinner, a déclaré que son équipe était déçue de ne pas avoir battu ses rivaux Manchester City après leur match nul 1-1 en WSL.



Que prévoit Marc Skinner en janvier ? L’entraîneur-chef de United a taquiné les signatures potentielles cette fenêtre, mais seront-ils du calibre pour transformer cette équipe en vainqueurs de titre?

Skinner connaît bien le marché américain depuis son passage à Orlando Pride et il y a de très, très bons agents libres disponibles, mais l’un d’entre eux peut-il avoir un impact important rapidement après la fin de la saison NWSL il y a un mois ? Les plus grandes signatures que United peut obtenir en 2023 sont la paire bientôt hors contrat Alessia Russo et Ona Battle.

Ville de Man

Faits saillants du match de Super League féminine entre Manchester City et Manchester United.



Gareth Taylor insiste sur le fait que Manchester City est toujours dans la course au titre malgré une performance parfois décevante contre Manchester United dimanche.

Chelsea n’a perdu que dix points pendant toute la saison dernière, Man City en a déjà perdu huit et il reste 13 matchs à disputer. Aucune signature majeure n’est attendue à City en janvier, c’est donc à Taylor de rester invaincu jusqu’à la fin de la saison en développant les joueurs dont il dispose.

Peu importe la recherche de son premier titre WSL depuis 2016, City est en dehors des places de la Ligue des champions à Noël pour la deuxième année consécutive. L’année dernière, ils ont renversé la vapeur, mais cette année, la concurrence est encore plus forte au sommet.