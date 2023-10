Rapport de mi-saison de football de Miami : les Hurricanes peuvent-ils capitaliser sur l’amélioration et terminer en force ?

La saison de Miami a atteint la mi-parcours, et après avoir perdu deux matchs de suite pour tomber à 4-2, une grande partie de l’élan positif établi par le programme en septembre semble s’estomper.

Les nouvelles recrues de Mario Cristobal ont apporté de grandes améliorations statistiques dans de nombreux domaines, mais l’équipe est toujours en passe de gagner entre sept et huit matchs, comme le prévoyaient les parieurs avant la saison. C’est un peu dégonflant étant donné que les Hurricanes possèdent la 13e position offensive et la 24e position défensive.

Le calendrier de la seconde mi-temps débute samedi soir avec la visite du champion en titre de l’ACC, Clemson, au Hard Rock Stadium. En novembre, Miami se rend dans l’État de Floride, n°4, avant d’accueillir le n°21, Louisville.

Cela pourrait être une fin difficile pour Cristobal au cours de la deuxième année. Ou Tyler Van Dyke et ses acteurs de soutien pourraient écrire une sacrée histoire de rebond. Avant le début des six derniers matchs de la saison régulière, revenons sur quelques superlatifs des Hurricanes lors des six premiers matchs.

Meilleur moment

Les Hurricanes ont battu leur premier adversaire classé sous Cristobal et premier ennemi de la SEC en 10 ans lors de la deuxième semaine lors d’une victoire de 48-33 contre Texas A&M.

Les Aggies ont depuis perdu leur quart partant à cause d’une blessure mettant fin à la saison et de matchs consécutifs contre des équipes classées de l’Alabama et du Tennessee pour tomber à 4-3. Mais la performance de 48 points de l’offensive de Shannon Dawson contre Texas A&M mérite un certain respect, étant donné que les Aggies accordent moins de 20 points par match et mènent le pays avec 29 sacs.

Miami n’a accordé que deux sacs et a accumulé 451 verges. L’effort de 344 verges de l’Alabama lors d’une victoire 26-20 à College Station est le maximum que quiconque ait jamais affronté contre A&M.

Van Dyke a lancé pour 374 verges et cinq touchés dans la victoire, dont trois contre Jacolby George.

Le pire moment

Vous vous souvenez peut-être de l’effondrement de Miami en fin de match contre Georgia Tech il y a deux samedis, qui comprenait la décision déconcertante de Cristobal de ne pas se mettre à genoux avant qu’un fumble perdu n’alimente le retour miracle de dernière seconde des Yellow Jackets.

L’essentiel est que Miami devrait avoir une fiche de 5-1 et 1-1 en championnat. Cristobal et son équipe ont tout gâché.

ALLER PLUS LOIN La défaite ahurissante de Miami face à Georgia Tech défie toute explication. Maintenant quoi?

Définir la statistique

Miami se classe 100e au niveau national et avant-dernier de l’ACC pour les revirements perdus avec 12 matchs en six matchs. Neuf sont survenus lors des défaites contre Georgia Tech et la Caroline du Nord au cours des deux dernières semaines. La plupart d’entre eux auraient pu être évités avec de meilleures décisions – de la part du personnel d’entraîneurs et du quart-arrière.

Si Miami avait mieux protégé le ballon, cette prochaine série de statistiques vous impressionnerait probablement davantage :

• L’attaque offensive de Miami (37,7 points par match) a gagné 84 places par rapport à l’année dernière (23,6 points par match), passant du 97e au 13e rang.

• Miami se classe septième au niveau national avec une moyenne de 7,33 verges par jeu – 82 places de mieux que la saison dernière, où elle avait une moyenne de 5,34 verges par jeu.

• Les Hurricanes complètent 70,9 pour cent de leurs passes — en hausse de 9,2 points de pourcentage — et ont déjà lancé 16 passes de touché, soit seulement deux de moins que le total de la saison dernière.

• Défensivement, les Hurricanes n’accordent que 19 points par match (plus d’un touché de moins par match) et se classent 19e pour les verges par course autorisées – en hausse de 44 places par rapport à l’an dernier avec une moyenne de 3,09 verges par course.

Meilleur transfert

Le transfert UCF Matt Lee est L’AthlétismeLe centre All-American de mi-saison de la deuxième équipe de et le centre le mieux noté de PFF. Selon PFF, il n’a autorisé que deux pressions en 206 blocages de passes et les Hurricanes ont parcouru 393 verges – 5,77 verges par course – immédiatement à gauche et à droite de la position centrale cette saison.

Sur les 16 transferts signés par Miami après la saison dernière, sept ont débuté au moins un match pour les Hurricanes. L’ailier rapproché Cameron McCormick (Oregon), le garde gauche Javion Cohen (Alabama), le plaqueur défensif Branson Deen (Purdue), les secondeurs Francisco Mauigoa (État de Washington) et KJ Cloyd (Louisville) et le demi de coin Jaden Davis (Oklahoma) sont les autres.

Davis est le seul autre transfert de Miami à se classer dans le top 50 à sa position parmi les joueurs Power 5, selon PFF. Il se classe 41e parmi les cornerbacks.

Meilleurs étudiants de première année

Le joueur de ligne défensive Rueben Bain Jr. et le plaqueur droit Francis Mauigoa ont été exceptionnels depuis leur arrivée. Attendez-vous à ce qu’ils apparaissent sur L’AthlétismeL’équipe All-Freshman de mi-saison plus tard cette semaine.

Bain mène Miami avec 19 pressions de quart-arrière et Mauigoa est le plaqueur offensif n ° 2 parmi tous les étudiants de première année du pays, selon PFF.

MVP offensif

Xavier Restrepo a été l’attaquant le plus constant de Miami et ses 47 attrapés sont en tête de l’ACC. Ses 574 verges sur réception se classent au troisième rang de la ligue et ses quatre touchés sont à égalité au huitième rang. Ses 211 verges après la capture se classent septième de la ligue et deuxième de l’équipe derrière les 234 verges de George, selon TruMedia.

Restrepo, qui a été visé 61 fois, est en passe de terminer avec 94 attrapés pour 1 148 verges et huit touchés. Charleston Rambo a établi les records de l’école en une seule saison pour les attrapés (79) et les verges (1 172) il y a deux saisons. Leonard Hankerson a établi la marque du touché (13) en 2010.

MVP défensif

Bain en vaut la peine, tout comme Davis, mais Mauigoa mène l’équipe pour les plaqués (28), les plaqués pour perte (6,5) et les échappés forcés (2) et est l’un des quatre joueurs avec une interception.

Son émergence au poste de secondeur intermédiaire a aidé les Hurricanes à devenir l’une des meilleures défenses contre la course de l’ACC et les équipes de plaquage les plus améliorées du pays.

La plus grande force

Miami a cédé trois sacs, un sommet de la saison, lors de la défaite contre la Caroline du Nord, mais sa ligne offensive est considérablement améliorée et constitue la meilleure unité de l’équipe. Cela ne devrait guère surprendre, compte tenu de l’implication de Cristobal dans ce projet.

Selon PFF, le plaqueur gauche Jalen Rivers se classe 22e parmi tous les plaqués offensifs de départ et n’a accordé que deux sacs et huit pressions dans 213 situations de blocage de passes. En tant qu’équipe, Miami n’a accordé que 1,33 sacs par match – un grand bond par rapport à l’année dernière, où elle avait accordé 3,09 sacs par match et se classait 109e dans les statistiques. Selon TruMedia, Miami se classe au 10e rang en termes de taux de pression et au 22e en termes de taux de licenciement autorisé.

ALLER PLUS LOIN Navarro : le programme de Mario Cristobal à Miami doit trouver comment gagner

Match restant le plus important

Jouer à Florida State sera toujours le jeu le plus impactant en raison de ce que cela signifie pour le recrutement lorsqu’il s’agit d’attirer les meilleurs joueurs de l’État de Floride. Mais à ce stade de la saison, Miami doit se rendre à la confrontation du 11 novembre à Tallahassee en se sentant mieux dans sa peau qu’actuellement.

Les Hurricanes ont connu trois défaites au cours de 12 de leurs 17 dernières saisons. Pour éviter de recommencer, ils devront battre Clemson pour la première fois depuis 2010. Les Tigers ont remporté les quatre dernières rencontres sur le score combiné de 178-30, dont 40-10 l’an dernier à Death Valley.

Battre Clemson ne redresserait pas seulement le navire pour Cristobal. Cela l’aiderait également dans son processus de recrutement, en envoyant un message à travers le Sud-Est, dans des États clés comme la Géorgie, selon lequel non seulement il accumule des talents, mais qu’il gagne avec eux.

Le point sur le recrutement

La classe de recrutement de Miami s’est hissée au 13e rang du classement des équipes 247Sports Composite après avoir ajouté la recrue des 100 meilleurs receveurs Ny Carr plus tôt ce mois-ci.

Jusqu’à présent, Miami n’a perdu aucun de ses 23 engagements pour le cycle 2024. Mais nous savons que les deux prochains mois – et l’apparence de l’équipe au cours de ses six prochains matchs – dicteront si les Canes peuvent maintenir une classe de recrutement parmi les 15 premiers. Plusieurs recrues haut de gamme de la promotion de Miami sont toujours recherchées par d’autres programmes.

Le joueur de ligne défensive quatre étoiles LJ McCray (n°106) de Daytona Beach (Floride) Mainland est la prochaine grande cible non engagée de Miami qui annoncera son choix universitaire dans les prochains jours. L’État de Floride serait le favori selon les rumeurs.

Record final projeté

8-4. Tant que Van Dyke sera debout et dans le jeu, Miami dépassera ma prédiction de pré-saison d’un record de 7-5. C’est juste difficile pour moi d’imaginer que Miami n’obtiendra pas au moins huit victoires après avoir vu Louisville perdre à Pittsburgh le week-end dernier. Clemson et Florida State sont les seules équipes qui sont meilleures que les Hurricanes du point de vue du talent sur papier. Mais si le QB partant de Miami devait être éliminé pendant un certain temps, alors tous les paris sont ouverts.

Je ne dis pas que Miami ne peut pas battre Clemson ce week-end et perdre un autre match à NC State ou au Boston College dans la dernière ligne droite. Je pense simplement que si Van Dyke est en bonne santé, l’offensive de Miami marquera suffisamment pour gagner au moins huit matchs.

(Photo de Xavier Restrepo : Lauren Sopourn / Getty Images)