Rapport de mi-saison 2023 de la NFL : les joueurs les mieux notés des 32 équipes de la NFL, les plus grandes surprises et plus encore | Actualités, classements et statistiques de la NFL

• Patrick Mahomes est toujours Patrick Mahomes: Le double MVP est toujours le joueur le mieux noté de la liste des Chiefs.

• Adam Thielen a été une révélation : Le receveur vétéran est le joueur le mieux noté des Panthers et la plus grande surprise de cette saison.

• Myles Garrett au sommet de la montagne : Le Edge Rusher des Browns est le joueur le mieux noté de la NFL.

Cardinaux de l’Arizona

Joueur le mieux noté : RB James Conner (85,5)

Conner est actuellement dans la réserve des blessés, mais il a connu la saison la plus efficace de sa carrière en cinq matchs. Ses 5,4 verges par course et 3,51 verges après contact sont parmi les 10 premiers de la NFL.

La plus grosse surprise : Edge Denis Gardeck (77,9)

Dans une équipe dépourvue de la puissance d’une star de pointe, Gardeck a été un point positif. Il mène l’équipe avec 19 pressions et une note de 75,8.

Stat à savoir : En neuf semaines, 25,6 % des tentatives de rush des Cardinals ont abouti à une perte ou à aucun gain, le taux le plus élevé de la NFL.

Faucons d’Atlanta

Joueur le mieux noté : S Jessie Bates III (89,9)

Bates se classe deuxième parmi les sécurités dans la note globale en 2023 et est à égalité au deuxième rang dans interceptions (3).

La plus grosse surprise : LB Nate Landman (85,1)

La note de défense contre la course de 81,8 de Landman est la 13e parmi tous les secondeurs. Il a réalisé 28 arrêts, à égalité au 15e rang parmi tous les défenseurs.

Stat à savoir : Les Falcons ont la note de défense contre la course la plus élevée de la NFL (80,3).

Corbeaux de Baltimore

Joueur le mieux noté : QB Lamar Jackson (89,7)

Jackson est le deuxième quart-arrière le mieux noté de la NFL. Parmi les 32 quarts qui ont reculé pour passer au moins 125 fois cette saison, Jackson est le seul à n’avoir pas encore lancé d’interception sur une passe lancée à au moins 10 mètres vers le bas du terrain.

La plus grosse surprise : CB Brandon Stephens (70,9)

Les quarts adverses ont une note de passeur de 68,1 lorsqu’ils ciblent Stephens, et il est apparu dans la presse 170 fois cette saison, le troisième plus grand nombre de la NFL.

Stat à savoir : Les Ravens mènent la NFL avec 42 jeux explosifs au sol de 10 verges ou plus.

Billets de buffle

Joueur le mieux noté : QB Josh Allen (90,7)

Aucun quarterback n’a une meilleure note globale que Josh Allen cette saison. Le quart-arrière des Bills complète un sommet en carrière de 71,3 % de ses passes et possède le cinquième lancer le plus important parmi tous les quarts (18).

La plus grosse surprise : Edge AJ Epenesa (82,5)

La note globale de 82,5 d’Epenesa le classe 16e parmi tous les défenseurs de pointe, et il est en passe d’atteindre un total de pression record en carrière.

Stat à savoir : L’offensive des Bills mène la ligue en termes de points ajoutés attendus (EPA) par jeu (0,130).

Panthères de la Caroline

Joueur le mieux noté : WR Adam Thielen (81,3)

Le receveur vétéran s’est solidifié en tant que Bryce Youngla cible préférée de Thielen est parmi les 10 premiers pour les cibles (76) et les réceptions (62) sur huit matchs et est en bonne voie pour sa première saison de 1 000 verges depuis 2018.

Plus grosse surprise : WR Adam Thielen

Il est difficile d’exagérer la fiabilité de Thielen cette saison. Il a généré un passeur de 117,7 lorsqu’il était ciblé et a déplacé les chaînes 36 fois, la sixième note la plus élevée à ce poste.

Stat à savoir : Seulement le Géants de New York et les Jets de New York ont ​​permis plus de pressions de quart-arrière que les Panthers cette saison (128).

Ours de Chicago

Joueur le mieux classé : CB Jaylon Johnson (86,3)

La star des Bears est le cornerback le mieux noté de la NFL cette saison. Seulement 46,4 % des cibles lancées vers lui ont été complétées, et il a accordé la cinquième note la plus basse aux quarts adverses (40,9).

Plus grosse surprise : RB Contremaître D’Onta (74,7)

Foreman a été en bonne santé de la semaine 2 à la semaine 6, et il a depuis été un élément important pour l’offensive des Bears. Au cours des trois dernières semaines, Foreman a accumulé 206 verges au sol et 125 verges après contact, forçant huit plaqués manqués en cours de route.

Stat à savoir : Les Bears ont le taux de pression le plus bas de la NFL (27,9 %).

Bengals de Cincinnati

Joueur le mieux noté : Edge Trey Hendrickson (89,4)

Cette saison, Hendrickson se classe parmi les 10 premiers pour les sacs (9,0) et les pressions (43). Sa note de 91,2 est la quatrième plus élevée de la NFL.

La plus grande surprise : T Jonas Williams (68,7)

La carrière des Bengals de Williams s’est terminée pendant l’intersaison, mais il a rebondi en tant que plaqueur droit partant après être passé du côté gauche. Il a joué tous les matchs sur la ligne offensive cette saison et a obtenu une note de 66,4 contre la passe, la meilleure de l’équipe.

Stat à savoir : Joe Burrow a le pourcentage de jeu le plus bas de la NFL cette saison (1,4%).

Browns de Cleveland

Joueur le mieux noté : Edge Myles Garrett (93,3)

Garrett a été le joueur le mieux noté de la NFL cette saison. Il a généré un taux de victoires de 27,1 %, la meilleure note à ce poste.

La plus grosse surprise : S Grant Delpit (77,6)

La note de couverture de 83,4 de Delpit est la sixième meilleure de la NFL. Ses 22 arrêts défensifs mènent toutes les sécurités.

Stat à savoir : La défense des Browns mène la NFL en termes d’EPA autorisé par jeu (-0,269).

Cowboys de Dallas

Joueur le mieux noté : Edge DeMarcus Lawrence (91.2)

La note de 91,3 en défense contre la course de Lawrence est la meilleure de la NFL parmi les défenseurs de pointe, et il a contribué en tant que passeur avec 25 pressions.

La plus grosse surprise : CB DaRon fade (83.1)

Bland a été une révélation depuis qu’il est intervenu pour Trevon Diggs en tant que demi de coin partant des Cowboys. Il mène tous les cornerbacks interceptions (4) et a la note de passeur la plus basse lorsqu’il est ciblé cette saison (33,8).

Stat à savoir : La défense des Cowboys n’a raté que 8 % des tentatives de plaquage cette saison, le meilleur taux de la NFL.

Broncos de Denver

Joueur le mieux noté : CB Ja’Quan McMillian (82,1)

L’agent libre non repêché des Broncos il y a un an a été un rare point positif pour la défense cette saison. Il compte 12 arrêts en seulement six matchs et la troisième meilleure note de défense contre la course parmi les cornerbacks (90,4).

Plus grosse surprise : CB Ja’Quan McMillian

Le jeu efficace de McMillan s’étend jusqu’à une note de couverture parmi les 20 premiers (78,1), et il obtient en moyenne 9,2 clichés de couverture par réception autorisée dans la machine à sous.

Stat à savoir : Bien qu’ils s’améliorent, tLa défense des Broncos est la dernière en EPA par jeu autorisé (0,094) sur neuf semaines.

Lions de Détroit

Joueur le mieux noté : Edge Aidan Hutchinson (90,0)

Seulement Max Crosby et Michée Parsons a plus de pression que Hutchinson (46), et il possède une note de passage dans le top 10 (89,3).

Plus grosse surprise : DI Alim McNeill (84,6)

McNeil a aidé à construire un mur sur la ligne défensive des Lions. Il a 20 pressions, 10 arrêts et une note globale parmi les 10 premiers parmi les défenseurs intérieurs.

Stat à savoir : Les Lions ont le deuxième plus grand nombre de passes abandonnées cette saison (20).

Packers de Green Bay

Joueur le mieux noté : LB De’Vondre Campbell (80,9)

Campbell n’a disputé que cinq matchs cette saison, mais a obtenu une note de défense contre la course de 90,1 et une note de couverture acceptable de 68,6.

Plus grosse surprise : CB Carrington Valentine (64,0)

Valentine a bien joué en tant que recrue de septième ronde. Il accorde une note de passeur de seulement 68,8 et un pourcentage d’achèvement de 42,9 % lorsqu’il est ciblé.

Stat à savoir : Les Packers sont à égalité pour le moins de plaqués manqués forcés sur des jeux précipités cette saison (23).

Texans de Houston

Joueur le mieux noté : LB Blake Cashman (89,6)

Cashman a été excellent pour les Texans en 2023. Il a la deuxième note la plus élevée parmi tous les secondeurs et se classe parmi les 10 premiers en termes de note de défense contre la course (85,5), de note de passe (81,4) et de couverture (80,9).

Plus grosse surprise : WR Nico Collins (84,4)

Collins a capté 37 passes pour 643 verges et quatre touchés. Il classe top 10 en yards par réception (17,4).

Stat à savoir : Les Texans ont le moins de revirements de la NFL (5).

Colts d’Indianapolis

Joueur le mieux noté : C Ryan Kelly (81,3)

Kelly n’a autorisé que trois pressions cette saison et se classe parmi les cinq premiers au classement général, note de blocage de course (81,1) et note de blocage de passe (81,3).

La plus grande surprise : T Bernhard Raimann (80,3)

Choix de troisième ronde en 2022, Raimann a été solide lors de sa deuxième saison en tant que protecteur du côté aveugle des Colts. Il n’a accordé que 16 pressions et deux sacs, ce qui lui a valu une note parmi les 20 premiers (78,9).

Stat à savoir : Les Colts sont parmi les cinq premiers pour les verges sur réception après la capture de 2023 (1 083).

Jaguars de Jacksonville

Joueur le mieux noté : Edge Josh Allen (89,2)

Josh Allen a été le meilleur joueur d’une défense des Jaguars bien améliorée en 2023. Il est parmi les 10 premiers pour les pressions totales (39) et les sacs (9) et possède une note de 85,0 pour les passes.

La plus grosse surprise : S André Cisco (78.1)

L’ancien choix de troisième ronde a obtenu des notes élevées en carrière dans tous les domaines et compte déjà trois interceptions cette saison.

Stat à savoir : Les Jaguars sont à égalité pour le plus grand nombre de points à retenir de la NFL (18).

Chefs de Kansas City

Joueur le mieux noté : QB Patrick Mahomes (87,1)

Bien sûr. Mahomes joue toujours à un niveau élite et est le cinquième quart-arrière le mieux noté en 2023. Il est troisième pour les verges par la passe (2 444), quatrième pour les passes de touché (17) et a le taux de pression pour limoger le plus bas de la NFL ( 9,4 %).

Plus grosse surprise : WR Riz Rashee (79,4)

La recrue mène tous les receveurs des Chiefs pour les attrapés (32), les verges (378) et touchés (4) en 2023.

Stat à savoir : Les Chiefs sont troisièmes en EPA autorisé par jeu en défense (-0,123).

Raiders de Las Vegas

Joueur le mieux noté : Edge Max Crosby (91,7)

Crosby mène la NFL pour les pressions (53) et les sacs (10) et est en bonne voie pour la première saison All-Pro de sa carrière.

La plus grosse surprise : G Greg Van Roten (75,6)

Van Rotenhas n’a autorisé que 11 pressions en neuf matchs et a la troisième note globale la plus élevée parmi les gardes de la NFL.

Stat à savoir : Les Raiders ont en moyenne le deuxième plus petit nombre de verges par course (3,2) cette saison.

Chargeurs de Los Angeles

Joueur le mieux noté : Edge Khalil Mack (88,9)

L’ancien joueur défensif de l’année compte 39 pressions et 20 arrêts sur la saison,…