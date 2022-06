Rapport de match – Wigan 40 – 6 Toulouse

Wigan Warriors Abbas Miski a marqué quatre essais contre Toulouse

Quatre essais de l’ailier de Wigan Abbas Miski ont ouvert la voie à une victoire convaincante 40-6 contre Toulouse pour passer pour le moment deuxième de la Super League.

Les Warriors ont ouvert le score après seulement trois minutes avec Miski atterrissant dans le coin suite à un excellent travail de Jai Field et Bevan French.

À partir de ce moment, Toulouse n’était plus dans la chasse et Liam Farrell a filé dans le tacle pour passer au-dessus, tandis que deux essais de Miski et un de French ont permis à l’équipe locale de bien contrôler à la pause avec une avance de 28-0.

Toulouse en a retiré un en début de seconde période avec Dominique Peyroux au-dessus, mais cela a juste fait passer les Warriors à la vitesse supérieure avec deux essais supplémentaires.

Field a montré un jeu de jambes soigné à traverser pour un essai, tandis que Miski a ajouté un quatrième pour couronner une merveilleuse soirée pour lui et son équipe.

Les Warriors ont pris les devants après seulement trois minutes et ils n’ont jamais regardé en arrière. Miski a saisi son premier essai après que Field et French se soient combinés sur la droite. Harry Smith s’est converti pour porter le score à 6-0.

Wigan traversait la défense toulousaine avec aisance. Field a fait une pause et au lieu d’y aller lui-même, il a choisi de trouver le français et l’arrière latéral a été renversé. Brad Singleton a failli marquer avant que Farrell ne soit envoyé à travers un écart pour étendre son avantage à 10-0, Smith échouant avec sa tentative de conversion.

Toulouse a lancé sa première vraie attaque avec Corey Norman faisant un demi-break, tandis que Marcon n’a pas pu récupérer un coup de pied de Tony Gigot dans le corner. Une rare erreur de manipulation de Field a empêché un nouvel essai, mais un en-avant de Toulouse sur le premier tacle a redonné l’ascendant à Wigan.

Cette fois, ils ne se sont pas trompés alors que Field est allé à droite et a combiné avec French, qui a envoyé une balle découpée pour que Miski croise pour son deuxième essai de la nuit. Smith converti pour une avance de 16-0 et en plein contrôle.

Toulouse a commencé à profiter d’un peu de possession de balle sans se créer d’occasions. Wigan, en revanche, menaçait à chaque jeu et deux essais en trois minutes avant la pause ont mis fin au match comme un concours.

First Field, Smith, Kai Pearce-Paul et Willie Isa se sont tous combinés sur la droite pour que Miski décroche son triplé, avant que French n’échange des passes avec Liam Marshall pour traverser. Smith a converti pour une avance de 28-0 à la mi-temps.

Les visiteurs ont été les premiers à marquer des points en seconde période, Peyroux profitant d’un peu de jeu défensif pour toucher le sol. Chris Hankinson a converti pour faire le score 28-6.

Wigan a traversé pour son premier essai de la deuxième période lorsque Field a montré son jeu de jambes sophistiqué pour embobiner la défense toulousaine. Smith converti pour une avance de 34-6.

Les Warriors ont atteint la barre des 40 avec Miski saisissant son quatrième essai de la nuit, alors qu’il aurait dû en avoir un cinquième mais la dernière passe d’Isa a navigué en touche.