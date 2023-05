Rapport de match – Wigan 18 – 40 Leeds

Harry Newman célèbre son deuxième essai qui a aidé Leeds à une victoire improbable sur Wigan

Deux essais d’interception de Harry Newman ont contribué à inspirer les Leeds Rhinos à 12 joueurs à un superbe triomphe 40-18 contre les Wigan Warriors lors de l’affrontement de Betfred Super League vendredi.

Des essais d’Abbas Miski et de Bevan French, ainsi que deux conversions et un penalty de Harry Smith, ont permis aux Warriors de mener 14-6 à la mi-temps au DW Stadium.

Les Rhinos ont répondu avec Newman retournant une interception pour un essai converti de l’intérieur de sa moitié de terrain, mais ont tout eu à faire lorsque Zane Tetevano a été expulsé pour un tacle tardif et haut deux minutes avant la pause.

Mais ce carton rouge a semblé allumer un feu sous les visiteurs, Tom Holroyd et Richie Myler traversant au début de la seconde période. Wigan a répondu par Iain Thornley, mais une autre interception de Newman, ainsi que des scores de Rhyse Martin, Cameron Smith et Liam Tindall ont scellé une victoire improbable.

Histoire du jeu

Les visiteurs avaient le dos contre le mur pendant les 15 premières minutes alors que Wigan partait à la recherche de l’essai d’ouverture et les Warriors ont obtenu leur récompense lorsqu’une série de passes a trouvé Miski libre sur le côté droit et il a atterri dans le coin, avec la conversion de Smith faisant 6-0

Les Warriors n’étaient pas d’humeur à répéter leur résultat de la semaine dernière qui les a vus perdre contre le Hull FC et ils ont marqué un deuxième essai après que Leeds ait frappé le ballon, les hôtes recevant le ballon à 10 mètres et les Français finissant les choses pour un score confirmé par l’arbitre vidéo.

La première période des Rhinos a été jonchée d’erreurs et une confusion entre Ash Handley et Smith a conduit à un hors-jeu avant que le demi-arrière de Wigan, Smith, ne marque deux autres points pour prolonger l’avance à 14-0.

Wigan semblait être en charge totale mais Rhinos a répondu avec un essai à l’improviste, Newman saisissant une passe sur la ligne de Wigan et contre-attaquant pour aller chercher les premiers points de Leeds.

Deux minutes plus tard, Leeds a été réduit à 12 hommes après que Tetevano ait reçu un carton rouge de l’arbitre Liam Moore pour un coup tardif sur Smith.

Cependant, Leeds n’a pas laissé leur désavantage numérique les affecter et ils ont marqué un autre essai juste après la mi-temps lorsque Holroyd s’est écrasé après des répétitions de sets consécutifs.

Leeds a ensuite pris les devants quatre minutes plus tard après qu’un coup de pied haut soit tombé gentiment pour Myler, qui a couru près des poteaux à la grande jubilation des fidèles à l’extérieur.

Wigan devait réagir et semblait avoir stabilisé le navire lorsqu’ils ont égalisé les choses grâce à l’essai de Thornley sur le bord gauche de la ligne d’essai, mais les Rhinos ont de nouveau frappé l’avant alors que Newman interceptait une passe, similaire à la première mi-temps, et s’enfuyait. le lait de chaux.

Contre toute attente, Leeds a commencé à s’amuser et a prolongé son avance lorsque Martin a réalisé une superbe course pour traverser juste avant que Smith ne revienne pour étendre l’avantage des Rhinos à un remarquable 34-18.

Et l’équipe visiteuse a couronné une superbe performance en seconde période lorsque Tindall a intercepté une mauvaise passe de Cade Cust et a couru alors que Leeds mettait fin à une série de défaites consécutives et condamnait Wigan à sa deuxième défaite consécutive.

Ce qu’ils ont dit

Rohan Smith, entraîneur-chef des Leeds Rhinos

« Il y a eu toute une série d’événements que vous ne pouviez pas imaginer qui se sont succédé dans cette première mi-temps, mais nous nous sommes regroupés et sommes revenus avec une bonne énergie dans cette seconde mi-temps.

« Il n’y a pas de manque d’esprit dans le groupe, et la capacité de jouer contre cette équipe, un homme à terre, loin de chez soi, c’est une grande performance. »

Matt Peet, entraîneur-chef des Wigan Warriors

« C’était complètement inacceptable de notre part en seconde période. Je pense que nous en serons tous assez gênés.

« Nous avons toujours su que Leeds, avec le style qu’ils jouent, était une menace en seconde période – et c’est devenu plutôt moche. »

Joueur du matchHarry Newman

« Quelle performance d’équipe exceptionnelle pour rebondir de la semaine dernière où nous nous sommes laissés tomber dans certains domaines clés.

« C’était énorme pour nous ce soir – vous n’avez qu’à regarder ce que cela signifie pour les gars. Nous avons travaillé dur à l’entraînement toute la semaine et avons creusé profondément les uns pour les autres ce soir. »

Et après?

Wigan et Leeds s’affronteront à nouveau la semaine prochaine lors du sixième tour du Coupe du défi Betfredavec les Rhinos accueillant les Warriors à Headingley le samedi 20 mai (14h30).