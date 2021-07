Rapport de match – Wigan 16 – 12 Huddersfield

Mitch Clark a marqué l’un des trois essais de Wigan alors qu’il venait de 12-0 derrière pour battre Huddersfield

Wigan a remporté sa première victoire en Super League depuis mai alors qu’ils sont revenus de l’arrière pour battre Huddersfield 16-12 et mettre fin à une série de cinq défaites consécutives.

Deux essais en l’espace de quatre minutes en première mi-temps de Chris McQueen et Leroy Cudjoe ont donné une avance de 12-0 à Huddersfield, avant que Liam Marshall ne place Wigan sur l’échiquier avant la mi-temps.

Wigan était une tenue différente après la pause et les essais de Mitch Clark et Harry Smith ont finalement redonné le sourire à l’entraîneur-chef Adrian Lam.

Wigan a bien commencé avec Jackson Hastings entrant assez fréquemment dans l’attaque et ils se sont rapprochés lorsqu’Oliver Gildart a été retenu à quelques centimètres de la ligne lors du dernier tacle.

Les Giants ont ouvert le score à la huitième minute contre le cours du jeu lorsque l’Australien McQueen a fait irruption pour son quatrième essai de la campagne.

Chris McQueen des Huddersfield Giants célèbre marquant le premier essai du match

Peu de temps après, Jake Wardle a envoyé un coup de pied dans le coin et Olly Ashall-Bott a fait basculer le ballon hors de la portée de Gildart et a envoyé Cudjoe pour son deuxième essai, Oliver Russell convertissant à nouveau.

Wigan a ensuite perdu une glorieuse opportunité de revenir dans le jeu alors que le déchargement de Jake Bibby à Umyla Hanley a trouvé le terrain, et après que le jeu a été ramené pour un penalty des Warriors, un énorme coup de Josh Jones a vu Brad Singleton laisser tomber le ballon près de la ligne.

Les guerriers pensaient avoir fait leur percée lorsque Hastings a envoyé une balle découpée à Marshall et l’ailier semblait avoir touché de manière experte dans le coin, mais cela a été exclu par l’arbitre vidéo James Child après que des images ont montré que sa main était en contact avant qu’il a mis le ballon au sol.

Liam Marshall s’est vu refuser un essai par l’arbitre vidéo, mais en a marqué un peu de temps après

Wigan est finalement entré sur la feuille de match lorsque Marshall a réagi le plus rapidement au coup de pied de Smith pour toucher le sol et Smith s’est converti.

Wigan avait l’air beaucoup mieux au début de la seconde mi-temps et ils ont réduit le déficit à deux points lorsque Joe Shorrocks a creusé un énorme écart pour Clark pour son premier essai pour le club, mais la tentative de conversion de Smith a frappé un poteau

Clark a égalisé le jeu avec son essai, mais Harry Smith a raté la conversion pour la tête

Les hôtes étaient en tête et Gildart a fait une pause sur la gauche et quelques instants plus tard, il s’est rapproché. Huddersfield avait du mal à sortir de son propre territoire alors qu’il s’accrochait à la tête.

Mais Wigan a pris la tête juste après l’heure de jeu alors que Hastings a creusé un écart avec Farrell et il a fait une pause sur la gauche, avant de trouver le soutien Smith à l’intérieur.

Smith est ensuite allé essayer lui-même de mettre Wigan devant

Smith a ajouté la conversion à son propre score et les Warriors ont tenu bon pour mettre fin à leur série de défaites.