Rapport de match – Wigan 14 – 40 Warrington

Les Warrington Wolves célèbrent

Jake Mamo a marqué un triplé alors que Warrington, en forme, a prolongé sa série de victoires avec une impressionnante victoire de 40-14 sur Wigan, qui a maintenant perdu ses quatre derniers matchs.

L’ailier australien a réussi des essais d’interception à longue distance dans les deux mi-temps et un autre dans les dernières minutes alors que les Wolves ont remporté leur première victoire au DW Stadium depuis 2017.

L’équipe de Steve Price a dominé le match dès le départ, marquant trois essais convertis pour prendre une avance de 18-0 et bien que Wigan se soit rallié après la pause, ils avaient trop à faire.

Jake Mamo célèbre son troisième essai et son tour du chapeau en embrassant la caméra de télévision

Wigan a accueilli Jackson Hastings et Liam Farrell après avoir raté le dernier match en raison de leurs obligations internationales, mais sans John Bateman, blessé.

Les cinq joueurs de Warrington qui représentaient l’Angleterre vendredi dernier sont revenus dans l’équipe – Daryl Clark, Mike Cooper, Ben Currie, Joe Philbin et Stefan Ratchford – mais Gareth Widdop a raté son match après s’être blessé lors de la victoire de jeudi dernier contre Leigh. Centurions.

Warrington menait après sept minutes alors que Connor Wrench touchait le sol après avoir suivi un coup de pied dans la zone d’en-but de Wigan par Clark pour un essai que Ratchford a converti.

L’arbitre vidéo a annulé un essai pour Ratchford après une forte bombe de Blake Austin, mais Warrington a marqué son deuxième essai quelques instants plus tard.

Jack Hughes va essayer

Une passe aérienne du centre de Wigan Oliver Gildart a été interceptée par Mamo et l’ailier australien a sprinté sur 80 mètres pour marquer. Ratchford a de nouveau lancé la conversion.

Les choses sont allées de mal en pis pour Wigan alors que les visiteurs ont inscrit un troisième essai à la 22e minute. Austin a fait une demi-pause et sa passe intérieure a donné à Matt Davis une course claire vers la ligne. Le troisième but de Ratchford a porté la marque à 18-0.

Les supporters locaux ont finalement eu de quoi se réjouir lorsque Sam Powell, qui faisait sa 200e apparition pour Wigan, a réussi une passe à une main dans le tacle de Kai Pearce-Paul pour marquer six minutes avant la mi-temps. Harry Smith a lancé la conversion.

Deux minutes avant la mi-temps, Ratchford a tiré sa tentative de drop-goal loin des montants.

Jake Mamo des Wolves marquant le deuxième essai

Wigan a commencé brillamment la seconde mi-temps mais a de nouveau été embarrassé par un deuxième essai d’interception pour Mamo. Cette fois, il a choisi une passe de Hastings et a sprinté jusqu’à la ligne d’essai à 70 mètres ; Le but de Ratchford a porté la marque à 24-6 contre les Wolves.

Hastings a inspiré une trop brève reprise des Warriors en aidant à mettre en place deux essais en huit minutes. Tout d’abord, sa passe a envoyé Willie Isa à la 50e minute puis un coup de pied parfaitement placé a été bien lu par Gildart qui a touché le sol. Cependant, Smith a raté les deux buts, ce qui signifie que Wigan était toujours mené par 10.

Warrington a mis fin aux faibles espoirs de retour de Wigan à 17 minutes de la fin lorsque Jack Hughes a exécuté une excellente ligne pour prendre une passe plate de Ratchford pour marquer. Il n’y a eu aucun but de Ratchford mais 14 points était une avance. Warrington a toujours semblé à l’aise en défense.

Avec sept minutes restantes, Currie a produit une finition élégante pour couper dans le champ et marquer sous les poteaux et Ratchford a marqué sur la conversion.

Il était encore temps pour Mamo de terminer son tour du chapeau alors que la tentative de Wigan d’un court abandon s’est retourné contre lui de manière spectaculaire, l’ailier atteignant le plus haut pour le ballon qui a à peine parcouru 10 mètres et a pu s’éloigner de la ligne. Le but de Ratchford était son sixième en sept tentatives.